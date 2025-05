ビットゲット (Bitget) とクリプティタ・プレイズ (Cryptita Plays) 、次世代を担う子どもたちに向けて『ヤング・ラーナーズ百科事典 (Young Learners' Encyclopedia)』を通じた学びを提供

セーシェル共和国ヴィクトリア発, May 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 主要な暗号資産取引所およびWeb3企業であるビットゲットは、クリプティタ・プレイズと共同で『ヤング・ラーナーズ百科事典』を発表した。この書籍は、魅力的なストーリーとイラストを通じて、若年層にブロックチェーンや暗号資産の概念をわかりやすく紹介することを目的として制作されている。

このコラボレーションは、若者や世界中の代表性の低いコミュニティにブロックチェーン教育を届けることを目的としたビットゲットのブロックチェーン・フォー・ユース (Blockchain4Youth) およびブロックチェーン・フォー・ハー (Blockchain4Her) の理念と完全に一致している。 本百科事典は、次世代の子どもたちに対して複雑なテーマをわかりやすく紹介し、暗号資産への初期の関心を引き出す新たな手段として機能する。

クリプティタ・プレイズが開発した『ヤング・ラーナーズ百科事典』では、「分散化」や「NFT」などのWeb3の主要トピックを、楽しく理解しやすい形で若年層に伝える構成となっている。 このプロジェクトは、子どもたちだけでなく、未来志向の教育コンテンツを授業に取り入れたい教育者にも向けられている。 アウトリーチ活動の一環として、フィリピンの学校やコミュニティセンターを皮切りに、ブロックチェーン教育へのアクセスが限られている地域に対して書籍が配布される予定である。

ビットゲットの今回の取り組みは、学びとイノベーションを草の根レベルで促進するという、より広範な戦略を反映している。 本百科事典は、実践的かつ創造的な教育アプローチを提供し、デジタル経済に対する早期の関心喚起と長期的な関与を後押しするものとなる。

「この本は、単なる創造的な教育ツールにとどまりません。 ストーリーやイラスト、想像力を通じて、次世代をWeb3の世界とつなぐ架け橋なのです」と、ビットゲットのCEOであるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は述べている。 「これはまさに、『ブロックチェーン・フォー・ユース』および『ブロックチェーン・フォー・ハー』が掲げる理念の核心です。若者に力を与え、この分野で実際に変革を起こしている、代表性の低い人々の声を引き上げることに他なりません。 Web3の未来は彼らのものであり、すべてはここから始まります」。

『ヤング・ラーナーズ百科事典』の配布に関する詳細は今後発表される予定であり、2025年末までの正式刊行を目標としている。 初回の配布はフィリピンから開始され、今後はグローバル展開も予定されている。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で1億2,000万人を超えるユーザーにサービスを提供するビットゲット取引所は、Bitcoin価格、Ethereum価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムアクセスを提供しながら、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションを使用して、ユーザーのよりスマートな取引を支援することに尽力している。 以前はビットキープ (BitKeep) として知られていたビットゲット・ウォレット (Bitget Wallet)は、ウォレット機能、トークンスワップ、NFTマーケットプレイス、DAppブラウザを含む包括的なWeb3ソリューションと機能の数々を提供する世界クラスのマルチチェーン暗号ウォレットである。

ビットゲットは、世界トップサッカーリーグLALIGAの東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における公式暗号通貨パートナーを務めるほか、トルコ代表アスリートのブセ・トスン・チャブショウル (Buse Tosun Çavuşoğlu) (レスリング世界チャンピオン)、サメット・ギュミュシュ (Samet Gümüş) (ボクシング金メダリスト)、イルキン・アイドゥン (İlkin Aydın) (バレーボール全国代表チーム) のグローバルパートナーとしての役割など、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進する最前線に立っており、世界中のコミュニティが暗号通貨の未来を受け入れるよう促している。

リスクについての警告:デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても構わない資金のみを割り当てることをお勧めする。 投資の価値は影響を受ける可能性があり、財務目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、自身の財務経験と財務状況を慎重に考慮する必要がある。 過去のパフォーマンスは将来の成果の信頼できる指標ではない。 ビットゲットは、発生する可能性のある損失について一切の責任を負わないものとする。 ここに記載されている内容は財務アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳細については、同社の利用規約を参照されたい。

