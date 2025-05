Habitat pour l'humanité Canada élit son conseil d’administration national lors de son assemblée générale annuelle

TORONTO, 23 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Habitat pour l'humanité Canada, la seule organisation nationale de propriété abordable au pays, a annoncé la composition de son conseil d’administration national lors de l’assemblée générale annuelle de l’organisme de bienfaisance tenue le 16 mai 2025 à Halifax.

Le conseil d’administration national d’Habitat pour l’humanité Canada est composé de 16 bénévoles qui partagent la vision d’un monde où chacun a un chez-soi sûr et abordable. Ils apportent à l’organisme un éventail de compétences et d’expériences dans les domaines du logement, des affaires, du droit, de la gouvernance, de la technologie, des opérations, des finances et de la gestion des risques. Les candidats internes sont nommés par la fédération d’organisations locales d’Habitat.

Plusieurs membres du conseil d’administration national ont également siégé au conseil d’une organisation locale d’Habitat, participé à l’expérience de bénévolat international d’Habitat pour l’humanité Canada, Global Village, ou encore fait du bénévolat auprès de l’entreprise sociale d’Habitat, Habitat ReStore.

Le conseil guidera l’organisme alors qu’il renouvelle son engagement à accroître son impact sur la crise du logement au Canada grâce à son programme de propriété abordable, aux réparations essentielles de logements, aux partenariats communautaires, à la formation professionnelle et à la défense des droits.

Administrateur nommé pour un mandat de trois ans :

Jim Garner, nommé par Habitat pour l’humanité, région du Grand Toronto

Jim est un cadre supérieur à la retraite, doté d’une vaste expérience en leadership exécutif et en gouvernance au sein de conseils d’administration dans les domaines des finances, de la stratégie, des soins de santé, des sciences de la vie et de l’éducation. Il est actuellement président d’ORION, le réseau ontarien de recherche et d’éducation, et administrateur chez Habitat pour l’humanité, région du Grand Toronto (GTA), où il siège au Comité des finances, de l’audit et de la gestion des risques et préside le Comité de campagne. Jim est CPA/CA et expert en évaluation d’entreprise, et il a obtenu son ICD.Certification D de l’Institut des administrateurs de sociétés. Il est diplômé de l’IMD (MBA) et de l’Université Queen’s (B. Comm.).

Administrateurs réélus pour un mandat de trois ans :

Leland Corbett et David Hooper, nommés par Habitat pour l’humanité du Sud de l’Alberta, Sharon Kuropatwa, Corinna Mitchell-Beaudin et Mehdi Nezarati

Administrateurs poursuivant leur mandat en cours :

Seynabou Ba, Kimberley Cook, Kathleen Flynn, Ken Lancaster, Paul Mason, Craig Meeds, Rachel O’Connor, Brad Peters et Riccardo Trecroce

Sidra Anjum, membre ex officio, rejoint également le conseil par l’entremise de Fora pour le programme Rise on Boards de Network for Change. Le programme Rise on Boards forme et place des leaders émergents issus de divers horizons au sein de conseils d’administration, dans le but d’accroître l’équité entre les genres et la représentation au sein des instances de gouvernance partout au Canada.

Habitat Canada remercie la membre sortante Christine Pacini pour son engagement au sein du conseil.

« Les compétences et le dévouement de notre conseil d’administration national sont inestimables à un moment où il est essentiel de rendre la propriété abordable accessible à davantage de familles », a déclaré Pedro Barata, président et PDG d’Habitat Canada. « Ils représentent une diversité de défis régionaux en matière de logement et de parcours professionnels, et apportent des connaissances et une expérience qui nous aident à aller de l’avant alors que nous renforçons notre impact dans les communautés à travers le Canada. »

Pour les biographies des membres du conseil d’administration national, veuillez visiter : https://habitat.ca/en/about-us/our-team

À propos d’Habitat pour l'humanité Canada

Fondé en 1985, Habitat pour l'humanité Canada est un organisme de bienfaisance national qui rassemble les collectivités pour aider les familles à devenir plus fortes, plus stables et plus indépendantes grâce à l’accession à la propriété à un prix abordable. Le programme national d’accession à la propriété à prix abordable d’Habitat, unique en son genre, permet aux familles vivant avec un revenu faible à modéré d’acheter un logement à sa juste valeur marchande grâce à un prêt hypothécaire abordable. Grâce au soutien généreux de donateurs et de bénévoles, et en travaillant avec 45 habitats locaux dans chaque province et territoire, nous établissons une fondation solide pour une vie meilleure et plus saine. Habitat pour l'humanité Canada est membre d’Habitat pour l’humanité International, créé en 1976 et qui est devenu une organisme mondial à but non lucratif de premier plan, avec une présence dans plus de 70 pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter habitat.ca et suivre le réseau social @HabitatCanada.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Jennifer Fowler

Directrice de la communication, Habitat pour l'humanité Canada

Jfowler@habitat.ca

Vous trouverez une photo de l’annonce sur le site Web https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/75122c33-e356-4889-ac00-35f924163918/fr

