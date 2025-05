Falcon ลงนามข้อตกลงสามปีกับ Toll Group เพื่อโรงเก็บเครื่องบินและการสนับสนุนเที่ยวบินทั่วโลก

ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, May 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Falcon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Alex Group Investment ได้รับเลือกจาก Toll Group ในการให้บริการโรงเก็บเครื่องบินในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และสนับสนุนการบินทั่วโลกภายใต้ข้อตกลงที่มีกำหนดระยะเวลาสามปีและเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการของรัฐบาลและปฏิบัติการป้องกันประเทศ

ข้อตกลงดังกล่าวครอบคลุมการจอดระยะยาวของเครื่องบิน Saab 340 ซึ่งเป็นเครื่องบินแบบสองเครื่องยนต์ที่มักใช้ในการเดินทางระยะสั้นและภารกิจที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล เนื่องจากมีพื้นที่ 13,705 ตารางเมตรและสามารถเข้าถึงได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โรงเก็บเครื่องบิน Falcon Technic จึงถือเป็นโรงเก็บเครื่องบินส่วนตัวที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสามารถรองรับเครื่องบินหลายลำในคราวเดียวได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ ที่นี่ยังเป็นแหล่งทีมงานบำรุงรักษาผู้เชี่ยวชาญของ Falcon ซึ่งมีประสบการณ์ในการสนับสนุนการปฏิบัติการเครื่องบินที่ซับซ้อน

นอกเหนือจากบริการโรงเก็บเครื่องบินแล้ว Toll ยังทำงานร่วมกับทีมปฏิบัติการสนับสนุนการบินของ Falcon เพื่อภารกิจทั่วโลก โดยตระหนักถึงความสะดวกสบายของการมีผู้ให้บริการเพียงรายเดียวในการจัดการบริการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการจัดการวางแผนการบิน การขอใบอนุญาต การจัดการบริการภาคพื้นดิน การสนับสนุนผู้โดยสารและลูกเรือ ตลอดจนการประสานงานด้านเชื้อเพลิง การรวมบริการเหล่านี้ไว้ที่ศูนย์กลางช่วยให้ตัดสินใจได้เร็วขึ้น ลดความล่าช้า และดำเนินการได้ราบรื่นยิ่งขึ้น ไม่ว่าเครื่องบินจำเป็นต้องเดินทางไปที่ใดก็ตาม

นาย Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท Alex Group Investment กล่าวว่า

“เรารู้สึกภูมิใจที่ได้สนับสนุนบริษัทที่มีรากฐานมั่นคงอย่าง Toll ในการปกครองและการป้องกันนั้น ความไว้วางใจสร้างขึ้นจากการควบคุม ความเร็ว และกระบวนการที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แข็งแกร่ง ทีมงานที่มีทักษะ และการสนับสนุนการปฏิบัติการที่เต็มรูปแบบจะทำให้ Falcon สามารถสร้างความน่าเชื่อถือตามที่ภารกิจเหล่านี้ต้องการได้”

เกี่ยวกับ Falcon

Falcon เป็นผู้ให้บริการด้านการบินระดับพรีเมียม ที่นำเสนอบริการแบบครบวงจรสำหรับทุกความต้องการด้านการบินของคุณ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ flyfalcon.com , Instagram และ LinkedIn

เกี่ยวกับ Toll Group

Toll ไม่ได้ดำเนินงานเพียงด้านโลจิสติกส์เท่านั้น แต่ยังช่วยขับเคลื่อนธุรกิจที่ขับเคลื่อนโลกอีกด้วย Toll ซึ่งมีทีมงานมืออาชีพกว่า 14,000 คน มีความพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาด้านโลจิสติกส์ การขนส่ง หรือห่วงโซ่อุปทาน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือใหญ่ก็ตาม Toll ได้ให้การสนับสนุนลูกค้าด้วยความทุ่มเทและความเชี่ยวชาญมาเป็นเวลานานกว่า 130 ปี ทุกวันนี้บริษัทให้บริการลูกค้ามากกว่า 20,000 รายทั่วโลก ดำเนินงานในไซต์งาน 500 แห่งในตลาด 29 แห่ง พร้อมมีเครือข่ายการส่งต่อที่ครอบคลุม 150 ประเทศ Toll ภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของ Japan Post

เรียนรู้เพิ่มเติมที่ www.tollgroup.com

ติดต่อสอบถามด้านสื่อ

Ines Nacerddine

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดด้านการบิน

Alex Group Investment

อีเมล: ines.nacerddine@alexgroupinvestment.com

