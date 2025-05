Divertissement sans frontières : AI-Media et Lightning International s’associent afin de rendre les chaînes FAST accessibles à tous

SYDNEY et HONG KONG, 24 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media Technologies Limited (« AI-Media »), leader mondial de solutions de sous-titrage et de traduction en direct, a conclu un partenariat novateur avec Lightning International (« Lightning »), le principal distributeur de chaînes de télévision gratuites financées par la publicité (FAST). Cette collaboration vise à supprimer les barrières de la langue et à apporter le plaisir du divertissement aux quatre coins du monde, tout en augmentant les opportunités de revenus pour les plateformes FAST et les détenteurs de contenu, transformant ainsi la manière dont le contenu premium est distribué et monétisé sur les différents marchés.

Résoudre les défis de l’accessibilité et de la localisation

Imaginez des téléspectateurs en Allemagne, ou n’importe ailleurs où dans le monde, accédant aux dernières actualités en temps réel, sans aucune barrière linguistique. Ce partenariat répond à des défis majeurs pour les plateformes FAST : offrir un contenu de qualité et localisé à un public mondial et accroître l’accessibilité pour tous les téléspectateurs. Ce contenu englobe des films d’action palpitants aux derniers hits musicaux, en passant par les adorables animaux de compagnies. Grâce aux solutions LEXI et LEXI Translate d’AI-Media, le contenu est localisé en temps réel et les sous-titres traduits en direct sont intégrés directement dans le flux, le rendant accessible dans plus de 50 langues.

À titre d’exemple, une chaîne auparavant limitée au marché anglophone peut désormais toucher des fans du monde entier en proposant des sous-titres traduits en direct en français, allemand, italien, japonais, etc. Cela ouvre de nouveaux canaux de distribution, élargit l’audience et permet la monétisation de contenus sur des marchés auparavant inaccessibles.

Tony Abrahams, PDG d’AI-Media, a déclaré « Ce partenariat avec Lightning International est une révolution pour le secteur des chaînes FAST. En rendant un contenu prémium accessible et localisé en temps réel, nous aidons les plateformes à accroître leur audience et à augmenter leurs recettes, tout en proposant un contenu mondial réellement inclusif ».

Des avantages révolutionnaires pour les plateformes FAST et les détenteurs de contenu

Engagement et audience accrus : les sous-titres renforcent l’engagement, favorisent la fidélisation et prolongent la durée de visionnage ; un facteur clé pour booster les opportunités publicitaires sur les plateformes FAST.

: les sous-titres renforcent l’engagement, favorisent la fidélisation et prolongent la durée de visionnage ; un facteur clé pour booster les opportunités publicitaires sur les plateformes FAST. Accessibilité renforcée : les solutions d’AI-Media ne profitent pas seulement aux personnes sourdes et malentendantes, mais répondent également à la demande croissante de sous-titres chez les spectateurs des générations Y et Z, dont 87 % considèrent les sous-titres utiles pour regarder du contenu vidéo.

: les solutions d’AI-Media ne profitent pas seulement aux personnes sourdes et malentendantes, mais répondent également à la demande croissante de sous-titres chez les spectateurs des générations Y et Z, dont 87 % considèrent les sous-titres utiles pour regarder du contenu vidéo. Nouvelles sources de revenus : grâce à la suppression des barrières linguistiques, ce partenariat permet aux détenteurs de contenu d’accéder à de nouveaux marchés, augmentant ainsi l’audience et les recettes publicitaires.

: grâce à la suppression des barrières linguistiques, ce partenariat permet aux détenteurs de contenu d’accéder à de nouveaux marchés, augmentant ainsi l’audience et les recettes publicitaires. Localisation à coût rentable : les méthodes de traduction traditionnelles en direct sont coûteuses et gourmandes en ressources. Les solutions d’AI-Media basées sur l’intelligence artificielle offrent une localisation évolutive et en temps réel, à moindre coût, avec une latence réduite et une plus grande fiabilité.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Les solutions Alta et LEXI Translate d’AI-Media assurent la transcription et la traduction en temps réel. Les sous-titres sont intégrés de manière transparente dans le flux de la chaîne linéaire, qui est ensuite transmis aux plateformes FAST grâce aux services de diffusion de contenu de Lightning International, basés à Hong-Kong. Cette approche garantit un flux de travail simple, rentable évolutif et fiable.

James Ross, PDG de Lightning International, a ainsi ajouté « Nous sommes ravis de collaborer avec AI-Media. Ce partenariat nous permet d’établir une nouvelle norme en matière de localisation du secteur des chaînes FAST, ce qui rend possible l’accès à de nouveaux marchés et fait en sorte que chaque téléspectateur puisse bénéficier de notre contenu diversifié sans aucune barrière linguistique ».

L’avenir de la localisation de la télévision FAST s’annonce plus prometteur que jamais avec le lancement de LEXI Voice lors du NAB. Cette avancée majeure dans le doublage par IA permet aux diffuseurs et détenteurs de contenu de proposer en temps réel des pistes audio dans d’autres langues, ce qui améliore l’accessibilité pour les personnes malvoyantes et offre au public à l’échelle mondiale une expérience plus immersive, dans leur langue maternelle.

À propos d’AI-Media

Fondée en Australie en 2003, AI-Media (ASX : AIM) est un leader mondial des solutions de traduction vocale en direct, de sous-titrage et d’accessibilité linguistique alimentées par l’IA. Sa dernière innovation, LEXI Voice, révolutionne la façon dont les publics internationaux interagissent avec les contenus en direct, en offrant des traductions vocales multilingues en temps réel, reposant sur la précision reconnue des sous-titres LEXI. Conçue pour les diffuseurs, les entreprises et les organisateurs d’événements, la solution LEXI Voice permet d’élargir les audiences et les sources de revenus en rendant les contenus instantanément accessibles dans de multiples langues. Présente dans plus de 25 pays, la suite de solutions d’AI-Media, incluant iCap, Alta, Encoder Pro et LEXI Toolkit, offre une automatisation, une précision et une évolutivité inégalées. Remplaçant efficacement les processus humains traditionnels, AI-Media aide les plus grandes organisations mondiales à créer des expériences accessibles et inclusives à grande échelle.

À propos de Lightning International

Lightning International est une entreprise spécialisée dans les solutions de contenu, axée sur la création et la distribution de chaînes de télévision, de programmes et de formats. Basée à Hong-Kong et au Royaume-Uni depuis 2011, Lightning a renforcé ses capacités en rejoignant la famille AsiaSat en 2023. Elle distribue un bouquet de plus de 15 chaînes FAST, déjà diffusées sur de nombreuses plateformes à travers le monde. Ces chaînes, entièrement programmées par Lightning, selon les normes de diffusion, sont disponibles en Asie et dans le monde entier. Elles comprennent des chaînes telles que Action Hollywood Movies, Concerto TV, Docsville, NOW 70s, NOW 80s, Now 90s00s, NOW Rock, Pet Club TV, Pulse, RCM, TRACE Urban, TRACE Sport Stars, NewsWorld, Globetrotter, ainsi que nos dernières nouveautés 24/7 SAMURAI-SHINOBI et hi Life! En outre, la société propose sous licence un catalogue complet de programmes, aussi bien en émissions finalisées qu’en formats adaptables. http://www.lightninginternational.net

Contact presse :

Fiona Habben

Responsable du marketing mondial

Fiona.habben@ai-media.tv

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/201bd6ac-b226-4036-b19d-a4f14b2d8907

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.