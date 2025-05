SpringWorks Therapeutics: CHMP valuta positivamente Mirdametinib per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici affetti da NF1-PN

– Se approvato, mirdametinib sarà la prima e unica terapia nell'Unione europea a ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio sia per gli adulti che per i bambini affetti da NF1-PN –

– La decisione della Commissione europea è prevista nel terzo trimestre del 2025 –

STAMFORD, Connecticut, May 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SpringWorks Therapeutics, Inc. (Nasdaq: SWTX), un'azienda biofarmaceutica in fase di sviluppo commerciale focalizzata su gravi malattie rare e sul cancro, ha annunciato oggi che il Comitato per i Medicinali per Uso Umano (CHMP) dell'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha espresso un parere positivo circa la concessione di un'autorizzazione condizionata all'immissione in commercio di mirdametinib, un inibitore di MEK, per il trattamento di neurofibromi plessiformi (PN) sintomatici e non operabili in pazienti pediatrici e adulti con neurofibromatosi di tipo 1 (NF1) di età pari o superiore a 2 anni. La Commissione europea (CE) esaminerà il parere del CHMP e si prevede che decida di concedere definitivamente l'autorizzazione nel terzo trimestre del 2025. Se approvato, mirdametinib sarà disponibile in capsule da 1 e 2 mg e in una compressa dispersibile, facilmente solubile in acqua, da 1 mg.

“Il parere positivo del CHMP ci porta a un passo dal distribuire in Europa il nostro farmaco ai bambini e agli adulti affetti da NF1-PN, i quali riteniamo abbiano bisogno di nuovi progressi in campo terapeutico”, ha dichiarato Saqib Islam, Amministratore delegato di SpringWorks. “Una volta ottenuta l'approvazione, ci auguriamo di portare mirdametinib ai pazienti europei nel più breve tempo possibile”.

La NF1 è una malattia genetica che colpisce circa 3 persone su 10.000 nell'UE (circa 135.000 persone).1,2 I pazienti affetti da NF1 hanno un rischio dal 30 al 50 per cento di sviluppare neurofibromi plessiformi, ovvero tumori che crescono in modo infiltrativo lungo la guaina del nervo periferico e che possono causare gravi deformità, dolore e compromissione funzionale.3,4 I neurofibromi plessiformi possono trasformarsi in tumori maligni della guaina del nervo periferico, una malattia aggressiva e potenzialmente fatale.5 L'asportazione chirurgica può essere impegnativa a causa del modello di crescita infiltrativo dei neurofibromi plessiformi lungo i nervi, e fino a circa l'85 per cento dei neurofibromi plessiformi non sono suscettibili di resezione completa.6,7,8

“La NF1-PN è una malattia genetica che può essere altamente morbosa e imprevedibile. La malattia comporta un notevole carico fisico ed emotivo per i pazienti e per chi li assiste, e le opzioni terapeutiche disponibili sono limitate”, ha dichiarato Ignacio Blanco, MD, PhD, Presidente del Centro di Riferimento Nazionale per i pazienti adulti affetti da neurofibromatosi presso l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol in Spagna. “L'asportazione chirurgica dei neurofibromi plessiformi può essere impegnativa e spesso non risulta possibile; pertanto, se approvato, mirdametinib potrebbe rappresentare un'importante opzione terapeutica per i bambini e i pazienti adulti in Europa.”

Il parere del CHMP si basa sulla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio (MAA) di mirdametinib, convalidata dall'EMA nell'agosto 2024. La MAA era incentrata sui risultati primari dello studio di Fase 2b ReNeu, il quale ha coinvolto 114 pazienti con NF1-PN di età pari o superiore a 2 anni (58 adulti e 56 pazienti pediatrici). Lo studio ha raggiunto l'endpoint primario del tasso di risposta obiettiva (ORR) confermato, come valutato dalla revisione centrale indipendente in cieco, dimostrando un ORR del 41 per cento (N= 24/58) negli adulti e del 52 per cento nei bambini (N=29/56). La migliore variazione percentuale mediana del volume PN target è stata di -41 per cento (range: da -90 a 13 per cento) negli adulti e di -42 per cento (range: da -91 a 48 per cento) nei bambini. Tra i soggetti con risposta confermata, l'88 per cento degli adulti e il 90 per cento dei bambini hanno avuto una risposta di almeno 12 mesi, mentre il 50 per cento e il 48 per cento, rispettivamente, hanno avuto una risposta di almeno 24 mesi. Inoltre, rispetto al basale, sia i pazienti adulti che bambini hanno riscontrato miglioramenti significativi e duraturi per quanto riguarda il dolore e la qualità della vita, elementi che sono stati valutati attraverso molteplici strumenti di outcome riferiti dai pazienti.9

Mirdametinib ha dimostrato un profilo di sicurezza e tollerabilità gestibile. Gli eventi avversi più comuni (>25 per cento) riportati negli adulti che hanno ricevuto mirdametinib sono stati rash, diarrea, nausea, dolore muscoloscheletrico, vomito e spossatezza. Gli eventi avversi più comuni (>25 per cento) verificatisi nei bambini sono stati rash, diarrea, dolore muscoloscheletrico, dolore addominale, vomito, cefalea, paronichia, disfunzione ventricolare sinistra e nausea.9

Mirdametinib è approvato negli Stati Uniti per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 2 anni affetti da neurofibromatosi di tipo 1 (NF1) che presentano neurofibromi plessiformi (PN) sintomatici non suscettibili di resezione completa.

