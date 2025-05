ความบันเทิงไร้พรมแดน: AI-Media และ Lightning International ร่วมมือกันเพื่อให้ช่อง FAST เข้าถึงได้สำหรับทุกคน

ซิดนีย์และฮ่องกง, May 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media Technologies Limited ("AI-Media") ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันคำบรรยายสดและการแปลภาษา ก้าวเป็นพันธมิตรรูปแบบใหม่ครั้งสำคัญกับ Lightning International (“Lightning”) ผู้จัดจำหน่ายช่องโทรทัศน์ Free Ad-Supported Television (FAST) ชั้นนำของตลาด ความร่วมมือนี้มีเป้าหมายเพื่อทำลายอุปสรรคและนำความสนุกสนานจากความบันเทิงไปสู่ทุกมุมของโลก รวมถึงเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับแพลตฟอร์ม FAST และเจ้าของเนื้อหา โดยเปลี่ยนแปลงวิธีการกระจายและสร้างรายได้จากเนื้อหาระดับพรีเมียมในตลาดที่หลากหลาย

การแก้ไขอุปสรรคในการเข้าถึงและการปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับท้องถิ่น

ลองจินตนาการว่าผู้ชมในเยอรมนี หรือที่ใดก็ตามทั่วโลก สามารถรับชมข่าวสารล่าสุดแบบเรียลไทม์ได้โดยไม่มีอุปสรรคด้านภาษา ความร่วมมือนี้ช่วยแก้ไขความท้าทายสำคัญของแพลตฟอร์ม FAST ได้แก่ การส่งมอบเนื้อหาระดับพรีเมียมที่ปรับให้เข้ากับท้องถิ่นสู่ผู้ชมทั่วโลก และเพิ่มการเข้าถึงสำหรับผู้ชมทุกคน ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์แอ็กชันสุดเร้าใจ เพลงฮิตติดอันดับล่าสุด หรือแม้แต่เรื่องราวของสัตว์เลี้ยงแสนน่ารัก เมื่อใช้โซลูชัน LEXI และ LEXI Translate จาก AI-Media เนื้อหาจะได้รับการปรับให้เข้ากับท้องถิ่นแบบเรียลไทม์ พร้อมคำบรรยายที่แปลสดและฝังลงในสัญญาณโดยตรง ทำให้สามารถเข้าถึงได้ในกว่า 50 ภาษา

ตัวอย่างเช่น ขณะนี้ช่องที่เดิมจำกัดเฉพาะตลาดที่ใช้ภาษาอังกฤษ สามารถเข้าถึงแฟน ๆ ทั่วโลกได้ด้วยการให้คำบรรยายแปลสดเป็นภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี ญี่ปุ่น และภาษาอื่น ๆ อีกมากมาย นี่เป็นการเปิดช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ เพิ่มฐานผู้ชม และเปิดโอกาสสร้างรายได้จากเนื้อหาในตลาดที่เคยเข้าไม่ถึงมาก่อน

Tony Abrahams ประธานกรรมการบริหารของ AI-Media กล่าวว่า "ความร่วมมือนี้กับ Lightning International คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสำหรับอุตสาหกรรม FAST “จากการทำให้เนื้อหาระดับพรีเมียมสามารถเข้าถึงได้และปรับให้เหมาะสมกับท้องถิ่นได้แบบเรียลไทม์ เรากำลังจะทำให้แพลตฟอร์มขยายฐานผู้ชมและเพิ่มรายได้ไปพร้อมกับทำให้เนื้อหาระดับโลกเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่างแท้จริง”

ประโยชน์เชิงพลิกโฉมสำหรับแพลตฟอร์ม FAST และเจ้าของเนื้อหา

การมีส่วนร่วมและจำนวนผู้ชมที่เพิ่มขึ้น : คำบรรยายช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วม กระตุ้นให้ผู้ชมกลับมาดูซ้ำและใช้เวลาชมนานขึ้น นี่เป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มโอกาสโฆษณาบนแพลตฟอร์ม FAST

