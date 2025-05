ファルコン (Falcon)、トール・グループ (Toll Group) と3年間の格納庫およびグローバル飛行支援契約を締結

アラブ首長国連邦・ドバイ発, May 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- アレックス・グループ・インベストメント (Alex Group Investment) 傘下のファルコンは、トール・グループより、政府および防衛関連事業に関する3年間の契約のもと、UAEでの格納庫サービスおよび世界規模での飛行支援を提供するパートナーとして選定された。

本契約には、双発機であり、短距離輸送や政府関連任務に広く使用されるサーブ340型機の長期駐機が含まれている。 ファルコン・テクニック (Falcon Technic) 格納庫は、13,705平方メートルの広さを有し、24時間365日のアクセスが可能であり、複数機を同時に収容できる規模を誇る、アラブ首長国連邦における最大級の民間航空機格納庫の一つである。 また、同格納庫は複雑な航空機運航のサポートに精通したファルコンの専門整備チームの拠点でもある。

格納庫サービスに加え、トール・グループはグローバルミッションにおいてファルコンのフライトサポート・オペレーションチームとも連携しており、すべてのサービスを単一のプロバイダーに集約できる利便性を高く評価している。 これには、飛行計画の管理、許可の取得、地上サービスの手配、乗員・乗客のサポート、燃料の調整などが含まれる。 これらのサービスを一元化することで、目的地を問わず、意思決定の迅速化、遅延の削減、そしてスムーズな運航が可能となる。

アレックス・グループ・インベストメントの創業者兼会長であるスルタン・ラシット・アブドラ・ラシット・アル・シェネ (Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene) は以下のように述べている。

「トールのような実績ある企業を支援できることを誇りに思います。 政府および防衛分野において、信頼は、統制、スピード、そして明確なプロセスによって築かれるものです。 強固な手順、熟練したチーム、そして完全な運航支援体制を備えたファルコンは、これらのミッションに求められる信頼性を提供しています」。

ファルコンについて

ファルコンは一流の航空サービスプロバイダーであり、航空関係のあらゆるニーズに応えるワンストップショップを提供している。 詳細は、 flyfalcon.com 、 Instagram 、および LinkedIn で閲覧されたい。

トール・グループについて

トールは単なる物流企業ではなく、世界を動かすビジネスを動かしている。 14,000人の専門スタッフを擁する同社は、大規模でも小規模でも、あらゆる物流、輸送、サプライチェーンの課題に対応できる体制を整えている。 130年以上にわたり、トールは献身と専門性をもって顧客を支援してきた。 現在、同社は29の市場にまたがる500拠点を展開し、150か国におよぶフォワーディングネットワークを通じて、世界中の20,000以上の顧客にサービスを提供している。 トールは、日本郵政グループ (Japan Post) の一員としてその一翼を担っている。

詳しくは、 www.tollgroup.com を閲覧されたい。

報道担当者向け問い合わせ先

イネス・ナセルディン (Ines Nacerddine)

マーケティングディレクター - 航空

アレックス・グループ・インベストメント

Eメール:ines.nacerddine@alexgroupinvestment.com

