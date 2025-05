国境なきエンターテインメント：エイアイメディア (AI-Media) とライトニング・インターナショナル (Lightning International) が提携、FASTチャンネルのアクセシビリティ向上へ

シドニーおよび香港発 , May 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ライブ字幕および翻訳ソリューションのグローバルリーダーであるエイアイメディア・テクノロジーズ・リミテッド (AI-Media Technologies Limited) (「エイアイメディア」) は、無料広告型ストリーミングテレビ (Free Ad-Supported Television) (FAST) チャンネルの大手ディストリビューターであるライトニング・インターナショナル (「ライトニング」) と画期的なパートナーシップを締結した。 この提携は、言語の壁を取り除き、エンターテインメントの楽しさを世界中のすみずみにまで届けることを目的としており、同時にFASTプラットフォームやコンテンツ所有者にとっての収益機会を強化し、多様な市場におけるプレミアムコンテンツの流通と収益化の在り方を変革するものである。

アクセシビリティとローカライズの課題を解決

たとえば、ドイツをはじめ世界中の視聴者が、最新ニュースをリアルタイムで、言語の壁を感じることなく視聴できると想像してみてほしい。 本パートナーシップは、プレミアムかつローカライズされたコンテンツをグローバルな視聴者に届け、あらゆる視聴者に対してアクセシビリティを高めるという、FASTプラットフォームが直面する主要課題に対応しており、息をのむアクション映画から最新ヒット音楽、そして癒やしのペット映像に至るまで、すべてのコンテンツが対象となる。 エイアイメディアのLEXIおよびLEXI Translateソリューションを活用することで、コンテンツはリアルタイムでローカライズされ、翻訳済みのライブ字幕が映像に直接焼き付けられる形式で提供される。これにより、50以上の言語での視聴が可能となる。

たとえば、これまで英語圏市場に限定されていたチャンネルが、ライブ翻訳字幕をフランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語などで提供することにより、世界中のファンにリーチできるようになる。 これにより、新たな配信チャネルが開かれ、視聴者層が拡大し、これまでアクセスが困難であった市場におけるコンテンツの収益化が可能となる。

エイアイメディアのCEOであるトニー・エイブラハムズ (Tony Abrahams) は次のように述べている。「今回のライトニング・インターナショナルとの提携は、FAST業界にとってのゲームチェンジャーです。 プレミアムコンテンツをリアルタイムでアクセス可能かつローカライズされた形で提供することで、プラットフォームの視聴者拡大と収益向上を支援し、グローバルコンテンツを真にインクルーシブなものにしていきます」。

FASTプラットフォームおよびコンテンツ所有者にとっての変革的メリット

視聴者の関与と視聴時間の向上 :字幕は視聴者の関与を高め、リピート視聴や視聴時間の延長を促進する。これは、FASTプラットフォームにおける広告機会を拡大する上での重要な要素である。

:字幕は視聴者の関与を高め、リピート視聴や視聴時間の延長を促進する。これは、FASTプラットフォームにおける広告機会を拡大する上での重要な要素である。 アクセシビリティの向上 :エイアイメディアのソリューションは、聴覚障害者や難聴者コミュニティを支援するだけでなく、動画視聴に字幕を求める傾向が高いミレニアル世代およびZ世代の視聴者にも対応している。これらの世代の87%が、字幕が動画コンテンツ視聴に役立つと感じている。

:エイアイメディアのソリューションは、聴覚障害者や難聴者コミュニティを支援するだけでなく、動画視聴に字幕を求める傾向が高いミレニアル世代およびZ世代の視聴者にも対応している。これらの世代の87%が、字幕が動画コンテンツ視聴に役立つと感じている。 新たな収益源 :言語の壁を取り払うことで、本パートナーシップはコンテンツ所有者の新市場への進出を可能にし、視聴者数の拡大と広告収入の増加を実現する。

