iHerb prezentuje linię kosmetyków California Gold Nutrition® BEAUTY

Nowa seria rozwija portfolio marki własnej iHerb, wprowadzając holistyczne podejście do pielęgnacji ciała i dbałości o dobre samopoczucie

IRVINE, Kalifornia, May 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iHerb, globalny lider w obszarze zdrowia i wellness, z dumą ogłasza premierę California Gold Nutrition® BEAUTY – linii kosmetyków opracowanych z myślą o kompleksowej pielęgnacji od wewnątrz i na zewnątrz. Nowa kolekcja debiutuje ze specjalistycznymi multiwitaminami i czystymi formułami do pielęgnacji włosów, które wspierają zdrowy wzrost i witalność.

California Gold Nutrition, najpopularniejsza marka własna iHerb, rozszerza ofertę o produkty do pielęgnacji ciała, kąpieli i urody. Dynamicznie rosnący rynek kosmetyczny ma osiągnąć wartość 1 biliona dolarów na całym świecie w 2025 r. * Nowa linia odzwierciedla 360-stopniową filozofię „piękna od wewnątrz”, łącząc zaawansowane suplementy z pielęgnacją opartą na wysokiej jakości składnikach roślinnych.

„Rynkowa premiera California Gold Nutrition BEAUTY to ważny krok w realizacji naszej strategii ciągłego poszerzania oferty iHerb” – komentuje Lindsey Wiefels, starsza wiceprezeska ds. merchandisingu. „Nowa linia to luksusowa, a jednocześnie przystępna cenowo opcja dla klientów na całym świecie, którzy poszukują pielęgnacji zakorzenionej w zdrowiu i naturalnym pięknie – zaczynając od silnych, lśniących włosów.”

W najbliższych miesiącach oferta California Gold Nutrition BEAUTY zostanie poszerzona o produkty do pielęgnacji skóry i ciała: kolagenowe sera, nawilżające kremy, kojące balsamy, energetyzujące napoje w proszku i inne elementy wspierające codzienne rytuały samodzielnej pielęgnacji.

Multiwitaminy najwyższej klasy wspierające zdrowie włosów

Premierowa linia suplementów obejmuje formuły dla kobiet i mężczyzn, opracowane we współpracy z dr. Michaelem T. Murrayem , głównym doradcą naukowym iHerb. W cenie ok. 34 USD za 120 wegańskich kapsułek oferujemy zaawansowane mieszanki witamin, minerałów i substancji aktywnych, takich jak biotyna o wysokiej mocy oraz kompleks Hair Dermal z tokotrienolami, fitosterolami, ceramidami i ekstraktami roślinnymi, które odżywiają cebulki włosów.**

Multiwitamina do włosów dla kobiet – ta formuła multiwitamin zapewnia kompleksowe wsparcie i pozwala kobietom cieszyć się gęstszymi, dłuższymi i zdrowszymi włosami.

– ta formuła multiwitamin zapewnia kompleksowe wsparcie i pozwala kobietom cieszyć się gęstszymi, dłuższymi i zdrowszymi włosami. Multiwitamina do włosów dla mężczyzn – daje mężczyznom roślinną alternatywę z niezbędnymi witaminami i minerałami wspomagającymi witalność i wzrost włosów.

„W iHerb wierzymy, że piękno zaczyna się od wnętrza – na poziomie komórkowym. Linia California Gold Nutrition BEAUTY łączy biotynę z najskuteczniejszymi składnikami roślinnymi, wspierając zdrowie i wygląd włosów” – mówi dr Murray. „Zaprojektowaliśmy te formuły w celu zapewnienia pozytywnych rezultatów bez uszczerbku dla bezpieczeństwa i czystości. Naszym celem jest dawanie klientom pewności poprzez dbanie o naturalne piękno – odżywione, sprężyste i promienne włosy”.

Dr Michael Murray, uznany na świecie autorytet w dziedzinie medycyny naturalnej, niedawno opublikował dogłębny, oparty na dowodach artykuł w Strefa Zdrowia iHerb , w którym analizuje działanie kluczowych witamin i suplementów wspierających naturalny wzrost włosów.

Kolekcja do pielęgnacji włosów ze składnikami botanicznymi

Uzupełnieniem multiwitamin do włosów jest kolekcja produktów do pielęgnacji włosów o orzeźwiającym zapachu rozmarynu i mięty. Wszystkie produkty powstają w sposób wolny od okrucieństwa i nie zawierają parabenów, siarczanów, parafiny, olejów mineralnych lub związków DEA. Każdy z produktów w kolekcji jest oferowany w sugerowanej cenie detalicznej 10 USD:

Szampon wzmacniający – oczyszcza i rewitalizuje dzięki biotynie i odżywczym olejkom kokosowym i babassu. Ma bogatą pianę i zwiększa połysk.

– oczyszcza i rewitalizuje dzięki biotynie i odżywczym olejkom kokosowym i babassu. Ma bogatą pianę i zwiększa połysk. Odżywka wzmacniająca – głęboko nawilża i wygładza włosy, pozostawiając je bardziej miękkie, mocniejsze i łatwiejsze do ułożenia.

– głęboko nawilża i wygładza włosy, pozostawiając je bardziej miękkie, mocniejsze i łatwiejsze do ułożenia. Wzmacniająca maska do włosów – cotygodniowa intensywna kuracja wzbogacona rozmarynem, olejem sezamowym, biotyną, miodem i olejem kokosowym daje głębokie odżywienie i odnowę.

– cotygodniowa intensywna kuracja wzbogacona rozmarynem, olejem sezamowym, biotyną, miodem i olejem kokosowym daje głębokie odżywienie i odnowę. Olej wzmacniający włosy i skórę głowy – jedwabista, szybko wchłaniająca się formuła, która koi skórę głowy i zwiększa blask włosów. Zawiera odświeżające nuty drzewa herbacianego i mięty.

Zdjęcia produktów do wykorzystania w materiałach dla mediów można znaleźć na stronie https://brandfolder.com/iherb/pressassets

Informacje o iHerb:

iHerb jest jednym z największych na świecie internetowych sprzedawców oferujących bezkonkurencyjny wybór witamin, składników mineralnych, suplementów i innych produktów zdrowotnych oraz wellness, w tym odżywek sportowych, kosmetyków, produktów do kąpieli i higieny osobistej, artykułów spożywczych, produktów dla dzieci i zwierząt domowych, od ponad 1800 renomowanych marek. Firma iHerb jest wspierana przez ponad 3000 pracowników na całym świecie i obsługuje ponad 13 milionów klientów w 180 krajach i 22 językach.

Relacje z mediami: press@iherb.com

