iHerb uvádí řadu California Gold Nutrition® BEAUTY

Nové produkty rozšiřují přední privátní značku iHerb a přinášejí komplexní přístup ke kráse a péči o sebe

IRVINE, Kalifornie, May 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Společnost iHerb, přední světový online prodejce v oblasti zdraví a wellness, s hrdostí oznamuje uvedení California Gold Nutrition® BEAUTY – nové komplexní řady produktů pro péči o sebe, vyrobené z prémiových ingrediencí podporujících zdraví a pohodu zevnitř i navenek. Značka debutuje s cílenou kolekcí multivitamínů na vlasy a šetrné, účinné péče o vlasy, která byla navržena tak, aby podporovala jejich sílu a zdravý vzhled.

Jako největší a nejdůvěryhodnější privátní značka společnosti iHerb rozšiřuje California Gold Nutrition své působení do oblasti krásy, koupelové a osobní péče právě v době, kdy kosmetický průmysl zažívá výrazný růst a jeho celosvětový obrat podle odhadů by měl dosáhnout v roce 2025 jednoho bilionu dolarů.* Tato nová produktová řada odráží komplexní filozofii „krásy zevnitř“, která kombinuje vnitřní podporu díky odborně vyvinutým doplňkům stravy s vnější péčí založenou na vysoce kvalitních a čistých ingrediencích.

„Uvedení značky California Gold Nutrition BEAUTY představuje významný krok v naplňování jedné z klíčových strategií společnosti iHerb, jíž je neustálé rozšiřování a zkvalitňování produktového portfolia,“ uvedla Lindsey Wiefelsová, viceprezidentka pro obchodní marketing společnosti iHerb. „Tato řada nabízí spotřebitelům po celém světě luxusní, ale cenově dostupnou cestu, jak do své každodenní péče o tělo začlenit produkty založené na principech zdraví, počínaje pevnými, zdravými vlasy, o které je postaráno zevnitř i zvenčí,“ dodala.

V nadcházejících měsících se produktová řada California Gold Nutrition BEAUTY rozšíří o kolekce péče o pleť a tělo, které budou zahrnovat séra s vysokým obsahem kolagenu, hydratační krémy, zklidňující balzámy, energetizující nápojové prášky a další produkty, které zákazníkům nabídnou ještě širší možnosti, jak si vytvořit komplexní rutinu péče o sebe.

Prémiové multivitamíny pro zdravé vlasy

Součástí uvedení nové řady jsou také speciální multivitamíny na vlasy pro ženy i muže, vyvinuté ve spolupráci s Dr. Michaelem T. Murrayem, hlavním vědeckým poradcem společnosti iHerb. Tyto komplexní receptury, uváděné na trh za doporučenou maloobchodní cenu přibližně 34 USD za 120 vegetariánských kapslí, obsahují vitaminy, minerály a nezbytné živiny, včetně vysoce účinného biotinu, a navíc Hair Dermal Complex se směsí tokotrienolů, fytosterolů, ceramidů a rostlinných extraktů, které byly pečlivě vybrány pro výživu vlasových folikulů.**

Women’s Hair Multivitamin – Vlasové multivitamíny pro ženy – speciálně navržený doplněk pro komplexní podporu, který ženám pomáhá dosáhnout hustších, delších a zdravějších vlasů.

– Vlasové multivitamíny pro ženy – speciálně navržený doplněk pro komplexní podporu, který ženám pomáhá dosáhnout hustších, delších a zdravějších vlasů. Men’s Hair Multivitamin – Vlasové multivitamíny pro muže – Nabízejí mužům rostlinnou alternativu obohacenou o nezbytné vitaminy a minerály pro podporu růstu a vitality vlasů.

„Ve společnosti iHerb věříme, že skutečná krása začíná na buněčné úrovni. V rámci řady California Gold Nutrition BEAUTY jsme proto spojili vysoce účinný biotin s těmi nejúčinnějšími rostlinnými složkami, které příroda nabízí, aby podpořily zdraví vlasů,“ uvedl Dr. Michael T. Murray. „Tyto receptury byly vyvinuty tak, aby přinášely viditelné výsledky, a přitom nečinily žádné kompromisy v oblasti bezpečnosti nebo čistoty. Naším cílem je pomoci lidem cítit sebedůvěru díky vlastní přirozené kráse – vyživené, odolné a zářivé,“ dodal.

Dr. Michael T. Murray, celosvětově uznávaný odborník na přírodní medicínu, nedávno přispěl do iHerb Wellness Hub rozsáhlým článkem založeným na vědeckých důkazech, v němž se zabývá vědeckými poznatky o esenciálních vitaminech a doplňcích stravy, které podporují přirozený růst vlasů.

Kolekce vlasové péče s rostlinnými extrakty

Vlasové multivitaminy doplňuje unikátní řada vlasové péče pro vnější použití, provoněná osvěžující vůní rozmarýnu a máty, která se stane příjemným každodenním rituálem. Všechny produkty této kolekce jsou cruelty-free (nebyly testovány na zvířatech) a neobsahují parabeny, sulfáty, parafíny, minerální oleje ani sloučeniny DEA. Každý produkt je dostupný za doporučenou maloobchodní cenu pouze 10 USD. Kolekce zahrnuje:

Strengthening Shampoo – posilující šampón, který čistí a revitalizuje vlasy díky biotinu a vyživujícím kokosovému oleji a oleji z palmy babassu. Vytváří bohatou pěnu a dodává vlasům zářivý lesk.



– posilující šampón, který čistí a revitalizuje vlasy díky biotinu a vyživujícím kokosovému oleji a oleji z palmy babassu. Vytváří bohatou pěnu a dodává vlasům zářivý lesk. Strengthening Conditioner – posilující kondicionér, který hloubkově hydratuje a uhlazuje, zanechává vlasy jemnější, silnější a snadno upravitelné.



– posilující kondicionér, který hloubkově hydratuje a uhlazuje, zanechává vlasy jemnější, silnější a snadno upravitelné. Strengthening Hair Masque – posilující vlasová maska pro týdenní intenzivní péči obohacenou o rozmarýn, sezamový olej, biotin, med a kokosový olej pro hloubkovou výživu a obnovu vlasů.



– posilující vlasová maska pro týdenní intenzivní péči obohacenou o rozmarýn, sezamový olej, biotin, med a kokosový olej pro hloubkovou výživu a obnovu vlasů. Strengthening Hair & Scalp Oil – posilující olej na vlasy a pokožku hlavy – hedvábné, rychle se vstřebávající složení, které zklidňuje pokožku hlavy a dodává vlasům zářivý lesk, s osvěžujícími tóny tea tree a máty.

Pro obrázky produktů určené k použití v médiích navštivte webové stránky: https://brandfolder.com/iherb/pressassets

O společnosti iHerb:

iHerb je jedním z předních světových online prodejců, který nabízí bezkonkurenční výběr vitamínů, minerálů, doplňků stravy a dalších produktů pro zdraví a wellness. Patří k nim sportovní výživa, kosmetika, koupelová a osobní péče, potraviny a dále péče o děti a domácí mazlíčky od více než 1800 renomovaných značek. Společnost iHerb, kterou podporuje celosvětová pracovní síla čítající 3000 členů týmu, obsluhuje více než 13 milionů zákazníků po celém světě ve 180 zemích a v 22 jazycích.

Kontakt pro média: press@iherb.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.