Imersão na Arte no Parque! 10ª Exposição de Graduação da Universidade de Artes de Nanquim 520 Carnaval Introduz IA

NANJING, China, May 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- No dia 20 de maio, o 10º Festival de Exposições de Graduação da Universidade de Artes de Nanjing 520 começou com o tema "Adoção do IA, Capacitação pela Inteligência Digital". Mais de 90 exposições e performances de arte serão realizadas até o final de junho, oferecendo ao público global uma experiência imersiva da nova face da educação artística na era da inteligência digital.

Vídeo: https://www.facebook.com/share/v/1DZ8bDaG4H/

Na cerimônia de abertura, dois pioneiros - o Sr. Cai Yuanpei, pioneiro da educação moderna na China, e o Sr. Liu Haisu, fundador do Movimento da Nova Arte e da educação artística moderna - fizeram uma apresentação notável "através do tempo e do espaço” por meio da tecnologia humana digital de alta precisão. Como personalidades estimadas da Academia de Belas Artes de Xangai (a antecessora da Universidade de Artes de Nanquim), eles se uniram para passar a tocha espiritual da educação estética e artística.

A faísca da inteligência artificial está iluminando um novo capítulo na criação artística, enquanto uma década de cultivo dedicado está agora ressoando com a potente voz da inovação na era da inteligência digital. Destaques como a mostra de formatura em design de moda "Digital Intelligence Chinese Attire", o Bubble Music Festival Jazz Season e a ópera chinesa Thunderstorm, apresentada em conjunto por estudantes chineses e canadenses, estão entre os muitos eventos de destaque. A vibrante comemoração "520" deste ano atraiu a participação entusiasmada de instituições de arte dos Estados Unidos, Austrália, Itália, Cingapura, Tailândia e muito mais. Juntamente com professores e alunos da Universidade de Artes de Nanjing, eles estão apresentando um banquete artístico multicultural e inovador.

"Na última década, a Universidade de Artes de Nanquim se concentrou na visão de "uma vitrine em todo o campus, uma celebração em toda a cidade", transformando-a em uma realidade vívida de "uma cidade e uma universidade prosperando juntas em simbiose". Ao incorporar o DNA da arte na cultura da cidade, criamos um emblema cultural que brilha em Nanjing e irradia por Jiangsu", disse Yu Feng, Secretário do Partido da Universidade de Artes de Nanjing.

