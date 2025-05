Die 4. Hunan-Konferenz zur Tourismusentwicklung findet vom 24. bis 26. Mai in Yueyang, Hunan, statt

YUEYANG, China, May 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Eröffnungszeremonie und die Konferenz zur Förderung des Kulturtourismus der 4. Hunan-Konferenz zur Tourismusentwicklung werden am Abend des 25. Mai auf dem Baling-Platz in Yueyang, Hunan, beginnen. Unter dem Motto „Drei Xiang und vier Gewässer treffen sich in Hunan. Prächtige Flüsse und Seen, Yueyang unter dem Himmel“ – die Konferenz hält mit dem Trend der Zeit Schritt, erforscht die Bedeutung der Huxiang-Kultur und konzentriert sich auf die neuen Bedürfnisse und Erwartungen der Öffentlichkeit im Bereich Tourismus. Es sind drei Hauptaktivitäten und fünf Begleitaktivitäten geplant.

Die Stadt Yueyang, in der Antike als „Baling“ bekannt, ist eine historische und kulturelle Stadt mit einer tiefgründigen Kultur und wunderschöner Landschaft. Sie vereint berühmte Berge, Flüsse, Türme, Persönlichkeiten und literarische Werke und ist einer der bedeutendsten Geburtsorte der chinesischen Kultur sowie ein renommiertes Reiseziel im In- und Ausland.

Derzeit nutzt Yueyang das „historische geistige Eigentum“ des Yueyang-Turms. Mit dem Yueyang-Turm und dem Dongting-See als Kern verbindet es vier ökologische Aushängeschilder: „Das Lächeln der finnenlosen Schweinswale“, „Der anmutige Schatten der Elche“, „Der Gesang der Zugvögel“ und „Die Niedlichkeit der Pandas“ und bildet so eine umfassende ökologische Kultur- und Tourismusmatrix aus „Kern-IP + mehreren Szenarien“. In den letzten Jahren sind charakteristische Aktivitäten wie das „Internationale Vogelbeobachtungsfestival“ und das „Schilfkunstfestival“ sehr beliebt geworden, und Touristenattraktionen wie die „Dongting Lake Town“ und das „Yangsha Lake International Tourism Resort“ sind gut besucht.

Im Rahmen der 4. Hunan-Konferenz zur Tourismusentwicklung hat Yueyang die Kultur- und Tourismusbranche in die „drei vorteilhaften Branchen“ des modernen Industriesystems „1+3+X“ der Stadt aufgenommen. Die Kultur- und Tourismusbranche befindet sich nun auf einem rasanten Wachstumskurs und zieht Besucher aus aller Welt an die Ufer des Dongting-Sees, um die „prächtige Landschaft von Baling“ zu bewundern und „Poesie und Ferne“ zu erleben.

Quelle: Organisationskomitee der 4. Hunan-Konferenz zur Tourismusentwicklung

Kontaktperson: Hr. Zou, Tel: 86-10-63074558

