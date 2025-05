Falcon 與 Toll Group 簽署有關提供機庫及全球航班支援的三年協議

杜拜,阿聯酋, May 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alex Group Investment 旗下的 Falcon 已被 Toll Group 選中,將為該集團提供在阿聯酋的機庫服務和全球範圍的航班支援,雙方簽署的三年協議涉及當地政府和國防事務。

該協議包括長期停放 Saab 340, 這是一款常用於短途飛行和政府公務的雙引擎飛機。 Falcon Technic 機庫佔地 13,705 平方米,全天候開放,是阿聯酋最大的私人飛機機庫之一,可同時輕鬆容納多架飛機。 這裡亦是 Falcon 專業維修團隊的所在地,他們在支援複雜的飛機營運方面經驗豐富。

除了機庫服務外,Toll 還與 Falcon 的航班支援營運團隊合作,為其全球的飛行任務提供支援,該集團認識到由單一供應商管理所有服務的便利性。 這包括管理航班計劃、獲得許可證、地勤服務、支援乘客和機組人員以及協調燃料供應。 無論飛行目的地在何處,集中管理這些服務,有助加快決策速度及減少延誤,令營運更順暢。

Alex Group Investment 創辦人兼主席 Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene 先生表示:

「我們很榮幸能夠支援像 Toll 這樣的知名公司。 在政府和國防領域,控制、速度和清晰的流程是信任的基礎。 憑藉強大的流程、技術嫻熟的團隊和全面的營運支援,Falcon 提供這些任務所需的可靠性。」

關於 Falcon

Falcon 是頂級航空服務供應商,提供一站式服務,滿足您在航空領域的所有需求。 請前往 flyfalcon.com 、 Instagram 和 LinkedIn 了解詳情

關於 Toll Group

Toll 不僅從事物流業務,而且助力促進世界發展的企業向前邁進。 Toll 擁有 14,000 名專業人員,能夠解決在物流、交通運輸或供應鏈方面的任何挑戰,無論大小。 130 多年來,Toll 一直秉持奉獻精神,發揮專業知識,為客戶提供支援。 如今,該公司為全球逾 2 萬名客戶提供服務,在 29 個市場的 500 個地點展開業務,運送網絡覆蓋 150 個國家。 Toll 是 Japan Post 的子公司,我們對此深感榮幸。

如欲了解詳情,請瀏覽 www.tollgroup.com 。

傳媒查詢

Ines Nacerddine

航空營銷總監

Alex Group Investment

電子郵件: ines.nacerddine@alexgroupinvestment.com

