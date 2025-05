Falcon unterzeichnet Dreijahresvertrag mit der Toll Group über Hangarierung und weltweite Flugunterstützung

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, May 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Falcon, ein Unternehmen der Alex Group Investment, wurde von der Toll Group ausgewählt, um im Rahmen eines Dreijahresvertrags Hangar-Services in den Vereinigten Arabischen Emiraten und weltweite Flugunterstützung für deren Regierungs- und Verteidigungsoperationen zu erbringen.

Der Vertrag umfasst die Langzeitparkung einer Saab 340, eines zweimotorigen Flugzeugs, das üblicherweise für Kurzstreckenflüge und staatliche Missionen eingesetzt wird. Mit einer Fläche von 13.705 Quadratmetern und einer Verfügbarkeit rund um die Uhr ist der Falcon Technic Hangar einer der größten privaten Flugzeughangars in den Vereinigten Arabischen Emiraten und bietet Platz für mehrere Flugzeuge gleichzeitig. Hier ist auch das kompetente Wartungsteam von Falcon ansässig, das über umfangreiche Erfahrung in der Unterstützung komplexer Flugzeugoperationen verfügt.

Neben Hangar-Services arbeitet Toll auch mit dem Flugbetreuungsteam von Falcon für dessen weltweite Einsätze zusammen, da es die Vorteile einer Abwicklung aller Dienstleistungen durch einen einzigen Anbieter schätzt. Dazu gehören die Flugplanung, die Einholung von Genehmigungen, die Abwicklung der Bodendienste, die Betreuung von Passagieren und Besatzung sowie die Koordination der Treibstoffversorgung. Die Zentralisierung dieser Dienste ermöglicht schnellere Entscheidungen, weniger Verzögerungen und einen reibungsloseren Ablauf unabhängig vom jeweiligen Flugziel.

Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene, Gründer und Vorsitzender der Alex Group Investment, dazu:

„Wir sind stolz darauf, ein etabliertes Unternehmen wie Toll zu unterstützen. In der Regierung und im Verteidigungsbereich basiert Vertrauen auf Kontrolle, Schnelligkeit und klaren Prozessen. Mit soliden Verfahren, einem kompetenten Team und umfassender operativer Unterstützung bietet Falcon die Zuverlässigkeit, die diese Missionen erfordern.

Über Falcon

Falcon ist ein führender Anbieter von Luftfahrtdienstleistungen und bietet Ihnen alles aus einer Hand für Ihre gesamten Luftfahrtanforderungen. Erfahren Sie mehr unter flyfalcon.com , Instagram und LinkedIn

Über die Toll Group

Toll leistet mehr als nur Logistik – Toll bewegt die Unternehmen, die die Welt bewegen. Mit einem Team von 14.000 Fachkräften ist Toll bestens aufgestellt, um jede logistische, transportbezogene oder supply-chain-bezogene Herausforderung zu bewältigen – unabhängig von ihrer Größe. Seit mehr als 130 Jahren unterstützt Toll seine Kunden mit Engagement und Fachkompetenz. Heute bedient das Unternehmen mehr als 20.000 Kunden weltweit, ist an 500 Standorten in 29 Märkten tätig und verfügt über ein Speditionsnetzwerk, das 150 Länder umfasst. Toll ist ein Unternehmen der Japan Post.

Weitere Informationen finden Sie unter www.tollgroup.com.

Medienanfragen

Ines Nacerddine

Director of Marketing – Luftfahrt

Alex Group Investment

Email: ines.nacerddine@alexgroupinvestment.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/88610b73-500b-453f-9d8d-190fafa452f9

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.