Informazioni sullo studio ReNeu

ReNeu (NCT03962543) è uno studio in corso, multicentrico, in aperto, a braccio singolo e di Fase 2b che valuta l'efficacia, la sicurezza e la tollerabilità di mirdametinib in pazienti di età ≥2 anni con un PN non operabile associato a NF1 che causa una morbilità significativa. Lo studio ha coinvolto 114 pazienti a cui somministrare mirdametinib alla dose di 2 mg/m2 due volte al giorno (dose massima di 4 mg due volte al giorno) senza tener conto del cibo. Mirdametinib è stato somministrato per via orale secondo uno schema di dosaggio di 3 settimane sì e 1 no, sotto forma di capsule o compresse dispersibili. L'endpoint primario è il tasso di risposta obiettiva (ORR) confermato, definito come la proporzione di pazienti con una riduzione del ≥20 per cento del volume del tumore bersaglio in scansioni consecutive durante la fase di trattamento di 24 cicli, misurata mediante risonanza magnetica e valutata da una revisione centrale indipendente in cieco. Gli endpoint secondari includono la sicurezza e la tollerabilità, la durata della risposta e i cambiamenti negli esiti riferiti dai pazienti dal basale al Ciclo 13. La fase di trattamento dello studio è stata completata e i risultati sono stati presentati al meeting annuale del 2024 della American Society of Clinical Oncology (ASCO). I pazienti che hanno completato la fase di trattamento hanno potuto continuare a ricevere il trattamento nella parte opzionale di follow-up a lungo termine dello studio, ad oggi in corso.

Informazioni sulla NF1-PN

La neurofibromatosi di tipo 1 (NF1) è una malattia genetica rara che deriva da mutazioni nel gene NF1, il quale codifica per la neurofibromina, un soppressore chiave di MAPK.10,11 La NF1 è la forma più comune di neurofibromatosi e si stima abbia un'incidenza globale alla nascita di circa 1 su 2.500 individui.3,12 Nell'Unione europea, la NF1 colpisce circa 3 persone su 10.000 (135.000 persone stimate).1,2 Il decorso clinico della NF1 è eterogeneo e si manifesta con una varietà di sintomi che interessano numerosi sistemi di organi, tra cui pigmentazione anomala, deformità scheletriche, crescita tumorale e complicazioni neurologiche, come il deterioramento cognitivo.13 I pazienti con NF1 hanno una riduzione media dell'aspettativa di vita da 8 a 15 anni rispetto alla popolazione generale.1

I pazienti affetti da NF hanno un rischio di sviluppare neurofibromi plessiformi, o PN, nel corso della loro vita, pari a circa il 30 per cento/50 per cento. Si tratta di tumori che crescono in modo infiltrativo lungo la guaina del nervo periferico e che possono causare gravi deformità, dolore e compromissione funzionale; in rari casi, i NF1-PN possono essere fatali.3,4,5 I NF1-PN sono più spesso diagnosticati nelle prime due decadi di vita.3 Questi tumori possono essere aggressivi e sono associati a morbilità clinicamente significative; di norma, crescono più rapidamente durante l'infanzia.14,15

L'asportazione chirurgica di questi tumori può essere impegnativa a causa del modello di crescita infiltrativa del tumore lungo i nervi e può portare a danni permanenti agli stessi nervi e a deformità.5 Fino a circa l'85 per cento dei neurofibromi plessiformi non sono considerati suscettibili di resezione completa.6,7,8

Informazioni su Mirdametinib

Mirdametinib è un inibitore MEK orale di piccola molecola approvato negli Stati Uniti per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 2 anni affetti da neurofibromatosi di tipo 1 (NF1), i quali presentano neurofibromi plessiformi (PN) sintomatici non suscettibili di resezione completa.

La FDA e la Commissione europea hanno concesso la designazione di farmaco orfano a mirdametinib per il trattamento della NF1.

