Informations sur le nombre total de droits de vote et d'actions

Mont-Saint-Guibert (Belgique), le 23 mai 2025, 22:30h CET / 16:30h ET – Conformément à l'article 15 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, Nyxoah SA (Euronext Brussels and Nasdaq: NYXH) publie les informations ci-dessous suite à l'émission de nouvelles actions.

Capital: EUR 6.430.026,16

Nombre total de titres avec droits de vote: 37.429.265 (tous des actions ordinaires)

Nombre total de droits de vote (= dénominateur): 37.429.265 (tous liés aux actions ordinaires)

Nombre de droits de souscrire à des titres avec droits de vote non encore émis: 2.854.068 (tous des droits de souscription octroyés; ce nombre exclut 478.057 droits de souscription émis mais pas encore octroyés)

Contact:

Nyxoah

John Landry, CFO

IR@nyxoah.com









