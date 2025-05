בידור ללא גבולות: AI-Media ו-Lightning International מאחדות כוחות כדי להפוך את ערוצי ה-FAST לנגישים עבור כולם

סידני והונג קונג, May 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

AI-Media Technologies Limited (("AI-Media" מובילה עולמית בפתרונות תרגום ויצירת כתוביות בשידור חי, נכנסה לשותפות פורצת דרך עם Lightning International, המפיצה המובילה של ערוצי טלוויזיה בחינם הנתמכים באמצעות פרסומות (FAST). שיתוף פעולה זה נועד לשבור מחסומים ולהביא את שמחת הבידור לכל פינה בעולם, ולשפר את הזדמנויות ההכנסה עבור פלטפורמות FAST ובעלי תוכן, ולשנות את האופן שבו תוכן פרימיום מופץ ומאפשר להרוויח כסף בשווקים מגוונים.

פתרון אתגרי נגישות ולוקליזציה

דמיינו צופים בגרמניה - או בכל מקום אחר בעולם - ניגשים לחדשות האחרונות בזמן אמת, ללא מחסומי שפה. שותפות זו מספקת מענה לאתגרי המפתח של פלטפורמות FAST: אספקת תוכן ברמת פרימיום לאחר לוקליזציה לקהל גלובלי והגדלת הנגישות עבור כל הצופים, החל מסרטי פעולה מרתקים ועד למוזיקה המעודכנת שמובילה את המצעדים, ואפילו חיות מחמד מקסימות. באמצעות מינוף הפתרונות LEXI ו-LEXI Translate של AI-Media, התוכן עובר תהליך לוקליזציה בזמן אמת עם כתוביות שמתורגמות בזמן אמת ונצרבות ישירות בהזרמת המדיה, מה שהופך אותו לנגיש ביותר מ-50 שפות.

לדוגמה, ערוץ שבעבר הוגבל לשווקים דוברי אנגלית, יכול כעת להגיע למעריצים ברחבי העולם על ידי הצעת כתוביות מתורגמות בשידור חי בצרפתית, גרמנית, איטלקית, יפנית ועוד. זה פותח ערוצי הפצה חדשים, מרחיב את הצפייה ומאפשר מונטיזצייה של תוכן בשווקים שלא היו נגישים בעבר.

טוני אברהמס (Tony Abrahams), מנכ"ל AI-Media, אמר: "השותפות הזו עם Lightning International משנה את כללי המשחק עבור תעשיית ה-FAST. על ידי הפיכת תוכן פרימיום לנגיש ומקומי בזמן אמת, אנו עוזרים לפלטפורמות להגדיל את הקהלים ולהגדיל את ההכנסות תוך הפיכת התוכן הגלובלי למכיל באמת".

יתרונות ממירים עבור פלטפורמות FAST ובעלי תוכן

*יותר מעורבות וצפייה: כתוביות משפרות את המעורבות, מעודדות צפייה חוזרת וזמני צפייה ארוכים יותר - גורם מפתח להגדלת הזדמנויות הפרסום בפלטפורמות FAST.

*נגישות רבה יותר: מעבר לכך שהפתרונות של AI-Media מועילים לקהילות של חירשים וכבדי שמיעה, הם גם עונים על הביקוש הגובר לכתוביות בקרב צופים בני דור המילניום ודור ה-Z, אשר 87% מהם מוצאים שכתוביות מועילות לצפייה בתכני וידאו.

*תזרימי הכנסה חדשים: על ידי שבירת מחסומי שפה, שותפות זו מאפשרת לבעלי תוכן להגיע לשווקים חדשים, להגדיל את הקהל ולהגדיל את הכנסות הפרסום.

*לוקליזציה משתלמת: שיטות תרגום מסורתיות הן יקרות ודורשות משאבים רבים. הפתרונות של AI-Media מונעי הבינה המלאכותית מספקים לוקליזציה ברת התאמה בזמן אמת, במחיר נמוך יותר, עם זמן שיהוי קצר יותר ואמינות גבוהה יותר.

