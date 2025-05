Falcon 与 Toll Group 签署有关提供机库及全球航班支持的三年协议

迪拜,阿联酋, May 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alex Group Investment 旗下的 Falcon 已被 Toll Group 选中,将为该集团提供在阿联酋的机库服务和全球范围的航班支持,双方签署的三年协议涉及当地政府和国防事务。

该协议包括长期停放 Saab 340, 这是一款常用于短途飞行和政府公务的双引擎飞机。 Falcon Technic 机库占地 13,705 平方米,全天候开放,是阿联酋最大的私人飞机机库之一,可同时轻松容纳多架飞机。 这里也是 Falcon 专业维修团队的所在地,他们在支持复杂的飞机运营方面经验丰富。

除了机库服务外,Toll 还与 Falcon 的航班支持运营团队合作,为其全球的飞行任务提供支持,此举正是基于单一供应商管理所有服务的便利性考量。 这包括管理航班计划、获得许可证、地勤服务、支持乘客和机组人员以及协调燃料供应。 无论飞行目的地在何处,集中管理这些服务,有助于加快决策速度及减少延误,令运营更顺畅。

Alex Group Investment 创始人兼董事长 Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene 先生表示:

“我们很荣幸能够支持像 Toll 这样的知名公司。 在政府和国防领域,控制、速度和清晰的流程是信任的基础。 凭借强大的流程、技术娴熟的团队和全面的运营支持,Falcon 提供这些任务所需的可靠性。”

关于 Falcon

Falcon 是顶尖的航空服务供应商,提供一站式服务,满足您在航空领域的各类需求。 如需了解更多信息,请访问 flyfalcon.com 、 Instagram 和 LinkedIn

关于 Toll Group

Toll 不仅从事物流业务,而且助力促进世界发展的企业向前迈进。 Toll 拥有 14,000 名专业人员,能够解决物流、交通运输或供应链方面的任何挑战,无论大小。 130 多年来,Toll 一直秉持奉献精神,以专业知识为客户提供支持。 如今,该公司为全球 2 万多名客户提供服务,在 29 个市场的 500 个地点开展业务,运送网络覆盖 150 个国家和地区。 Toll 是 Japan Post 的子公司,我们对此深感自豪。

如需了解更多信息,请访问 www.tollgroup.com 。

媒体垂询

Ines Nacerddine

航空营销总监

Alex Group Investment

电子邮件:ines.nacerddine@alexgroupinvestment.com

