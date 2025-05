Bitget ו- Cryptita Plays מציגים אנציקלופדיה מעוררת השראה לתלמידי הדור הבא

ויקטוריה, איי סיישל, May 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget, הבורסה המובילה למטבעות קריפטוגרפים וחברת ה-Web3, הודיעה על שיתוף הפעולה שלה עם Cryptita Plays on the Young Learners' Encyclopedia, ספר מאויר שנועד להציג מושגי בלוקצ'יין וקריפטו לבני נוער באמצעות סיפורים וויזואליים מרתקים.

שיתוף הפעולה מתיישב בצורה מושלמת עם Blockchain4Youth ו-Blockchain4Her, שמטרתם להנגיש את חינוך הבלוקצ'יין לצעירים ולקהילות לא מיוצגות ברחבי העולם. האנציקלופדיה משמשת כערוץ חדש לפישוט נושאים מורכבים ולהצתת סקרנות מוקדמת בקריפטו בדור הבא.

האנציקלופדיה ללומדים צעירים, שפותחה על ידי Cryptita Plays, תשלב נושאי מפתח של Web3 כמו ביזור ו-NFTs באופן מהנה וקל לעיכול עבור מוחות צעירים. הפרויקט מיועד לא רק לילדים אלא גם למחנכים המעוניינים לשלב תוכן הפונה לעתיד בכיתות שלהם. כחלק מההסברה שלו, הספר יופץ באזורים מוחלשים, החל מבתי ספר ומרכזים קהילתיים בפיליפינים, שם הגישה לחינוך בלוקצ'יין נותרה מוגבלת.

המעורבות של Bitget משקפת אסטרטגיה רחבה יותר לעידוד למידה וחדשנות ברמה העממית. האנציקלופדיה תציע גישה מעשית ויצירתית לחינוך התומכת במודעות מוקדמת ובהשתתפות ארוכת טווח בכלכלה הדיגיטלית.

"הספר הזה הוא יותר מסתם כלי חינוכי יצירתי. זהו גשר שמחבר את הדור הבא לעולם ה-Web3 באמצעות סיפורים, איורים ודמיון", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget. "זה מדבר אל הלב של מה ש-Blockchain4Youth ו-Blockchain4Her מייצגים - העצמת הנוער, והעלאת קולם של האנשים שאינם מיוצגים מספיק שמניעים שינוי אמיתי במרחב הזה. העתיד של Web3 שייך להם והוא מתחיל כאן".

פרטים נוספים על הפצת האנציקלופדיה ללומדים צעירים יפורסמו בבוא העת, עם יעד להשקה עד סוף 2025. ההפצה הראשונית תחל בפיליפינים, עם תוכניות להשקה גלובלית בהמשך.

