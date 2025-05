SpringWorks Therapeutics krijgt positief advies van de CHMP voor Mirdametinib voor de behandeling van volwassen en pediatrische patiënten met NF1-PN

- Als mirdametinib wordt goedgekeurd, zal het naar verwachting de eerste en enige therapie in de Europese Unie zijn met een handelsvergunning voor zowel volwassenen als kinderen met NF1-PN -

- Besluit van de Europese Commissie wordt verwacht in het derde kwartaal van 2025 -

STAMFORD, Connecticut, May 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SpringWorks Therapeutics, Inc. (Nasdaq: SWTX), een biofarmaceutisch bedrijf in de commerciële fase dat zich richt op ernstige zeldzame ziekten en kanker, heeft vandaag aangekondigd dat het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) een positief advies heeft gegeven en een voorwaardelijke vergunning adviseert voor het in de handel brengen van mirdametinib, een MEK-remmer voor de behandeling van symptomatische, inoperabele plexiforme neurofibromen (PN) bij pediatrische en volwassen patiënten van 2 jaar en ouder met neurofibromatose type 1 (NF1). De Europese Commissie (EC) zal het advies van de CHMP onder de loep nemen en naar verwachting in het derde kwartaal van 2025 een definitief besluit nemen over de goedkeuring. Als mirdametinib wordt goedgekeurd, zal het verkrijgbaar zijn in capsules van 1 en 2 mg en in een dispergeerbare tablet van 1 mg, die gemakkelijk in water oplost.

"Het positieve advies van de CHMP brengt ons een stap dichter bij het leveren van ons geneesmiddel aan zowel pediatrische als volwassen patiënten met NF1-PN in Europa, die volgens ons baat zullen hebben bij nieuwe therapeutische ontwikkelingen", zegt Saqib Islam, Chief Executive Officer van SpringWorks. "Na goedkeuring willen we mirdametinib zo snel mogelijk beschikbaar maken voor de geschikte patiënten in Europa."

NF1 is een genetische aandoening die ongeveer 3 op de 10.000 mensen in de EU treft, dit zijn naar schatting 135.000 mensen.1,2 Patiënten met NF1 hebben een levenslang risico van ongeveer 30 tot 50% om plexiforme neurofibromen te ontwikkelen. Dit zijn tumoren die in een infiltratief patroon langs de perifere zenuwschede groeien en die ernstige misvorming, pijn en functionele beperkingen kunnen veroorzaken.3,4​ Plexiforme neurofibromen kunnen transformeren tot kwaadaardige perifere zenuwschedetumoren, een agressieve en mogelijk dodelijke ziekte.5 Chirurgische verwijdering kan problematisch zijn vanwege het infiltratieve tumorgroeipatroon van plexiforme neurofibromen langs zenuwen. Tot ongeveer 85% van de plexiforme neurofibromen wordt beschouwd als niet in aanmerking komend voor volledige resectie.6,7,8

“NF1-PN is een genetische aandoening met een zeer dodelijk en onvoorspelbaar karakter. "Het vereist een aanzienlijke fysieke en emotionele tol van patiënten en hun zorgverleners, en er waren slechts weinig behandelingsopties beschikbaar", stelt Ignacio Blanco, MD, PhD, voorzitter van het Nationaal referentiecentrum voor volwassen patiënten met neurofibromatose van het Hospital Universitari Germans Trias i Pujol in Spanje. “Het operatief verwijderen van plexiforme neurofibromen kan problematisch zijn en is vaak niet mogelijk. Als mirdametinib wordt goedgekeurd, is het mogelijk een​​belangrijke behandelingsoptie voor pediatrische en volwassen patiënten in Europa.”

