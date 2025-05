MADD Canada réitère sa demande de sanctions administratives pour les taux d’alcoolémie de 0,05 % à 0,08 % au Québec

MONTRÉAL, 23 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- MADD Canada relance son appel au gouvernement du Québec pour qu'il mette en place des sanctions administratives pour les conducteurs dont le taux d'alcoolémie (TA) est entre 0,05 % et 0,08 %. Toutes les autres juridictions au Canada ont déjà mis en œuvre cette mesure de sécurité routière éprouvée. Le Yukon, qui n'avait pas encore adopté de telles sanctions, a également adopté une loi l'année dernière, laissant le Québec comme étant la seule province ou le seul territoire à ne pas disposer de cet outil essentiel à la prévention de la conduite avec capacités affaiblies.

« Les victimes et les familles du Québec nous font part de leur désarroi et de leur frustration », a déclaré Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada, dont la mère, Beryl, a été tuée par un conducteur aux capacités affaiblies en 1999. « Les tragédies attribuables à la conduite avec capacités affaiblies peuvent être évitées. Nous demandons au gouvernement du Québec d'agir ».

Les recherches confirment régulièrement que les aptitudes essentielles à la conduite d’un véhicule, telles que le temps de réaction, la coordination et la prise de décision, sont altérées à partir d'un TA de 0,05 %. Les conducteurs dont le TA se situe entre ces deux chiffres courent un risque beaucoup plus élevé d'être impliqués dans des collisions mortelles que les conducteurs dont le TA est de 0,00 %. Les sanctions administratives offrent à la police un moyen rapide et efficace de retirer les conducteurs dangereux de la route avant qu'une tragédie ne se produise.

Le PDG de la SAAQ, Éric Ducharme, avait fait effectuer une analyse - à la demande du bureau du coroner - qui concluait que « l'introduction de sanctions pour des taux d'alcoolémie de 50 mg ou plus permettrait d'éviter de 3 à 9 décès et environ 10 blessures graves attribuables à l'alcool au volant annuellement au Québec », et que cette baisse réduirait l'indemnisation des victimes de 2,2 millions à 3 millions de dollars par année.

Les coroners, les experts en santé publique et la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) sont tous d'accord: L’abaissement de la limite d'alcool au Québec sauverait des vies. Le soutien du public s'accroît, 61 % des Québécoises et Québécois sont maintenant d'accord pour abaisser le taux d'alcool et imposer des sanctions administratives - une hausse par rapport à 54 % en mars 2024.

MADD Canada préconise la création de sanctions administratives sévères pour les conducteurs dont le taux d'alcoolémie se situe entre 0,05 % et 0,08 %. Ainsi, nous pourrons créer une culture axée sur la responsabilité au volant et veiller à ce que la conduite avec capacités affaiblies entraîne des conséquences rapides et appropriées. Nous avons créé un microsite contenant des informations et des ressources pour inciter les Québécoises et Québécois à passer à l’action.

Joignez-vous à nous pour demander au gouvernement du Québec d’adopter cette mesure salvatrice, à l’instar d’autres juridictions au Canada. Pour en savoir plus et signer notre pétition, cliquez ici: https://mesuresadministrativesqc.ca/

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233 poste 240 ou ankongmeneck@madd.ca

