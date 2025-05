La 4.ª Conferencia de Desarrollo Turístico de Hunan se celebrará en Yueyang, Hunan, del 24 al 26 de mayo

YUEYANG, China, May 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La ceremonia de apertura y la conferencia de promoción del turismo cultural de la 4.ª Conferencia de Desarrollo Turístico de Hunan arrancarán en la plaza Baling de Yueyang, Hunan, la noche del 25 de mayo. Con el lema «Tres Xiang y Cuatro Aguas, se encuentran en Hunan. Magníficos ríos y lagos, Yueyang bajo el cielo», la conferencia sigue la tendencia de los tiempos, profundiza en la connotación de la cultura de Huxiang y se centra en las nuevas necesidades y expectativas del público en materia de turismo. Se han programado 3 actividades principales y 5 complementarias.

Conocida como «Baling» en la antigüedad, la ciudad de Yueyang es una urbe histórica y cultural con profundas raíces humanas y bellos paisajes. Integra famosas montañas, ríos, torres, celebridades y obras literarias, siendo uno de los importantes lugares de nacimiento de la cultura china y un renombrado destino turístico dentro y fuera del país.

En la actualidad, Yueyang se está apoderando firmemente del legado histórico de la Torre Yueyang. Con la Torre Yueyang y el lago Dongting como eje central, se articula una oferta ecológica única que enlaza cuatro emblemas naturales: «la sonrisa de las marsopas sin aleta», «la grácil sombra de los alces», «el canto de las aves migratorias» y «la ternura de los pandas». Juntos conforman un completo entramado de turismo ecológico y cultural, basado en un «legado central + múltiples escenarios». En los últimos años, se han popularizado actividades características como el «Festival Internacional de Observación de Aves» y el «Festival de Arte de Reed», y atracciones turísticas como «Ciudad del Lago Dongting» y el «C Complejo Turístico Internacional del Lago Yangsha" están repletas de visitantes.

Aprovechando la 4.ª Conferencia de Desarrollo Turístico de Hunan, Yueyang ha incorporado la industria cultural y turística a las «tres industrias ventajosas» del moderno sistema industrial «1+3+X» de la ciudad, y la industria cultural y turística ha entrado en una vía rápida de desarrollo, atrayendo a visitantes de todas partes a las orillas del lago Dongting para contemplar el «espléndido paisaje de Baling» y experimentar la «poesía y la distancia».

Fuente: Comité organizador de la 4.ª Conferencia de Desarrollo Turístico de Hunan

Persona de contacto: D. Zou, Tel.: 86-10-63074558