Het advies van de CHMP was gebaseerd op de aanvraag voor een vergunning voor het in de handel brengen voor mirdametinib, die in augustus 2024 door het EMA werd goedgekeurd. De aanvraag voor een vergunning voor het in de handel brengen van mirdametinib richtte zich op de primaire resultaten van het ReNeu fase 2b-onderzoek, waaraan 114 patiënten van 2 jaar en ouder met NF1-PN deelnamen (58 volwassenen en 56 pediatrische patiënten). Het onderzoek voldeed aan het primaire eindpunt van bevestigd objectief responspercentage (ORR), zoals vastgesteld door een geblindeerde onafhankelijke centrale beoordeling, en toonde een ORR van 41% (N= 24/58) bij volwassen en 52% bij pediatrische patiënten (N=29/56). De mediane beste procentuele verandering in het beoogde PN-volume bedroeg -41% (bereik: -90 tot 13%) bij volwassen en -42% (bereik: -91 tot 48%) bij pediatrische patiënten. Van degenen met een bevestigde respons had 88% van de volwassen en 90% van de pediatrische patiënten een respons van ten minste 12 maanden, en respectievelijk 50% en 48% had een respons van ten minste 24 maanden. Zowel volwassen als pediatrische patiënten ervoeren ook vroegtijdig en aanhoudend significante verbeteringen ten opzichte van de uitgangswaarde in pijn en kwaliteit van leven, zoals beoordeeld met behulp van meerdere door de patiënt gerapporteerde uitkomsten.9

Mirdametinib toonde een beheersbaar veiligheids- en verdraagbaarheidsprofiel. De meest voorkomende bijwerkingen (>25%) die werden gemeld bij volwassen patiënten die mirdametinib kregen, waren huiduitslag, diarree, misselijkheid, musculoskeletale pijn, braken en vermoeidheid. De meest voorkomende bijwerkingen (>25%) die bij pediatrische patiënten voorkwamen, waren huiduitslag, diarree, musculoskeletale pijn, buikpijn, braken, hoofdpijn, paronychia, linkerventrikeldisfunctie en misselijkheid.9

Mirdametinib is in de VS goedgekeurd voor de behandeling van volwassen en pediatrische patiënten van 2 jaar en ouder met neurofibromatose type 1 (NF1), die symptomatische plexiforme neurofibromen (PN) hebben die niet in aanmerking komen voor volledige resectie.

Over het ReNeu-onderzoek

ReNeu (NCT03962543) is een lopend, multicenter, open-label fase 2b-onderzoek met één behandelgroep om de werkzaamheid, veiligheid en verdraagbaarheid van mirdametinib te beoordelen bij patiënten van ≥ 2 jaar met een inoperabele NF1-geassocieerde PN die aanzienlijke morbiditeit veroorzaakt. Aan het onderzoek namen 114 patiënten deel die mirdametinib kregen in een dosering van 2 mg/m2, tweemaal daags (maximale dosering van 4 mg tweemaal daags), waarbij geen rekening werd gehouden met eten. Mirdametinib werd oraal toegediend volgens een doseringsschema van 3 weken wel en 1 week niet, in de vorm van een capsule of een oplosbare tablet. Het primaire eindpunt is bevestigd door het objectieve responspercentage (ORR), gedefinieerd als het percentage patiënten met een reductie van ≥ 20% in het doeltumorvolume op opeenvolgende scans tijdens de behandelingsfase van 24 cycli, gemeten via MRI en beoordeeld door middel van geblindeerde, onafhankelijke centrale beoordeling. Secundaire eindpunten omvatten veiligheid en verdraagzaamheid, duur van de respons en veranderingen in door de patiënt gerapporteerde uitkomsten vanaf het startpunt tot cyclus 13. De behandelingsfase van het onderzoek is afgerond en de resultaten werden gepresenteerd op de jaarlijkse bijeenkomst van de ASCO (American Society of Clinical Oncology) in 2024. Patiënten die de behandelingsfase voltooiden, kwamen in aanmerking voor voortzetting van de behandeling in het optionele opvolgingsgedeelte op lange termijn van het onderzoek, dat nog steeds loopt.