: คำบรรยายช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วม กระตุ้นให้ผู้ชมกลับมาดูซ้ำและใช้เวลาชมนานขึ้น นี่เป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มโอกาสโฆษณาบนแพลตฟอร์ม FAST การเข้าถึงได้มากขึ้น : โซลูชันของ AI-Media ไม่เพียงช่วยผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินและผู้ที่มีปัญหาการได้ยินเท่านั้น แต่ยังตอบสนองความต้องการคำบรรยายที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้ชมมิลเลนเนียลและเจน Z ซึ่ง 87% ของผู้ชมเหล่านี้เห็นว่าคำบรรยายมีประโยชน์ต่อการชมเนื้อหาวิดีโอ

: โซลูชันของ AI-Media ไม่เพียงช่วยผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินและผู้ที่มีปัญหาการได้ยินเท่านั้น แต่ยังตอบสนองความต้องการคำบรรยายที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้ชมมิลเลนเนียลและเจน Z ซึ่ง 87% ของผู้ชมเหล่านี้เห็นว่าคำบรรยายมีประโยชน์ต่อการชมเนื้อหาวิดีโอ ช่องทางรายได้ใหม่ : เนื่องจากขจัดอุปสรรคด้านภาษา ความร่วมมือนี้จึงช่วยให้เจ้าของเนื้อหาเข้าถึงตลาดใหม่ ๆ ส่งผลให้เพิ่มจำนวนผู้ชมและรายได้จากโฆษณา

: เนื่องจากขจัดอุปสรรคด้านภาษา ความร่วมมือนี้จึงช่วยให้เจ้าของเนื้อหาเข้าถึงตลาดใหม่ ๆ ส่งผลให้เพิ่มจำนวนผู้ชมและรายได้จากโฆษณา การปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับท้องถิ่นได้อย่างคุ้มค่า: วิธีแปลสดแบบดั้งเดิมมีค่าใช้จ่ายสูงและต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมาก โซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ AI-Media ทำให้ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับท้องถิ่นได้แบบเรียลไทม์และรองรับปริมาณเนื้อหาที่เพิ่มขึ้นได้โดยใช้ต้นทุนที่ต่ำกว่ามาก พร้อมทั้งมีอัตราความล่าช้าต่ำและความน่าเชื่อถือสูงกว่า

วิธีการทำงาน

โซลูชัน Alta และ LEXI Translate ของ AI-Media ให้บริการถอดเสียงและแปลภาษาแบบเรียลไทม์ คำบรรยายจะถูกผสานลงในฟีดของช่องแบบต่อเนื่องอย่างลงตัว ก่อนที่จะส่งต่อไปยังแพลตฟอร์ม FAST ผ่านบริการจัดส่งเนื้อหาของ Lightning International ที่ตั้งอยู่ในฮ่องกง แนวทางนี้ช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างคล่องตัว มีต้นทุนที่คุ้มค่า รองรับปริมาณที่ปรับเปลี่ยนได้ และมีความน่าเชื่อถือ

James Ross ประธานกรรมการบริหารของ Lightning International แสดงความคิดเห็นว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับ AI-Media จากการร่วมมือกันนี้ เรากำลังสร้างมาตรฐานใหม่ในการปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับท้องถิ่นในอุตสาหกรรม FAST ซึ่งเปิดโอกาสให้เราเข้าถึงตลาดใหม่ ๆ และทำให้ผู้ชมทุกคนสามารถเพลิดเพลินกับเนื้อหาที่หลากหลายของเราได้โดยไม่มีอุปสรรคด้านภาษา”

อนาคตของการปรับเนื้อหา FAST TV จะสดใสกว่าที่เคยด้วยการเปิดตัว LEXI Voice ที่งาน NAB ความก้าวหน้าในการพากย์เสียงด้วย AI นี้ช่วยให้ผู้แพร่ภาพและเจ้าของเนื้อหาสามารถส่งมอบเสียงพากย์ภาษาต่างประเทศได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มผู้บกพร่องทางสายตาและมอบประสบการณ์ที่สมจริงในภาษาท้องถิ่นแก่ผู้ชมทั่วโลก