:言語の壁を取り払うことで、本パートナーシップはコンテンツ所有者の新市場への進出を可能にし、視聴者数の拡大と広告収入の増加を実現する。 コスト効率の高いローカライズ:従来のライブ翻訳手法は高コストかつリソース集約型となっている。 エイアイメディアのAI駆動型ソリューションは、従来の方法と比べてわずかなコストで、スケーラブルかつリアルタイムのローカライズを実現し、遅延の少ない高信頼なサービスを提供している。

仕組みについて

エイアイメディアのAltaおよびLEXI Translateソリューションは、リアルタイムの音声文字起こしおよび翻訳を提供する。 生成された字幕は、リニアチャンネルのフィードにシームレスに統合され、ライトニング・インターナショナルが香港を拠点に提供するコンテンツ配信サービスを通じて、FASTプラットフォームに届けられる。 このアプローチにより、コスト効率に優れ、スケーラブルで、かつ信頼性の高い合理的なワークフローが実現する。

ライトニング・インターナショナルのCEOであるジェームズ・ロス (James Ross) は以下のようにコメントしている。「エイアイメディアと提携できることを非常に嬉しく思います。 このパートナーシップによって、FAST業界におけるローカライズの新たな基準を築くことが可能となり、私たちは新たな市場を開拓し、すべての視聴者が言語の壁なく多様なコンテンツを楽しめる世界を実現していきます」。

NABで発表されたLEXI Voiceの登場により、FASTテレビのローカライズの未来はこれまでになく明るいものとなっている。 AIによる音声吹き替えのこの画期的な技術により、放送事業者およびコンテンツ所有者は、リアルタイムで多言語音声トラックを提供できるようになり、視覚障害のある視聴者へのアクセシビリティを高めるとともに、グローバルな視聴者に対して、より没入感のある母国語での視聴体験を実現することが可能となる。

エイアイメディアについて

2003年にオーストラリアで設立されたエイアイメディア (ASX: AIM) は、AIを活用したライブ音声翻訳、キャプション生成、言語アクセシビリティソリューションの世界的リーダーである。 エイアイメディアの最新のイノベーションであるLEXI Voiceは、業界をリードするLEXIキャプションの精度を基に構築されたリアルタイムの多言語音声翻訳を提供して、世界中の視聴者がライブコンテンツを視聴する方法を変革する。 放送局、企業、イベントプロデューサー向けに設計されたLEXI Voiceは、ライブコンテンツを複数の言語で即時にアクセス可能にすることで、新たな収益源と視聴者層の拡大を実現する。 25か国以上で信頼されているエイアイメディアのエンドツーエンドのエコシステム (iCap、Alta、Encoder ProおよびLEXI Toolkitを含む) は、比類ない自動化、精度、スケーラビリティを提供する。 エイアイメディアは、従来の人間のワークフローを代替することに成功した実績を持ち、世界有数の組織がアクセス可能で包摂的な体験を大規模に提供できるようにしている。

ライトニング・インターナショナルについて

ライトニング・インターナショナルは、テレビチャンネル、番組、フォーマットの制作・配信に特化したコンテンツソリューション企業である。 2011年より香港および英国を拠点に活動しており、2023年にはアジアサット (AsiaSat) グループに加わることで、その機能をさらに強化した。現在では15以上のFASTチャンネルを取り扱っており、すでに世界各地の多数のプラットフォームで配信されている。 これらのチャンネルは、すべてライトニングが放送基準に沿ってキュレーションしており、アジアをはじめ世界中に提供されている。 提供チャンネルには、Action Hollywood Movies、Concerto TV、Docsville、NOW 70s、NOW 80s、Now 90s00s、NOW Rock、Pet Club TV、Pulse、RCM、TRACE Urban、TRACE Sport Stars、NewsWorld、Globetrotter、そして新たに加わった24/7 SAMURAI-SHINOBIおよびhi Life! などが含まれている。 さらに同社は、完成作品およびフォーマットの両方を含む番組カタログ全体のライセンスも行っている。 http://www.lightninginternational.net