Over NF1-PN

Neurofibromatose type 1 (NF1) is een zeldzame genetische aandoening die ontstaat door mutaties in het NF1-gen, dat codeert voor neurofibromine, een belangrijke onderdrukker van de MAPK-route.10,11 NF1 is de meest voorkomende vorm van neurofibromatose, met een geschatte wereldwijde geboorte-incidentie van ongeveer 1 op de 2.500 personen.3,12 In de EU worden ongeveer 3 op de 10.000 mensen getroffen door NF1, wat overeenkomt met naar schatting 135.000 mensen.1,2 Het klinische beloop van NF1 is heterogeen en manifesteert zich in een verscheidenheid aan symptomen in talrijke orgaansystemen, waaronder abnormale pigmentatie, skeletafwijkingen, tumorgroei en neurologische complicaties, zoals cognitieve stoornissen.13 Patiënten met NF1 hebben een gemiddelde afname van hun levensverwachting van 8 tot 15 jaar in vergelijking met de algemene bevolking.1

Patiënten met NF lopen in hun leven een risico van ongeveer 30%-50% om plexiforme neurofibromen (PN) te ontwikkelen. Dit zijn tumoren die in een infiltratief patroon groeien langs de perifere zenuwschede en die ernstige misvorming, pijn en functionele beperkingen kunnen veroorzaken. In zeldzame gevallen kan NF1-PN fataal zijn.3,4,5 NF1-PN's worden meestal gediagnosticeerd in de eerste twee decennia van het leven.3 Deze tumoren kunnen agressief zijn en gaan gepaard met klinisch significante morbiditeit. Doorgaans groeien ze sneller tijdens de kindertijd.14,15

Chirurgische verwijdering van deze tumoren kan problematisch zijn vanwege het infiltratieve tumorgroeipatroon langs de zenuwen en kan leiden tot permanente zenuwschade en misvorming.5 Tot ongeveer 85% van de plexiforme neurofibromen wordt beschouwd als niet geschikt voor volledige resectie.6,7,8

Over Mirdametinib

Mirdametinib is een orale, kleine MEK-moleculeinhibitor die in de Verenigde Staten is goedgekeurd voor de behandeling van volwassen en pediatrische patiënten van 2 jaar en ouder met neurofibromatose type 1 (NF1) die symptomatische plexiforme neurofibromen (PN) hebben die niet in aanmerking komen voor volledige resectie.

De FDA en de Europese Commissie hebben mirdametinib de status van weesgeneesmiddel verleend voor de behandeling van NF1.

Over SpringWorks Therapeutics

SpringWorks is een biofarmaceutisch bedrijf in de commerciële fase dat zich richt op het verbeteren van de levens van patiënten met ernstige, zeldzame ziekten en kanker. Wij hebben het eerste en enige door de FDA goedgekeurde geneesmiddel voor volwassenen met desmoïde tumoren ontwikkeld en op de markt gebracht. Daarnaast hebben we het eerste en enige door de FDA goedgekeurde geneesmiddel voor zowel volwassen als pediatrische patiënten met neurofibromatose type 1-geassocieerde plexiforme neurofibromen (NF1-PN) ontwikkeld en op de markt gebracht. Tevens ontwikkelen we een gevarieerde portfolio van nieuwe, doelgerichte therapieproductkandidaten voor patiënten met zowel solide tumoren als hematologische kankers.