เกี่ยวกับ AI-Media

ก่อตั้งขึ้นในออสเตรเลียเมื่อปี 2003 AI-Media (ASX: AIM) เป็นผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการแปลเสียงสด คำบรรยาย และการเข้าถึงภาษาด้วยเทคโนโลยี AI นวัตกรรมล่าสุดของ AI-Media อย่าง LEXI Voice กำลังเปลี่ยนโฉมวิธีที่ผู้ชมทั่วโลกมีส่วนร่วมกับเนื้อหาสด ด้วยบริการแปลเสียงแบบหลายภาษาที่ทำงานแบบเรียลไทม์ โดยอิงจากความแม่นยำชั้นนำของอุตสาหกรรมจากระบบคำบรรยาย LEXI โดย LEXI Voice ออกแบบมาเพื่อผู้แพร่ภาพกระจายเสียง องค์กรธุรกิจ และผู้จัดงาน จึงช่วยเปิดโอกาสการสร้างรายได้ใหม่และขยายกลุ่มผู้ชม ด้วยการทำให้เนื้อหาสดสามารถเข้าถึงได้ทันทีในหลากหลายภาษา ระบบนิเวศที่ครบวงจรของ AI-Media ได้รับความไว้วางใจในกว่า 25 ประเทศ ได้แก่ iCap, Alta, Encoder Pro และ LEXI Toolkit ซึ่งมอบการทำงานอัตโนมัติ ความแม่นยำ และความสามารถในการรองรับการเพิ่มปริมาณเนื้อหาโดยที่ไม่มีใครเทียบได้ AI-Media มีผลงานที่พิสูจน์แล้วในการแทนที่กระบวนการทำงานเดิมของมนุษย์ จึงช่วยให้องค์กรชั้นนำของโลกสามารถส่งมอบประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่างครอบคลุมและขยายผลได้ในวงกว้าง

เกี่ยวกับ Lightning International

Lightning International เป็นบริษัทที่ให้บริการโซลูชันด้านเนื้อหา โดยเน้นการสร้างและจัดจำหน่ายช่องโทรทัศน์ รายการ และรูปแบบรายการต่าง ๆ Lightning ซึ่งมีฐานที่ตั้งในฮ่องกงและสหราชอาณาจักรตั้งแต่ปี 2011 ได้เสริมขีดความสามารถของตนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วยการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม AsiaSat ในปี 2023 และจัดจำหน่ายแพ็กเกจช่อง FAST กว่า 15 ช่อง ซึ่งมีการนำเสนอในแพลตฟอร์มหลากหลายทั่วโลกแล้ว Lightning คัดสรรช่องเหล่านี้อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการออกอากาศและพร้อมให้บริการในเอเชียและทั่วโลก ช่องต่าง ๆ เหล่านี้มีดังนี้คือ Action Hollywood Movies, Concerto TV, Docsville, NOW 70s, NOW 80s, Now 90s00s, NOW Rock, Pet Club TV, Pulse, RCM, TRACE Urban, TRACE Sport Stars, NewsWorld, Globetrotter รวมถึงช่องใหม่ล่าสุดของเราอย่าง 24/7 SAMURAI-SHINOBI และ hi Life! นอกจากนี้ บริษัทยังมีลิขสิทธิ์รายการอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งแบบลิขสิทธิ์รายการที่ถ่ายทำจบสมบูรณ์แล้วและลิขสิทธิ์แบบรูปแบบรายการ http://www.lightninginternational.net

ข้อมูลติดต่อด้านสื่อ:

Fiona Habben

หัวหน้าฝ่ายการตลาดระดับโลก

Fiona.habben@ai-media.tv

ดูรูปภาพประกอบของประกาศนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/201bd6ac-b226-4036-b19d-a4f14b2d8907

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.