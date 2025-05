La Aprobación del Presupuesto del Año Fiscal 2026 del Concejo del Condado de Montgomery será el Enfoque “En Sintonía con el Concejo” con la Invitada Especial, la Presidenta Kate Stewart el Viernes a las 2 p.m. por Radio América

MARYLAND, May 23 - For Immediate Release: Thursday, May 22, 2025 También se destacarán los próximos programas y actividades ofrecidos por la Iniciativa de Salud Latina enfocados en el bienestar físico y mental Los invitados del programa de esta semana En Sintonía con el Concejo del Condado de Montgomery serán La presidenta del Concejo del Condado de Montgomery, Kate Stewart, quien preside los Comités de Operaciones Gubernamentales, Política Fiscal y Auditoría, y forma parte del Comité de Transporte y Medio Ambiente; Ingrid Lizama, gerente de comunicaciones en la Iniciativa de Salud Latina del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Montgomery; y Andrea Naranjo, coordinadora de la Academia Hispana del Departamento de Policía del Condado de Montgomery. El programa será transmitido por las ondas radiales el viernes, 23 de mayo a las 2 p.m. en Radio América (WILC 900 AM) y por Apple Podcasts, Spotify y Amazon Music. La presidenta del Concejo, Stewart, hablará sobre la votación final del Concejo respecto al presupuesto operativo del año fiscal 2026 del condado de Montgomery, que asciende a $7.6 mil millones, y el Programa de Mejoras de Capital (CIP) enmendado para el período 2030, por un total de $6 mil millones. Como presidenta del Concejo, una de las principales prioridades de Stewart ha sido aumentar la transparencia y la participación comunitaria en el proceso presupuestario. Durante el programa, destacará los componentes clave del presupuesto recién adoptado, incluyendo: Financiamiento de $3.6 mil millones para las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery (MCPS), lo que representa la mitad del presupuesto total del condado y cubre el 99.8 por ciento de la solicitud de la Junta de Educación; Inversiones para mejorar la seguridad pública en todo el condado; Fondos para apoyar iniciativas de transporte y medio ambiente; y Mantener sin cambios las tasas de impuestos sobre la propiedad y sobre la renta. Además, el Concejo votó para eliminar las tarifas del servicio de autobuses Ride On para todos los pasajeros, con el fin de promover la equidad en el transporte, aumentar el uso del servicio y hacer que el sistema de autobuses del condado sea más accesible y fácil de usar. El segundo segmento destacará los servicios, programas y eventos organizados por la Iniciativa de Salud Latina del Departamento de Salud y Servicios Humanos. El enfoque será el programa “Let’s Chat with Zumba”, que promueve la actividad física y la conexión social entre los participantes, al tiempo que incorpora presentaciones educativas sobre temas actuales relacionados con el clima. Además, la entrevista destacará la iniciativa “Baño de Bosque”, que fomenta caminatas grupales en varios parques del condado de Montgomery como una forma de promover el ejercicio y el bienestar mental. Los residentes interesados en obtener más información sobre estos y otros programas pueden llamar al 240-777-3221. El programa de radio concluirá destacando la Academia Hispana para la Comunidad del Departamento de Policía del Condado de Montgomery. El objetivo de la academia es educar a los miembros de la comunidad sobre el papel de las fuerzas del orden. El programa es gratuito para los residentes del condado y abarca diferencias culturales y percepciones históricas de la policía en otros países. Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos del Departamento de la Policía del Condado de Montgomery para educar a la comunidad hispana sobre las leyes locales y las operaciones policiales en nuestra jurisdicción. La inscripción para la próxima sesión comienza este mes de mayo. El Concejo del Condado de Montgomery y Radio América se han asociado para proporcionar a la comunidad latina información clave sobre temas que les conciernen. Esta colaboración ha dado fruto a un programa semanal de una hora todos los viernes, denominado “En Sintonía con el Concejo” donde los residentes pueden expresar sus opiniones y hacer preguntas, por medio de la estación de habla hispana más popular del área metropolitana de Washington, D.C. En este programa semanal, nuestra presentadora Marcela Rodríguez discutirá asuntos de interés para la comunidad latina del Condado de Montgomery, y se proporcionará la información sobre los recursos disponibles. Al igual, que la fomentación de la seguridad de los radioescuchas. # # # Release ID: 25-185