איך זה עובד

פתרונות Alta ו-LEXI Translate של AI-Media מספקים תמלול ותרגום בזמן אמת. הכתוביות משולבות בצורה חלקה בהזנת הערוץ הליניארי, המועברת לאחר מכן לפלטפורמות FAST באמצעות שירותי אספקת התוכן של Lightning International שבסיסם בהונג קונג. גישה זו מבטיחה זרימת עבודה יעילה, חסכונית, מדרגית ואמינה.

ג'יימס רוס (James Ross), מנכ"ל Lightning International, הגיב: "אנו נרגשים לשתף פעולה עם AI-Media. עם שותפות זו, אנו מציבים סטנדרט חדש ללוקליזציה בתעשיית ה-FAST, המאפשר לנו לפתוח שווקים חדשים, מה שמאפשר לכל צופה ליהנות מהתוכן המגוון שלנו ללא כל מחסומי שפה".

עתיד הלוקליזציה של טלוויזיית FAST בהיר מתמיד עם השקת LEXI Voice ב-NAB. פריצת דרך זו בדיבוב מבוסס בינה מלאכותית מאפשרת לגופי שידור ובעלי תוכן לספק רצועות שמע בשפות חלופיות בזמן אמת - זה משפר את הנגישות עבור כבדי ראייה ומציע לקהל הגלובלי חוויה סוחפת יותר בשפה המקומית.

אודות AI-Media

AI-Media(ASX: AIM), שנוסדה באוסטרליה בשנת 2003, היא מובילה עולמית בתרגום קולי חי, כתוביות ופתרונות נגישות שפה המופעלים על ידי בינה מלאכותית.LEXI Voice , החידוש האחרון של AI-Media, משנה את האופן שבו קהלים גלובליים מתקשרים עם תוכן חי - ומספק תרגומים קוליים רב-לשוניים בזמן אמת הבנויים על הדיוק המוביל בתעשייה של כתוביות ה-LEXI שלה. LEXI Voice, המיועד לגופי שידור, ארגונים ומפיקי אירועים, פותח זרמי הכנסה חדשים והגעה לקהל על ידי הפיכת תוכן חי לנגיש באופן מיידי במספר שפות. האקו סיסטם מקצה לקצה של AI-Media, שזוכה לאימון כבר ביותר מ-25 מדינות - כולל iCap, LEXI, Alta, Encoder Pro ו-LEXI Toolkit - מספקת אוטומציה, דיוק וגמישות ללא תחרות. עם רקורד מוכח של החלפת תזרימי עבודה מהדור הקודם, המבוססים על בני אנוש, AI-Media מעצימה את הארגונים המובילים בעולם לספק חוויות נגישות ומכילות בקנה מידה גדול.

אודות Lightning International

Lightning International היא חברת פתרונות תוכן המתמקדת ביצירה והפצה של ערוצי טלוויזיה, תוכניות ופורמטים. מבוססת בהונג קונג ובבריטניה מאז 2011, Lightning חיזקה עוד יותר את יכולותיה על ידי הצטרפותה למשפחת AsiaSat בשנת 2023, ומפיצה חבילה של יותר מ- 15 ערוצי FAST שכבר נישאים בפלטפורמות רבות ברחבי העולם. ערוצים אלה נאצרים במלואם על ידי Lightning לפי תקני שידור וזמינים באסיה וברחבי העולם. הם כוללים ערוצים כמו סרטי אקשן הוליווד, Concerto TV, Docsville, NOW שנות ה-70, NOW שנות ה- 80, NOW שנות ה-90-00, NOW Rock, Pet Club TV, Pulse, RCM, TRACE Urban, TRACE Sport Stars, NewsWorld, Globetrotter והתוספות האחרונות שלנו 24/7 סמוראי-שינובי (SAMURAI-SHINOBI ) ו- hi Life! . בנוסף, החברה מעניקה רישיונות לקטלוג מלא של תוכניות, הן כתוכניות מוגמרות והן כפורמטים. http://www.lightninginternational.net

