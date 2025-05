Falcon חתמה על הסכם תלת שנתי עם Toll Group לתמיכה בהאנגר ובטיסות גלובליות

דובאי, איחוד האמירויות הערביות, May 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Falcon, חלק מקבוצת אלכס השקעות (Alex Group Investment), נבחרה בידי Toll Group לספק שירותי האנגר באיחוד האמירויות הערביות ותמיכה גלובלי בטיסות במסגרת הסכם לשלוש שנים הקשור לפעילותה הממשלתית והביטחונית.

ההסכם מכסה חנייה ארוכת טווח של Saab 340, מטוס דו-מנועי המשמש בדרך כלל לטיסות למרחקים קצרים ולמשימות ממשלתיות. עם שטח של 13,705 מטרים רבועים וגישה 24/7, ההאנגר Falcon Technic הוא אחד מהאנגרים הגדולים ביותר עבור מטוסים פרטיים הגדולים באיחוד האמירויות הערביות ויכול להכיל בקלות מספר מטוסים בו זמנית. הוא גם ביתו של צוות התחזוקה המקצועי של Falcon, המנוסה בתמיכה בפעילות מטוסים מורכבת.

מעבר לשירותי ההאנגר, Toll עובדת גם עם צוות תפעול הטיסות התומך של Falcon עבור משימותיה הגלובליות, מתוך הכרה בנוחות של ניהול כל השירותים בידי ספקית יחידה. זה כולל ניהול תכנון טיסות, היתרי אבטחה, טיפול בשירותי קרקע, תמיכה בנוסעים ובצוות, וכן תיאום תדלוקים. ריכוז שירותים אלה מאפשר קבלת החלטות מהירות יותר, פחות עיכובים ותפעול חלק יותר בכל מקום אליו המטוס צריך להגיע.

סולטן ראשית עבדאללה ראשית אל שן, מייסד ויו"ר Alex Group Investment, אמר: "אנו גאים לתמוך בחברה מבוססת כמו Toll. בממשלה ובביטחון, אמון בנוי על שליטה, מהירות ותהליכים ברורים. עם נהלים חזקים, צוות מיומן ותמיכה מבצעית מלאה, Falcon מספקת את האמינות שהמשימות הללו דורשות".

אודות Falcon

Falcon היא ספקית שירותי תעופה מובילה, המציעה One Stop Shop לכל צרכי התעופה שלכם. גלו עוד ב- flyfalcon.com, באינסטגרם ובלינקדאין.

אודות Toll Group

Tollעושה יותר מסתם לוגיסטיקה - הם מניעים את העסקים שמניעים את העולם. עם צוות של 14,000 אנשי מקצוע, Toll מצוידת לפתור כל אתגר לוגיסטי, הובלה או שרשרת אספקה - גדול או קטן. במשך יותר מ-130 שנה, Tollתומכת בלקוחותיה במסירות ומומחיות. כיום, החברה משרתת יותר מ-20,000 לקוחות ברחבי העולם, ופועלת ב-500 אתרים ב-29 שווקים, עם רשת שילוח המשתרעת על פני 150 מדינות. Toll היא בגאווה חלק מדואר יפן.

למידע נוסף בכתובת www.tollgroup.com.

למידע נוסף - מדיה

Ines Nacerddine

Director of Marketing - Aviation

Alex Group Investment

Email: ines.nacerddine@alexgroupinvestment.com

תמונה הנלווית להודעה זו זמינה בכתובת

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/88610b73-500b-453f-9d8d-190fafa452f9

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.