Ga voor meer informatie naar www.springworkstx.com, volg ons op X @SpringWorksTx, LinkedIn, Facebook, Instagram en YouTube.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat 'toekomstgerichte verklaringen' in de zin van de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act van 1995, zoals gewijzigd, met betrekking tot onze activiteiten, bedrijfsvoering en financiële omstandigheden, inclusief maar niet beperkt tot de huidige overtuigingen, verwachtingen en veronderstellingen met betrekking tot de toekomst van onze activiteiten, toekomstplannen en toekomstige strategieën, onze ontwikkelings- en commercialiseringsplannen, onze preklinische en klinische resultaten, onze verwachtingen met betrekking tot de timing en resultaten van de beoordeling door de EMA van onze MAA voor mirdametinib, en onze plannen om de eerste lancering van mirdametinib in de Europese Unie in 2025 te starten, onze plannen om mirdametinib te blijven bestuderen bij pediatrische en adolescente patiënten met laaggradige gliomen in een fase 2-onderzoek, evenals met betrekking tot andere toekomstige aandoeningen. Woorden zoals, maar niet beperkt tot, "uitkijken naar", "geloven", "verwachten", "anticiperen", "schatten", "voornemen", "plannen", "zouden", "zouden moeten" en "kunnen", en vergelijkbare uitdrukkingen of woorden, identificeren toekomstgerichte verklaringen. In de loop van de tijd kunnen er nieuwe risico's en onduidelijkheden ontstaan. We kunnen onmogelijk alle risico's en onduidelijkheden voorspellen. Alle toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en overtuigingen van het management en zijn onderhevig aan een aantal risico's, onduidelijkheden en belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke gebeurtenissen of resultaten wezenlijk verschillen van die welke expliciet of impliciet zijn aangegeven in toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht, inclusief, maar niet beperkt tot, risico's met betrekking tot: (i) het feit dat topline of tussentijdse gegevens uit klinische onderzoeken mogelijk niet voorspellend zijn voor de definitieve of meer gedetailleerde resultaten van een dergelijk onderzoek of de resultaten van andere lopende of toekomstige onderzoeken, (ii) het succes en de timing van de lopende en geplande klinische onderzoeken van onze samenwerkingspartners, (iii) de timing van onze geplande registratieaanvragen en interacties, inclusief de timing en uitkomst van beslissingen genomen door de FDA, EMA en andere regelgevende instanties, onderzoekscommissies op locaties voor klinische onderzoeken en instanties voor publicatiebeoordeling, (iv) of de EMA of andere regelgevende instanties aanvullende informatie of verdere onderzoeken zullen vereisen, of onze kandidaatproducten, waaronder mirdametinib, niet goedkeuren of weigeren goed te keuren of de goedkeuring ervan kunnen vertragen, (v) ons vermogen om regelgevende goedkeuring te verkrijgen voor één van onze kandidaatproducten of regelgevende goedkeuringen te behouden die zijn verleend voor onze producten, (vi) onze plannen om aanvullende kandidaatproducten te onderzoeken, ontdekken en ontwikkelen, (vii) ons vermogen om samenwerkingen aan te gaan voor de ontwikkeling van nieuwe kandidaatproducten en ons vermogen om de voordelen te realiseren die van dergelijke samenwerkingen worden verwacht, (viii) ons vermogen om gepaste patentbescherming te behouden en patentclaims met succes af te dwingen tegen derden, (ix) de toereikendheid van onze kaspositie om onze activiteiten te financieren gedurende de hierin aangegeven periode, (x) ons vermogen om productiecapaciteit op te bouwen en het vermogen van onze samenwerkingspartners om onze kandidaatproducten te produceren en de productie op te schalen, en (xi) ons vermogen om specifieke mijlpalen te behalen die hierin worden uiteengezet.

Behalve indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zijn wij niet voornemens om de toekomstgerichte verklaringen in dit document openbaar te actualiseren of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen, gewijzigde omstandigheden of anderszins. Hoewel we geloven dat de verwachtingen die in dergelijke toekomstgerichte verklaringen worden geuit redelijk zijn, kan niet worden gegarandeerd dat dergelijke verwachtingen daadwerkelijk zullen uitkomen. Wij wijzen lezers erop dat geen overmatig vertrouwen mag worden gesteld in deze toekomstgerichte verklaringen.

Voor meer informatie over de risico's, onduidelijkheden en andere factoren die kunnen leiden tot verschillen tussen de verwachtingen van SpringWorks en de daadwerkelijke resultaten, dient u de 'Risicofactoren' in Item 1A van Deel II van het kwartaalrapport van SpringWorks op formulier 10-Q voor het eerste kwartaal, dat eindigde op 31 maart 2025, te raadplegen, evenals de bespreking van mogelijke risico's, onduidelijkheden en andere belangrijke factoren in de daaropvolgende documenten van SpringWorks.

