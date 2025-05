Bitget y Cryptita Plays inspiran a la próxima generación con una enciclopedia de Young Learners

VICTORIA, Seychelles, May 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la empresa líder en intercambio de criptomonedas y Web3, ha anunciado su colaboración con Cryptita Plays en la enciclopedia para Young Learners, un libro ilustrado diseñado para presentar los conceptos de cadenas de bloques y criptomonedas a los jóvenes a través de atractivas historias y elementos visuales.

La colaboración se alinea a la perfección con los proyectos Blockchain4Youth y Blockchain4Her de Bitget, cuyo objetivo es hacer que la educación sobre cadenas de bloques sea accesible para los jóvenes y las comunidades con escasa representación en todo el mundo. La enciclopedia constituye un nuevo canal destinado a simplificar temas complejos y despertar una curiosidad temprana por las criptomonedas en la próxima generación.

La enciclopedia para Young Learners ha sido desarrollada por Cryptita Plays y analizará temas clave de Web3, como la descentralización y los NFT, de una forma divertida y sencilla para las mentes más jóvenes. El proyecto no solo está destinado a los niños, sino también a los educadores que deseen integrar en sus aulas contenidos orientados hacia el futuro. En el marco de su divulgación, el libro se distribuirá en regiones desatendidas, empezando por escuelas y centros comunitarios de Filipinas, donde el acceso a la educación sobre las cadenas de bloques sigue siendo limitado.

La participación de Bitget refleja una estrategia más amplia destinada a fomentar el aprendizaje y la innovación a nivel popular. La enciclopedia ofrecerá un enfoque práctico y creativo de la educación que apoya la concientización temprana y la participación a largo plazo en la economía digital.

“Este libro es algo más que una herramienta educativa creativa. Es un puente que conecta a la próxima generación con el mundo de la Web3 a través de historias, ilustraciones e imaginación”, afirmó Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget. “Esta iniciativa llega al corazón de lo que Blockchain4Youth y Blockchain4Her apoyan: empoderar a la juventud y elevar las voces de los menos representados que están impulsando un cambio real en este sector. El futuro de Web3 les pertenece a ellos y empieza aquí”.

A su debido tiempo se darán a conocer más detalles sobre la distribución de la enciclopedia de Young Learners, cuyo lanzamiento está previsto para finales de 2025. La distribución inicial comenzará en Filipinas, y posteriormente se prevé un despliegue mundial.

Acerca de Bitget

Bitget se estableció en 2018 y es la empresa líder a nivel mundial en intercambio de criptomonedas y Web3. La bolsa Bitget brinda sus servicios a más de 120 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, y está comprometida en ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente con su característica pionera de copy trading y otras soluciones de operaciones, al tiempo que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, Ethereum y de otras criptomonedas. Anteriormente conocida como BitKeep, Bitget Wallet es una billetera de criptomonedas de cadenas múltiples de clase mundial que ofrece una gran variedad de soluciones y características integrales Web3 que incluyen funcionalidad de billetera, token swap, NFT Marketplace, navegador DApp, y mucho más.

Bitget está a la vanguardia en impulsar la adopción de criptomonedas mediante alianzas estratégicas, como su papel como socio oficial de criptomonedas de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA, así como socio a nivel mundial de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro en boxeo) e İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a adoptar el futuro de las criptomonedas.

Advertencia de riesgo: los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad considerable. Se aconseja a los inversores que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere la inversión principal. Es conveniente buscar siempre asesoramiento financiero independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador confiable de resultados futuros. Bitget no acepta responsabilidad alguna por posibles pérdidas sufridas. Nada del contenido de este documento debe interpretarse como asesoramiento financiero. Para más información, consulte nuestros Términos de uso.

La fotografía que acompaña este anuncio se encuentra disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f65aa5c7-664a-4736-8bbd-eebc2d27a020

