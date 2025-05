Entretenimento sem Fronteiras: AI-Media e Lightning International Unem Forças para Tornar os Canais FAST Acessíveis a Todos

SYDNEY e HONG KONG, May 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A AI-Media Technologies Limited ("AI-Media"), líder global em soluções de legendagem e tradução ao vivo, firmou uma parceria inovadora com a Lightning International ("Lightning"), o principal distribuidor de canais Free Ad-Supported Television (FAST). Essa colaboração visa quebrar barreiras e levar a alegria do entretenimento a todos os cantos do globo e aumentar as oportunidades de receita para plataformas FAST e proprietários de conteúdo, transformando a forma como o conteúdo premium é distribuído e monetizado em diversos mercados.

Solução para os Desafios de Acessibilidade e Localização

Imagine espectadores na Alemanha - ou em qualquer lugar do mundo - acessando as últimas notícias em tempo real, sem barreiras linguísticas. Esta parceria aborda os principais desafios para plataformas FAST: fornecer conteúdo premium e localizado para um público global e aumentar a acessibilidade para todos os espectadores, desde filmes de ação de tirar o fôlego até as mais recentes músicas no topo das paradas e até mesmo animais de estimação adoráveis. Com as soluções LEXI e LEXI Translate da AI-Media, o conteúdo é localizado em tempo real com legendas traduzidas ao vivo gravadas diretamente no feed, tornando-o acessível em mais de 50 idiomas.

Por exemplo, um canal anteriormente limitado aos mercados de língua inglesa agora pode alcançar fãs em todo o mundo, oferecendo legendagem traduzida ao vivo em francês, alemão, italiano, japonês e muito mais. Isso abre novos canais de distribuição, expande a audiência e permite a monetização de conteúdo em mercados anteriormente inacessíveis.

Tony Abrahams, CEO da AI-Media, disse: "Esta parceria com a Lightning International é um divisor de águas para a indústria FAST. Ao tornar o conteúdo premium acessível e localizado em tempo real, estamos ajudando as plataformas a aumentar o público e a receita, ao mesmo tempo em que tornamos o conteúdo global verdadeiramente inclusivo."

Benefícios Transformadores para Plataformas FAST e Proprietários de conteúdo

Aumento do Engajamento e Visualização : As legendas aumentam o engajamento, gerando visualizações repetidas e tempos de exibição mais longos - um fator essencial para a criação de oportunidades de anúncios em plataformas FAST.

: As legendas aumentam o engajamento, gerando visualizações repetidas e tempos de exibição mais longos - um fator essencial para a criação de oportunidades de anúncios em plataformas FAST. Maior Acessibilidade : Além de beneficiar as comunidades de pessoas com deficiência auditiva, as soluções da AI-Media também atendem à crescente demanda de legendas de parte dos espectadores da geração do milênio e da geração Z, 87% dos quais acham as legendas úteis para assistir um conteúdo de vídeo.

: Além de beneficiar as comunidades de pessoas com deficiência auditiva, as soluções da AI-Media também atendem à crescente demanda de legendas de parte dos espectadores da geração do milênio e da geração Z, 87% dos quais acham as legendas úteis para assistir um conteúdo de vídeo. Novos Fluxos de Receita : Ao quebrar as barreiras linguísticas, essa parceria permite que os proprietários de conteúdo alcancem novos mercados, gerando maiores números de público e receita publicitária.

: Ao quebrar as barreiras linguísticas, essa parceria permite que os proprietários de conteúdo alcancem novos mercados, gerando maiores números de público e receita publicitária. Localização de Custo Eficaz: Os métodos tradicionais de tradução ao vivo são caros e consomem muitos recursos. As soluções baseadas em IA da AI-Media oferecem localização escalável e em tempo real por uma fração do custo, com menos latência e maior confiabilidade.

As Soluções

As soluções Alta e LEXI Translate da AI-Media fornecem transcrição e tradução em tempo real. As legendas são perfeitamente integradas ao feed de canal linear, que é então entregue a plataformas FAST por meio dos serviços de entrega de conteúdo da Lightning International com sede em Hong Kong. Essa abordagem garante um fluxo de trabalho simplificado que é rentável, escalonável e confiável.

James Ross, CEO da Lightning International, comentou: "Estamos entusiasmados em colaborar com a AI-Media. Com esta parceria, criamos um novo padrão de localização na indústria FAST, para a descoberta de novos mercados, possibilitando que todos os espectadores se beneficiem dos nossos diversos conteúdos sem barreiras linguísticas."

O futuro da localização FAST TV ficou mais promissor do que nunca com o lançamento da LEXI Voice na NAB. Esse avanço na dublagem de IA capacita emissoras e proprietários de conteúdo a fornecer faixas de áudio em linguagem alternativa em tempo real - aprimorando a acessibilidade para deficientes visuais e oferecendo ao público global uma experiência mais imersiva e em língua nativa.

Sobre a AI-Media

Fundada na Austrália em 2003, a AI-Media (ASX: AIM) é líder global em soluções de tradução de voz ao vivo, legendagem e acessibilidade de idiomas baseadas em IA. A mais recente inovação da AI-Media, o LEXI Voice, transforma a forma como o público global se envolve com o conteúdo ao vivo - fornecendo traduções de voz multilíngues em tempo real, baseadas na precisão líder do setor das suas legendas LEXI. Projetado para emissoras, empresas e produtores de eventos, o LEXI Voice abre novos fluxos de receita e alcance do público, tornando o conteúdo ao vivo instantaneamente acessível em vários idiomas. Utilizado em mais de 25 países, o ecossistema completo da AI-Media - incluindo iCap, Alta, Encoder Pro e LEXI Toolkit - oferece automação, precisão e escalabilidade incomparáveis. Com um histórico comprovado de substituição de fluxos de trabalho humanos legados, a AI-Media capacita as principais organizações do mundo a oferecer experiências acessíveis e inclusivas em escala.

Sobre a Lightning International

A Lightning International é uma empresa de soluções de conteúdo com foco na criação e distribuição de canais de TV, programas e formatos. Com sede em Hong Kong e no Reino Unido desde 2011, a Lightning reforçou ainda mais a sua capacidade com a sua união com a família AsiaSat em 2023. Ela distribui um pacote de mais de 15 canais FAST que já são distribuídos por várias plataformas em todo o mundo. Esses canais são totalmente selecionados pela Lightning de acordo com os padrões de transmissão e estão disponíveis na Ásia e em todo o mundo. Esses canais são Action Hollywood Movies, Concerto TV, Docsville, NOW 70s, NOW 80s, Now 90s00s, NOW Rock, Pet Club TV, Pulse, RCM, TRACE Urban, TRACE Sport Stars, NewsWorld, Globetrotter e nossas mais recentes adições 24/7 SAMURAI-SHINOBI e hi Life! Além disso, a empresa licencia um catálogo completo de programação, tanto em shows acabados quanto em formatos. http://www.lightninginternational.net

Contato com a Mídia:

Fiona Habben

Dirigente de Marketing Global

Fiona.habben@ai-media.tv

