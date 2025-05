iHerb uvádza California Gold Nutrition® BEAUTY

Spoločnosť iHerb rozširuje svoju poprednú značku o nové produkty a ponúka tak holistický prístup ku kozmetike a osobnej starostlivosti

IRVINE, Kalifornia, May 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iHerb, popredné globálne centrum zamerané na zdravie a wellness, s hrdosťou oznamuje uvedenie California Gold Nutrition® BEAUTY , nového holistického produktového radu osobnej starostlivosti vyrobeného z prvotriednych zložiek, ktoré podporujú wellness zvnútra i zvonku. Značka uvádza kolekciu multivitamínov zameraných na vlasy a čistých, účinných prípravkov na starostlivosť o vlasy navrhnutých na podporu silných a zdravých vlasov.

California Gold Nutrition ako najväčšia a najdôveryhodnejšia vlastná značka spoločnosti iHerb teraz rozširuje svoje dedičstvo do oblasti kozmetiky, kúpeľovej a osobnej starostlivosti v čase, keď kozmetický priemysel zažíva významný rast a predpokladá sa, že globálne dosiahne v roku 2025 úroveň 1 bilión dolárov .* Tento nový produktový rad predstavuje filozofiu celkovej „krásy zvnútra i zvonku“, ktorá kombinuje internú podporu prostredníctvom odborne pripravených doplnkov s lokálnou starostlivosťou podporovanou kvalitnými a čistými zložkami.

„Uvedenie radu California Gold Nutrition BEAUTY predstavuje významný pokrok jednej zo strategických priorít spoločnosti iHerb, ktorou je neustále rozširovanie výberu našich produktov,“ priblížila Lindsey Wiefels, viceprezidentka oddelenia obchodu spoločnosti iHerb. „Tento produktový rad ponúka spotrebiteľom na celom svete luxusný, ale zároveň cenovo dostupný spôsob, ako si osvojiť režim osobnej starostlivosti založený na zdraví – počnúc silnými a žiarivými vlasmi, ktoré získavajú podporu zvnútra i zvonku.“

V nadchádzajúcich mesiacoch sa rad California Gold Nutrition BEAUTY rozšíri o kolekcie pre pleť a telo, ktoré budú obsahovať séra bohaté na kolagén, hydratačné krémy, upokojujúce balzamy, prášky na energizujúce nápoje a ďalšie produkty, čím ďalej umožnia zákazníkom rozvíjať holistický režim osobnej starostlivosti.

Prémiové multivitamíny na podporu zdravia vlasov

V rámci uvedenia sa predstavia aj špecializované multivitamíny na vlasy pre ženy a mužov. Na ich vývine spolupracoval Dr. Michael T. Murray , hlavný vedecký poradca spoločnosti iHerb. Produkt sa uvádza na trh s odporúčanou maloobchodnou cenou približne 34 dolárov za 120 vegetariánskych kapsúl. Každá komplexná receptúra obsahuje vitamíny, minerály a základné živiny vrátane biotínu s vysokou účinnosťou, komplexu pre vlasy a pokožku so zmiešanými tokotrienolmi, fytosterolmi, keramidmi a rastlinnými výťažkami, ktoré sú starostlivo vybrané na výživu vlasových folikulov.**

Multivitamín na vlasy pre ženy – Vďaka tomuto špeciálne pripravenému multivitamínu, ktorý je prispôsobený pre komplexnú podporu, sa ženy môžu tešiť z plnších, dlhších a zdravších vlasov.

– Vďaka tomuto špeciálne pripravenému multivitamínu, ktorý je prispôsobený pre komplexnú podporu, sa ženy môžu tešiť z plnších, dlhších a zdravších vlasov. Multivitamín na vlasy pre mužov – Ponúka mužom rastlinnú alternatívu vyrobenú so základnými vitamínmi a minerálmi na podporu vitality a rastu vlasov.

„V iHerb rozumieme tomu, že skutočná krása sa začína na úrovni buniek. V rade California Gold Nutrition BEAUTY sme skombinovali biotín s vysokou účinnosťou s najefektívnejšími prírodnými rastlinnými látkami na podporu zdravia vlasov,“ vysvetľuje Dr. Murray. „Tieto receptúry sú navrhnuté tak, aby prinášali pozitívne výsledky bez ohrozenia bezpečnosti alebo čistoty. Naším cieľom je pomôcť ľuďom cítiť sa sebavedomo zo svojej prirodzenej krásy, ktorá zahŕňa kvalitnú výživu, odolnosť a žiarivosť.“

Dr. Michael Murray, celosvetovo uznávaný odborník na prírodnú medicínu, nedávno prispel do centra iHerb Wellness Hub podrobným článkom založeným na dôkazoch, kde preskúmal vedeckú stránku základných vitamínov a doplnkov, ktoré podporujú prírodné riešenia pre rast vlasov.

Kolekcia prípravkov na vlasy s rastlinnými výťažkami

Multivitamíny na vlasy dopĺňa jedinečná kolekcia prípravkov na lokálnu starostlivosť o vlasy s čerstvou vôňou rozmarínu a mäty pre osviežujúci denný režim. Žiadna receptúra nebola testovaná na zvieratách a všetky sú vyrobené bez použitia parabénov, sulfátov, parafínov, minerálnych olejov alebo zlúčenín DEA. Každý produkt je cenovo dostupný v hodnote 10 dolárov a kolekcia obsahuje:

Posilňujúci šampón – Čistí a oživuje biotínom a výživnými kokosovými a babasovými olejmi, vďaka čomu vzniká bohatá pena a zvýšený lesk.

– Čistí a oživuje biotínom a výživnými kokosovými a babasovými olejmi, vďaka čomu vzniká bohatá pena a zvýšený lesk. Posilňujúci kondicionér – Hlboko hydratuje a vyhladzuje, takže vlasy sú hebkejšie, silnejšie a ľahšie sa upravujú.

– Hlboko hydratuje a vyhladzuje, takže vlasy sú hebkejšie, silnejšie a ľahšie sa upravujú. Posilňujúca vlasová maska – Intenzívna kúra určená na použitie raz za týždeň, obohatená o rozmarín, sezamový olej, biotín, med a kokosový olej pre hlbokú výživu a obnovu.

– Intenzívna kúra určená na použitie raz za týždeň, obohatená o rozmarín, sezamový olej, biotín, med a kokosový olej pre hlbokú výživu a obnovu. Posilňujúci olej na vlasy a pokožku hlavy – Hodvábna receptúra, ktorá sa rýchlo vstrebáva, upokojuje pokožku hlavy a podporuje lesk vlasov, s osviežujúcim nádychom čajovníka a mäty.

O spoločnosti iHerb:

iHerb je jeden z popredných svetových online predajcov, ktorý ponúka bezkonkurenčný výber vitamínov, minerálov, doplnkov a ďalších produktov pre zdravie a wellness vrátane športovej výživy, kozmetiky, kúpeľovej a osobnej starostlivosti, potravín, starostlivosti o deti a domáce zvieratá od viac ako 1 800 renomovaných značiek. iHerb poskytuje služby takmer 13 miliónom zákazníkov v 180 krajinách a 22 jazykoch vďaka podpore 3 000-členného tímu z celého sveta.

