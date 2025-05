Se celebra una ceremonia ritual ancestral en Suizhou, ciudad natal del emperador chino Yan

SUIZHOU, China, May 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- El 23 de mayo se celebró un gran festival de culto ancestral en Suizhou, la ciudad natal del emperador chino Yan, en la provincia de Hubei, en el centro de China.

El propósito del festival de este año, acompañado por una exquisita música ceremonial, era llevar a cabo un ritual enraizado en las tradiciones culturales y que reflejara el espíritu de los nuevos tiempos a nivel nacional.

La mañana del 23 de mayo, la Plaza del Culto Ancestral de Lieshan se vio inundada por el redoble de los tambores y el armonioso repique de las campanas. Los invitados al culto formaron filas ordenadas y, siguiendo la procesión ceremonial, iniciaron el majestuoso ritual para rendir homenaje a Shennong, también llamado emperador Yan, en un ambiente solemne.

El 26 de abril de cada año lunar se conmemora el aniversario de Shennong, conocido como el emperador Yan. Este año, Suizhou lanzó una iniciativa para celebrar una ceremonia ritual conjunta por internet, que incluía el uso innovador de tecnologías digitales, como la interacción del emperador Yan con la inteligencia artificial y el encendido de velas y la ofrenda de flores en formato virtual, que permiten a las personas de ascendencia china residentes en el país y en el extranjero participar en la ceremonia y ofrecer sus bendiciones en línea en tiempo real.

Este festival, organizado por el Gobierno Popular Municipal de Suizhou, se inauguró en 2009. La ceremonia ritual de Suizhou en honor a Shennong fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional en 2011. Se ha convertido en un acontecimiento cultural emblemático que muestra el vasto legado de la civilización china, un símbolo espiritual que destaca el inquebrantable espíritu de esta nación y un puente que une a los chinos en todo el mundo.

El festival fue organizado conjuntamente por la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado, la Federación China de Círculos Literarios y Artísticos, la Federación Nacional de Chinos Retornados de Ultramar de China, la Asociación para la Cultura Yan Huang de China y el Gobierno Popular de la Provincia de Hubei.

Durante el evento, también se organizaron plataformas de intercambio y colaboración en torno a las entidades de cometido especial, así como la respuesta a emergencias, la comunicación cultural y la promoción cultural y turística, con el objetivo de fomentar la inversión en nuevos proyectos y dar a conocer productos y servicios característicos de China al resto del mundo.

Fuente: Gobierno Popular Municipal de Suizhou

Persona de contacto: Sr. Liu, tel.: 86-10-63074558