Informazioni su SpringWorks Therapeutics

SpringWorks è un'azienda biofarmaceutica in fase di sviluppo commerciale che si dedica a migliorare la vita dei pazienti affetti da gravi malattie rare e da cancro. Abbiamo sviluppato e stiamo commercializzando il primo e unico farmaco approvato dalla FDA per gli adulti affetti da tumori desmoidi e il primo e unico farmaco approvato dalla FDA per adulti e bambini affetti da neurofibromatosi di tipo 1 associata a neurofibromi plessiformi (NF1-PN). Inoltre, stiamo portando avanti un portafoglio diversificato di nuovi prodotti candidati a terapie mirate per pazienti affetti da tumori solidi ed ematologici.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene “dichiarazioni previsionali” ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, e successive modifiche, relative alla nostra attività, alle operazioni e alle condizioni finanziarie, comprese, ma non solo, le attuali convinzioni, aspettative e ipotesi sul futuro della nostra attività, sui piani e sulle strategie future, i piani di sviluppo e commercializzazione, i risultati preclinici e clinici, le aspettative in merito ai tempi e ai risultati della revisione da parte dell'EMA della nostra MAA per mirdametinib e i piani per iniziare il lancio iniziale nell'Unione europea nel 2025, i piani per continuare a studiare mirdametinib in pazienti pediatrici e giovani adulti con gliomi di basso grado in uno studio di Fase 2, nonché ad altre condizioni future. Parole come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, “guardare avanti”, “credere”, “aspettarsi”, “anticipare”, “stimare”, “intendere”, “pianificare”, “vorrebbe”, “dovrebbe” e “potrebbe”, ed espressioni o parole simili, identificano le dichiarazioni previsionali. Talvolta possono emergere nuovi rischi e incertezze e non è possibile prevederli tutti quanti. Tutte le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa si basano sulle attuali aspettative e convinzioni del management e sono soggette a una serie di rischi, incertezze e fattori importanti che possono far sì che gli eventi o i risultati effettivi differiscano materialmente da quelli espressi o impliciti in qualsiasi dichiarazione previsionale contenuta nel presente comunicato stampa, tra cui, a titolo esemplificativo, rischi relativi a: (i) il fatto che i dati topline o intermedi degli studi clinici possono non essere predittivi dei risultati finali o più dettagliati di tale studio o dei risultati di altri studi in corso o futuri, (ii) il successo e la tempistica degli studi clinici in corso e pianificati dei nostri partner di collaborazione, (iii) la tempistica delle nostre presentazioni e interazioni normative pianificate, compresi i tempi e i risultati delle decisioni prese dalla FDA, dall'EMA e da altre autorità regolatorie, dai comitati di revisione sperimentale presso i siti di sperimentazione clinica e dagli organismi di revisione delle pubblicazioni, (iv) se l'EMA o altre autorità regolatorie richiederanno informazioni aggiuntive o ulteriori studi, o se non approveranno o rifiuteranno di approvare o ritarderanno l'approvazione dei nostri prodotti candidati, incluso mirdametinib, (v) la nostra capacità di ottenere l'approvazione normativa di uno qualsiasi dei nostri prodotti candidati o di mantenere le approvazioni normative concesse per i nostri prodotti, (vi) i nostri piani di ricerca, scoperta e sviluppo di ulteriori prodotti candidati, (vii) la nostra capacità di stringere collaborazioni per lo sviluppo di nuovi prodotti candidati e la nostra capacità di realizzare i benefici attesi da tali collaborazioni, (viii) la nostra capacità di mantenere un'adeguata protezione dei brevetti e di far valere con successo le rivendicazioni dei brevetti nei confronti di terzi, (ix) l'adeguatezza della nostra posizione di cassa per finanziare le nostre operazioni in qualsiasi periodo di tempo indicato nel presente documento, (x) la nostra capacità di stabilire la capacità di produzione e la capacità dei nostri partner di collaborazione di produrre i nostri prodotti candidati e di scalare la produzione, e (xi) la nostra capacità di raggiungere qualsiasi pietra miliare specifica indicata nel presente documento.

Ad eccezione di quanto richiesto dalla legge, non intendiamo aggiornare o rivedere pubblicamente le dichiarazioni previsionali contenute nel presente documento a seguito di nuove informazioni, eventi futuri, cambiamenti di circostanze o altro. Sebbene riteniamo che le aspettative riflesse in tali dichiarazioni previsionali siano ragionevoli, non possiamo garantire che tali aspettative si rivelino corrette. Di conseguenza, si raccomanda ai lettori di non fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni previsionali.

Per ulteriori informazioni su rischi, incertezze e altri fattori che possono causare differenze tra le aspettative di SpringWorks e i risultati effettivi, si consiglia di consultare i “Fattori di rischio” alla voce 1A della Parte II della Relazione Trimestrale SpringWorks sul modulo 10-Q per il trimestre conclusosi il 31 marzo 2025, nonché le discussioni su potenziali rischi, incertezze e altri fattori importanti contenute nei documenti successivi di SpringWorks.

