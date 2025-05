Bitget Wallet lanza una nueva identidad de marca y el movimiento “Cripto para todos”

Respaldada por un crecimiento del 300 % en el número de usuarios, Bitget Wallet presenta un nuevo diseño y una campaña de 1 millón de dólares para incorporar las criptomonedas a la vida cotidiana en todo el mundo

SAN SALVADOR, El Salvador, May 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet, la cartera de criptomonedas sin custodia líder, ha presentado una nueva identidad de marca para reflejar su evolución hacia una cartera de criptomonedas de servicio completo diseñada para el uso diario. Con más de 80 millones de usuarios, Bitget Wallet ha expandido estratégicamente su oferta más allá de la actividad de operaciones y las ganancias, incluyendo el descubrimiento en cadena y los pagos globales. Además de un nuevo logotipo que simboliza la simplicidad y la dirección, la aplicación ha presentado una interfaz más ágil y fácil de usar para que las criptomonedas sean más intuitivas para todos. Bitget Wallet se adhiere al lema inclusivo: Cripto para todos, ahora parte de una iniciativa más amplia, el Movimiento cripto para todos, cuyo objetivo es incorporar a los próximos mil millones de usuarios. Con esto, planea incentivar a la comunidad con un fondo común de más de $1 millón de dólares como agradecimiento por el apoyo.

“El papel de las carteras está evolucionando: están pasando de ser una herramienta de nicho a una con una utilidad real para las necesidades cotidianas”, afirmó Alvin Kan, director de operaciones de Bitget Wallet. “Este cambio de marca forma parte de un plan a largo plazo para que las criptomonedas sean accesibles para todos. Estamos construyendo un futuro donde interactuar con criptomonedas sea tan fácil como usar Uber o PayPal”, añadió. El crecimiento de Bitget Wallet ha coincidido con una mayor demanda de autocustodia y acceso financiero alternativo, especialmente en regiones con infraestructura bancaria limitada. La plataforma experimentó un aumento del 300 % en el número de usuarios durante el último año, con el crecimiento más rápido en África (+959 %), Europa (+367 %) y Oriente Medio (+350 %), a medida que más personas recurren a las criptomonedas para afrontar la inflación, el acceso bancario limitado y la inestabilidad económica, obteniendo así un mayor control sobre sus finanzas.

La renovación de la marca de Bitget Wallet se centra en hacer que las criptomonedas sean más fáciles de usar y prácticas para las necesidades diarias. Se basa en cuatro características principales: Operación, Gana, Paga y Descubre. La cartera permite a los usuarios seguir las tendencias del mercado, explorar nuevos tokens y operar en más de 130 cadenas de bloques con un solo clic. En determinadas regiones, se lanzará un nuevo “modo sencillo” para ofrecer una experiencia optimizada a los usuarios que se inician en el mundo de las criptomonedas. Para facilitar su uso seguro, incluye protecciones como la monitorización de riesgos en tiempo real y el análisis de transacciones, lo que ayuda a los usuarios a navegar por las finanzas en cadena de forma más segura.

Bitget Wallet es una de las primeras en lanzar una tienda dentro de la aplicación y sigue siendo la única cartera de autocustodia importante que ofrece total flexibilidad de pago, incluyendo tarjetas de criptomonedas, escaneo de códigos QR y compras directas. La tienda es cuenta con más de 300 marcas de juegos, móviles, viajes y comercio electrónico, permitiendo pagos con criptomonedas en Amazon, Google Play, Shopee y más. También se están desarrollando integraciones regionales con sistemas nacionales de pago QR. Basándose en esta utilidad cotidiana, la cartera ofrece funciones de rendimiento para ayudar a los usuarios a generar ingresos pasivos con sus saldos de criptomonedas y planea admitir activos tokenizados del mundo real como acciones y oro a medida que se expande más allá de los activos digitales.

“Bitget Wallet se mantiene firme con la esencia de las criptomonedas, que va más allá de nuestra visión descentralizada, sirviendo como una capa de acceso crucial para las operaciones, las ganancias y los pagos de activos en cadena. Los usuarios ahora cuentan con una herramienta aún más potente —fácil de usar, accesible y repleta de funciones— que conecta a las personas con las oportunidades, dondequiera que estén, cuando las necesiten”, señaló Gracy Chen, directora general de Bitget.

Para celebrar el cambio de marca, Bitget Wallet está lanzando el Movimiento cripto para todos en asociación con proyectos líderes de ecosistemas, ofreciendo más de 1 millón de dólares en recompensas e invitando a los usuarios a explorar la plataforma actualizada a través de campañas interactivas.

Si desea obtener más información sobre la actualización de la marca y la hoja de ruta de los productos, visite el blog de la cartera Bitget. Vea el vídeo de la marca en YouTube.

Acerca de Bitget Wallet

Bitget Wallet es una cartera de criptomonedas sin custodia diseñada para simplificar y proteger las criptomonedas para todos. Con más de 80 millones de usuarios, ofrece una gama completa de servicios de criptomonedas, incluyendo swaps, análisis de mercado, staking, recompensas, exploración de DApp y soluciones de pago. Con soporte para más de 130 cadenas de bloques y millones de tokens, Bitget Wallet permite las operaciones multicadena sin interrupciones en cientos de DEX y puentes entre cadenas. Respaldada por un fondo de protección de usuarios de más de 300 millones de dólares, garantiza el máximo nivel de seguridad para los activos de los usuarios.

