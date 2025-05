Bitget Wallet lance sa nouvelle identité de marque et le mouvement « Crypto for Everyone »

Ayant connu une croissance de 300 % de son nombre d’utilisateurs, Bitget Wallet dévoile un nouveau design et une campagne de 1 million de dollars pour que la cryptomonnaie soit utilisée au quotidien partout dans le monde

SAN SALVADOR, Salvador, 25 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet, le portefeuille crypto non dépositaire de premier plan, a dévoilé une nouvelle identité de marque pour refléter son évolution vers un service complet de portefeuille crypto conçu pour être utilisé au quotidien. Avec plus de 80 millions d’utilisateurs, Bitget Wallet a stratégiquement étendu son offre au-delà du trading et du gain, pour aller à la découverte de l’on-chain et des paiements mondiaux. Outre un nouveau logo symbolisant la simplicité et la direction, l’application a introduit une interface plus rationalisée et conviviale afin que la cryptomonnaie devienne plus intuitive pour tous. Bitget Wallet reste fidèle à son slogan inclusif – Crypto for Everyone – qui fait désormais partie d’une initiative plus large, le Mouvement Crypto for Everyone qui vise à atteindre le prochain milliard d’utilisateurs. Il prévoit par ce biais de motiver sa communauté avec une cagnotte de plus de 1 million de dollars en guise de remerciement pour son soutien.

« Le rôle des portefeuilles évolue – d’outil de niche, ils deviennent un outil avec une utilité dans la vie réelle pour les besoins du quotidien », explique Alvin Kan, directeur des opérations de Bitget Wallet. « Ce renouvellement de l’image de la marque entre dans le cadre d’un projet à plus long terme visant à rendre la cryptomonnaie accessible à tous. Nous bâtissons un avenir où interagir avec la cryptomonnaie est aussi simple qu’utiliser Uber ou PayPal », ajoute-t-il. La croissance de Bitget Wallet a coïncidé avec la hausse de la demande en accès financier auto-dépositaire et alternatif, notamment dans les régions où l’infrastructure bancaire est limitée. La plateforme a connu une hausse de 300 % du nombre de ses utilisateurs l’année dernière, la croissance la plus rapide étant en Afrique (+959 %), en Europe (+367 %) et au Moyen-Orient (+350 %), les individus se tournant de plus en plus vers les cryptomonnaies en réponse à l’inflation, à l’accès bancaire limité et à l’instabilité économique, pour mieux contrôler leurs finances.

La nouvelle image de marque de Bitget Wallet est axée sur une cryptomonnaie qui devient plus simple à utiliser et plus pratique pour les besoins du quotidien. Construit autour de quatre fonctionnalités de base – Trader, Gagner, Payer et Découvrir– le portefeuille permet aux utilisateurs de suivre les tendances du marché, d’explorer de nouveaux tokens et de trader sur plus de 130 blockchains en un seul clic. Un nouveau Mode simple sera lancé dans certaines régions afin d’offrir une expérience fluide aux utilisateurs qui débutent dans la cryptomonnaie. Pour assurer un usage sécurisé, il comprend des protections comme le suivi des risques en temps réel et le filtrage des transactions afin d’aider les utilisateurs à explorer la finance on-chain de façon plus sûre.

Bitget Wallet est parmi les premiers à lancer une boutique dans l’application et reste le seul portefeuille auto-dépositaire majeur offrant une totale flexibilité de paiement, incluant des cartes de cryptomonnaie, des scans de QR code et des achats directs. La boutique prend en charge plus de 300 marques dans les univers du jeu, des mobiles, des voyages et du commerce en ligne, permettant des paiements à Amazon, Google Play, Shopee et bien d’autres. Des intégrations régionales avec des systèmes nationaux de paiement par QR code sont également en cours. Partant de cette utilité quotidienne, le portefeuille offre des caractéristiques de rendement pour aider les utilisateurs à gagner des revenus passifs sur leurs soldes de cryptomonnaies et prévoit de prendre en charge des actifs réels tokénisés comme les actions et l’or à mesure qu’il s’étend au-delà des actifs numériques.

« Bitget Wallet soutient résolument l’essence de la cryptomonnaie qui dépasse notre vision décentralisée, agissant comme une couche d’accès essentielle dans le trading, le gain et les paiements pour les actifs on-chain. Les utilisateurs ont désormais un outil encore plus puissant – simple à utiliser, accessible et aux multiples capacités – qui met les personnes en relation avec des opportunités, où qu’elles soient, quand elles en ont besoin », explique Gracy Chen, PDG de Bitget.

Pour célébrer sa nouvelle image de marque, Bitget Wallet lance le Mouvement Crypto for Everyone en partenariat avec des projets d’écosystème de premier plan, offrant plus de 1 million de dollars de récompense et invitant les utilisateurs à explorer la plateforme repensée par le biais de campagnes interactives.

Plus de détails sur le renouvellement de l’image de la marque et la feuille de route du produit sont disponibles sur le blog de Bitget Wallet. Regardez la vidéo de la marque sur YouTube.

À propos de Bitget Wallet

Bitget Wallet est un portefeuille de cryptomonnaies non dépositaire conçu pour rendre la cryptomonnaie simple et sûre pour tout le monde. Avec plus de 80 millions d’utilisateurs, il propose une suite complète de services crypto, intégrant notamment les échanges, ou swaps, les analyses de marché, le staking, les récompenses, un navigateur de DApps et des solutions de paiement. Prenant en charge plus de 130 blockchains et un million de tokens, Bitget Wallet permet un trading multichaîne fluide via des centaines de DEX et de ponts inter-chaînes. Appuyé par un fonds de protection des utilisateurs valorisé à plus de 300 millions de dollars, il apporte un niveau de sécurité optimal aux actifs de ses utilisateurs.

Pour en savoir plus, consultez : X | Telegram | Instagram | YouTube | LinkedIn | TikTok | Discord | Facebook

Pour les demandes des médias, veuillez contacter media.web3@bitget.com

Une photo accompagnant cette annonce est disponible sur http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/610b2d19-6ff7-4e1d-8471-b0f9a7ffe66c

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.