Falcon firma un acuerdo de tres años con Toll Group para ofrecer servicios de hangar y de soporte de vuelo a nivel mundial

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, May 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Falcon, parte de Alex Group Investment, ha sido seleccionada por Toll Group para brindar servicios de hangar en los Emiratos Árabes Unidos y de soporte de vuelo en todo el mundo, en virtud de un acuerdo de tres años relacionado con sus operaciones gubernamentales y de defensa.

El acuerdo abarca el estacionamiento a largo plazo de un Saab 340, un avión bimotor comúnmente utilizado para viajes de corta distancia y misiones relacionadas con el gobierno. El hangar Falcon Technic cuenta con 13.705 metros cuadrados de espacio y acceso las 24 horas, los 7 días de la semana, es uno de los hangares de aviones privados más grandes de los Emiratos Árabes Unidos y puede albergar fácilmente varios aviones a la vez. Además, es la base del equipo de mantenimiento experto de Falcon, con experiencia en brindar apoyo a operaciones de aviones complejos.

Además de los servicios de hangar, Toll también trabaja con el equipo de operaciones de soporte de vuelo de Falcon para sus misiones mundiales, y reconoce la conveniencia de tener todos los servicios gestionados por un único proveedor. Estos servicios incluyen gestionar planes de vuelo, obtener permisos, administrar servicios en tierra, prestar asistencia a los pasajeros y la tripulación, así como coordinar la carga de combustible. La centralización de estos servicios permite tomar decisiones más rápidas, reducir los retrasos y realizar operaciones más fluidas dondequiera que el avión necesite ir.

El Sr. Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene, fundador y presidente de Alex Group Investment, afirmó:

“Nos enorgullece apoyar a una empresa establecida como Toll. En el gobierno y la defensa, la confianza se basa en el control, la velocidad y los procesos claros. Con procedimientos sólidos, un equipo calificado y soporte operativo completo, Falcon brinda la confianza que estas misiones exigen”.

Acerca de Falcon

Falcon es un proveedor de servicios de aviación de primer nivel que ofrece una solución integral para todas sus necesidades de aviación. Descubra más en flyfalcon.com , Instagram y LinkedIn

Acerca de Toll Group

​​​​​Toll hace más que solo logística: mueve los negocios que impulsan el mundo. Con un equipo de 14.000 profesionales, Toll está equipado para resolver cualquier desafío logístico, de transporte o de cadena de suministro, grande o pequeño. Desde hace más de 130 años, Toll acompaña a sus clientes con dedicación y experiencia. En la actualidad, la empresa presta servicio a más de 20.000 clientes en todo el mundo, opera en 500 sitios en 29 mercados y cuenta con una red de envío que abarca 150 países. Toll se enorgullece de formar parte de Japan Post.

Encuentre más información en www.tollgroup.com .

Consultas para los medios

Ines Nacerddine

Directora de Marketing - Aviación

Alex Group Investment

Correo electrónico: ines.nacerddine@alexgroupinvestment.com

La fotografía que acompaña a este anuncio está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/88610b73-500b-453f-9d8d-190fafa452f9

