La 4e Conférence sur le développement du tourisme du Hunan se tiendra à Yueyang, dans le Hunan, du 24 au 26 mai

YUEYANG, Chine, 24 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La cérémonie d’ouverture et la conférence de promotion du tourisme culturel de la 4e Conférence sur le développement du tourisme du Hunan débuteront sur la place Baling à Yueyang, dans le Hunan, dans la soirée du 25 mai. Avec le slogan « Trois Xiang et quatre fleuves, rendez-vous au Hunan. Magnifiques lacs et rivières, Yueyang sous les cieux », la conférence s'inscrit dans les tendances actuelles, approfondit la richesse culturelle du Huxiang et se concentre sur les nouveaux besoins et attentes du public en matière de tourisme. Elle prévoit d’organiser 3 activités principales et 5 activités de soutien.

Jadis appelée « Baling », Yueyang est une ville historique et culturelle dotée d’une profonde humanité et de paysages magnifiques. Elle se distingue par des montagnes, des rivières, des tours, des célébrités et des œuvres littéraires emblématiques, et constitue l’un des berceaux de la culture chinoise et une destination touristique renommée en Chine et à l’étranger.

Aujourd'hui, Yueyang protège activement la « propriété intellectuelle historique » de la tour de Yueyang. Avec la tour de Yueyang située sur les berges du lac Dongting, quatre atouts écologiques emblématiques : « Le sourire des marsouins aptères », « L’ombre gracieuse des élans », « Le chant des oiseaux migrateurs » et « La gentillesse des pandas » constituent une matrice complète de tourisme culturel et écologique protégée par une « propriété intellectuelle de base et des scénarios multiples ». Ces dernières années, des activités telles que le « Festival international d’observation des oiseaux » et le « Festival d’art du roseau » sont devenues très prisées, et des attractions touristiques comme « Dongting Lake Town » et « Yangsha Lake International Tourism Resort » sont très fréquentées par les visiteurs.

Profitant de la 4e Conférence sur le développement du tourisme du Hunan, Yueyang a intégré l’industrie culturelle et touristique dans les « trois secteurs avantageux » du système industriel moderne « 1+3+X » de la ville, et l’industrie culturelle et touristique est engagée dans une dynamique de développement rapide, attirant des visiteurs du monde entier sur les rives du lac Dongting pour admirer le « splendide paysage de Baling » et découvrir « la poésie et la distance ».

