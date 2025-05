Le premier humain numérique Laozi de la Chine dévoilé à Sanmenxia, Henan

The Organizing Committee of Sanmenxia Yellow River Cultural Tourism Festival (Comité organisateur du festival du tourisme culturel Yellow River de Sanmenxia)

SANMENXIA, Chine, 23 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 20 mai, la cérémonie de lancement et de promotion en ligne de l’humain numérique Laozi, baptisée « Dialogue Across Time and Space » (Le dialogue dans le temps et l’espace), s’est déroulée dans la Zone de passage historique et de tourisme culturel de Hangu, réputée pour être un lieu de passage stratégique millénaire, berceau du taoïsme. Cet événement marque la naissance du premier humain numérique Laozi de la Chine, qui intègre des technologies de pointe telles que l’IA, la modélisation en 3D et des interactions sémantiques naturelles. À partir de l’étude de plus de 100 000 annotations philosophiques, le projet a bâti un « graphe de connaissances sémantique Tao Te Ching », qui permet une interaction en temps réel entre l’homme et la machine, ainsi qu’un dialogue centré sur les ouvrages philosophiques tels que « Tao Te Ching ».

Selon le Organizing Committee of Sanmenxia Yellow River Cultural Tourism Festival (Comité organisateur du festival de tourisme culturel Yellow River de Sanmenxia), ce même jour a également marqué l’inauguration de la « Hangu Pass Base du Global Laozi Thought Dissemination Research Center de l’East China Normal University ».

Les archives historiques nous apprennent qu’il y a plus de 2 500 ans, Laozi, un archiviste de 80 ans descendant de la dynastique des Zhou orientaux, a quitté Luoyang, l’ancienne capitale, pour se diriger vers l’ouest juché sur un bœuf noir, avant d’atteindre Hangu Pass, où il a séjourné pendant plus de sept mois. C’est durant cette période qu’il a composé le célèbre ouvrage philosophique « Tao Te Ching », qui compte plus de cinq mille caractères. Cette œuvre représente non seulement un tournant dans la culture chinoise traditionnelle, mais a aussi été diffusée et étudiée dans le monde entier, devenant le classique chinois le plus traduit et le plus largement distribué. À ce jour, il a été traduit dans une centaine de langues et édité à plus de 2 000 exemplaires.

Cet événement figure parmi ceux qui seront célébrés lors du 30e Sanmenxia Yellow River Cultural Tourism Festival (festival de tourisme culturel Yellow River de Sanmenxia). Ce festival, placé sous le thème « Pillar of Stability -- A Thriving Yellow River » (Un fleuve Jaune prospère, plier de la stabilité), se déroulera du 17 au 25 mai, avec au total plus de neuf grandes activités.

Située dans la province occidentale du Henan, le long du cours moyen du fleuve Jaune, Sanmenxia est considérée comme l’un des berceaux de la civilisation chinoise. La culture de Yangshao et l’héritage philosophique de Laozi, qui y ont vu le jour, ont profondément influencé le développement du patrimoine chinois.

Source : The Organizing Committee of Sanmenxia Yellow River Cultural Tourism Festival

Interlocuteur : M. Huang, tél. : 86-10-63074558

