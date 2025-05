Falcon Menandatangani Perjanjian Tiga Tahun dengan Toll Group untuk Hanggar dan Dukungan Penerbangan Global

DUBAI, Uni Emirat Arab, May 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Falcon, bagian dari Alex Group Investment, telah dipilih oleh Toll Group untuk memberikan layanan hanggar di UEA serta dukungan penerbangan di seluruh dunia dalam perjanjian tiga tahun yang berkaitan dengan operasi pemerintah dan pertahanannya.

Perjanjian ini mencakup parkir jangka panjang untuk Saab 340, pesawat terbang mesin ganda yang biasanya digunakan untuk perjalanan jarak pendek dan misi terkait pemerintah. Dengan lahan seluas 13.705 meter persegi dan akses 24/7, hanggar Falcon Technic adalah salah satu hanggar pesawat pribadi terbesar di Uni Emirat Arab serta dapat menampung beberapa pesawat sekaligus dengan mudah. Hanggar ini juga menaungi tim pemeliharaan ahli Falcon, yang berpengalaman mendukung operasi pesawat yang kompleks.

Selain layanan hanggar, Toll juga bekerja sama dengan tim operasi dukungan penerbangan Falcon untuk misi globalnya, yang mengakui kemudahan pengelolaan semua layanan oleh satu penyedia. Ini termasuk mengelola perencanaan penerbangan, mendapatkan izin, menangani layanan darat, memberikan dukungan kepada penumpang dan awak, serta mengoordinasikan bahan bakar. Memusatkan semua layanan ini menjadikan keputusan lebih cepat diambil, penundaan yang lebih sedikit, serta operasi yang lebih lancar ke mana pun pesawat akan terbang.

Bapak Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene, Pendiri & Ketua Alex Group Investment, mengatakan:

“Kami sangat bangga mendukung perusahaan terkemuka seperti Toll. Dalam ranah pemerintah dan pertahanan, kepercayaan dibangun melalui pengendalian, kecepatan, dan proses yang jelas. Dengan prosedur yang kuat, tim terampil, serta dukungan operasional penuh, Falcon memberikan keandalan yang dituntut oleh misi seperti ini.”

Tentang Falcon

Falcon adalah penyedia layanan penerbangan premier, yang menawarkan layanan serba ada untuk semua kebutuhan penerbangan Anda. Temukan informasi lebih lanjut di flyfalcon.com , Instagram , dan LinkedIn

Tentang Toll Group

Toll melakukan lebih dari sekadar logistik – Mereka menggerakkan bisnis yang menggerakkan dunia. Dengan tim beranggotakan 14.000 tenaga profesional, Toll dibekali untuk mengatasi segala tantangan logistik, transportasi, atau rantai pasokan – baik besar maupun kecil. Selama lebih dari 130 tahun, Toll telah memberikan dukungan kepada pelanggan mereka dengan dedikasi dan keahlian. Saat ini, perusahaan itu melayani lebih dari 20.000 pelanggan di seluruh dunia, beroperasi di 500 lokasi di 29 pasar, dengan jaringan pengiriman yang mencakup 150 negara. Toll dengan bangga menjadi bagian dari Japan Post.

Pelajari selengkapnya di www.tollgroup.com .

Pertanyaan Media

Ines Nacerddine

Direktur Pemasaran - Penerbangan

Alex Group Investment

Email: ines.nacerddine@alexgroupinvestment.com

