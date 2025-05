iHerb predstavlja California Gold Nutrition® BEAUTY

Novi izdelki s celostnim pristopom k lepoti in skrbi zase širijo ponudbo vodilne hišne blagovne znamke iHerba

IRVINE, Kalifornija, May 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iHerb, vodilna svetovna destinacija za zdravje in dobro počutje, ponosno najavlja predstavitev California Gold Nutrition® BEAUTY , nove celostne linije izdelkov za skrb zase iz vrhunskih sestavin, ki spodbujajo dobro počutje od znotraj navzven. Začetek blagovne znamke predstavlja ciljno usmerjena kolekcija multivitaminov za lase ter čisti, učinkoviti osnovni izdelki za nego za močne in zdrave lase.

Ponudba linije California Gold Nutrition, največje in najbolj zaupanja vredne hišne blagovne znamke iHerba, se zdaj širi z izdelki za lepoto, kopanje in osebno nego v času, ko lepotna panoga doživlja veliko rast in bo po napovedih leta 2025 po vsem svetu dosegla 1 bilijon $ .* Nova linija odraža celostno filozofijo »lepote od znotraj« ter združuje notranjo podporo s strokovno formuliranimi prehranskimi dopolnili in lokalno nego z visoko kakovostnimi čistimi sestavinami.

»Uvedba linije California Gold Nutrition BEAUTY je pomemben korak pri uresničevanju ene od strateških prednostnih nalog iHerba – nenehno izboljševanje nabora izdelkov,« je dejala Lindsey Wiefels, podpredsednica oddelka za prodajo pri iHerbu. »Ta linija potrošnikom po vsem svetu ponuja razkošen in hkrati cenovno dostopen način za osebno nego, ki temelji na zdravju, uvajamo pa jo z izdelki za močne, živahne lase, ki so podprti od znotraj navzven.«

V prihodnjih mesecih se bo linija California Gold Nutrition BEAUTY razširila s kolekcijama za kožo in telo, ki bo zajemala serume, obogatene s kolagenom, izdelke za vlaženje, blažilne balzame, praške za energijske napitke in druge izdelke, s katerimi bodo lahko stranke vzpostavile celostno rutino skrbi zase.

Premium multivitamini za zdrave lase

Na trg prihajajo specializirani multivitamini za lase za ženske in moške, razviti v sodelovanju z dr. Michaelom T. Murrayem , glavnim znanstvenim svetovalcem v iHerbu. Vsaka celovita formula, ki jo na trg uvajamo po priporočeni maloprodajni ceni približno 34 $ za 120 vegetarijanskih kapsul, vsebuje vitamine, minerale in bistvena hranila, vključno z visoko učinkovitim biotinom, ter dermalni kompleks za lase s kombinacijo tokotrienolov, fitosterolov, ceramidov in rastlinskih izvlečkov, ki so bili skrbno izbrani za nego lasnih mešičkov.**

Multivitamini za lase za ženske – multivitamin, ki je formuliran posebej za ženske, zagotavlja celovito podporo za polnejše, daljše in bolj zdrave lase.

– multivitamin, ki je formuliran posebej za ženske, zagotavlja celovito podporo za polnejše, daljše in bolj zdrave lase. Multivitamini za lase za moške – različica za moške z rastlinskimi učinkovinami vključuje esencialne vitamine in minerale, ki podpirajo vitalnost in rast las.

»Pri iHerbu se zavedamo, da se prava lepota začne na celični ravni. V liniji California Gold Nutrition BEAUTY smo združili biotin z visoko učinkovitostjo in najzmogljivejše naravne rastlinske snovi za podporo zdravju las,« je dejal dr. Murray. »Te formule so zasnovane tako, da zagotavljajo pozitivne rezultate, brez ogrožanja varnosti ali čistosti. Naš cilj je omogočiti posameznikom, da se počutijo samozavestne v svoji naravni lepoti, ki se kaže v obliki nahranjenih, odpornih in sijočih las.«

iHerb Wellness Hub

Kolekcija za nego las z rastlinskimi učinkovinami

Multivitamini za lase dopolnjuje kolekcija za lokalno nego las s poživljajočim vonjem rožmarina in mete za osvežujočo vsakodnevno nego. Formule niso testirane na živalih in so izdelane brez parabenov, sulfatov, parafinov, mineralnih olj ali spojin DEA. Kolekcija z dostopno priporočeno maloprodajno ceno 10 $ vključuje naslednje izdelke:

Šampon za krepke lase – očisti in poživi lase z biotinom ter negovalnim oljem kokosa in babasuja, ustvarja bogato peno in zagotavlja izdatni sijaj.

– očisti in poživi lase z biotinom ter negovalnim oljem kokosa in babasuja, ustvarja bogato peno in zagotavlja izdatni sijaj. Balzam za krepke lase – globinsko vlaži in gladi lase, ki so po uporabi mehkejši, močnejši in lažje obvladljivi.

– globinsko vlaži in gladi lase, ki so po uporabi mehkejši, močnejši in lažje obvladljivi. Maska za krepke lase – tedenska intenzivna nega, obogatena z rožmarinom, sezamovim oljem, biotinom, medom in kokosovim oljem, globinsko nahrani in obnavlja lase.

– tedenska intenzivna nega, obogatena z rožmarinom, sezamovim oljem, biotinom, medom in kokosovim oljem, globinsko nahrani in obnavlja lase. Olje za krepke lase in nego lasišča – svilnata, hitro vpojna formula z osvežilnimi notami čajevca in mete pomirja lasišče in povečuje sijaj las.

O podjetju iHerb:

iHerb je eden vodilnih svetovnih spletnih maloprodajnih trgovcev, ki ponuja nepremagljiv izbor vitaminov, mineralov, prehranskih dopolnil in drugih izdelkov za zdravje in dobro počutje, vključno s športno prehrano, lepotnimi izdelki, izdelki za kopanje in osebno nego, živili, ter negovalnimi izdelki za dojenčke in hišne ljubljenčke več kot 1800 uglednih blagovnih znamk. S podporo 3000 članov ekip na globalni ravni iHerb skrbi za več kot 13 milijonov strank v 180 državah in 22 jezikih.

