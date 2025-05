EBC Financial Group จับมือ Brokeree Solutions ประกาศความร่วมมือด้านองค์ความรู้เชิงกลยุทธ์ ผสานความเชี่ยวชาญด้านการเทรดและนวัตกรรมฟินเทค เพื่อเสริมพลังให้กับนักเทรดทั่วโลก

ความร่วมมือที่ผสานความเชี่ยวชาญการเทรดและเทคโนโลยี เพื่อมอบกลยุทธ์ องค์ความรู้ และเครื่องมือแก่นักเทรดทั่วโลก

UNITED KINGDOM, May 23, 2025 /EINPresswire.com/ -- EBC Financial Group จับมือ Brokeree Solutions สร้างพันธมิตรด้านองค์ความรู้ระดับโลก ยกระดับนักเทรดทั่วโลก

การร่วมมือครั้งนี้ผสานความเชี่ยวชาญด้านการเทรดและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเครื่องมือ กลยุทธ์ และการให้ความรู้ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นแก่ชุมชนนักเทรดทั่วโลก

(ลอนดอน สหราชอาณาจักร, 22 พฤษภาคม 2025) – EBC Financial Group (EBC) โบรกเกอร์ผู้ให้บริการด้านการเงินและการบริหารสินทรัพย์ระดับโลก ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ด้านองค์ความรู้กับ Brokeree Solutions ผู้ให้บริการเทคโนโลยีล้ำสมัยสำหรับโบรกเกอร์ที่รองรับสินทรัพย์หลากหลายทั่วโลก ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของภารกิจ EBC ในการสร้างชุมชนการลงทุนที่โปร่งใสและขับเคลื่อนด้วยการศึกษา โดยการผนึกกำลังระหว่างสองผู้นำในอุตสาหกรรมจะช่วยยกระดับการแบ่งปันองค์ความรู้ เทคโนโลยีนวัตกรรม และข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อประโยชน์ของนักเทรดและนักลงทุนทั่วโลก

วใจสำคัญของความร่วมมือครั้งนี้ คือการมุ่งเน้นการแบ่งปันองค์ความรู้ โดยให้ความสำคัญกับระบบคัดลอกการเทรด (Copy Trading) ซึ่งเป็นเทรนด์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและเปิดโอกาสให้ทั้งนักเทรดมือใหม่และมืออาชีพสามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ EBC และ Brokeree จะร่วมกันพัฒนาเนื้อหาด้านการศึกษาและข้อมูลเชิงปฏิบัติที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับนักเทรด โบรกเกอร์ และผู้ให้สัญญาณการเทรด เพื่อช่วยให้พวกเขาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับใช้แนวทางที่เป็นเลิศ และยกระดับผลลัพธ์ในการเทรดโดยรวม

“ภารกิจของ EBC Financial Group คือการสร้างชุมชนการลงทุนที่โปร่งใสและเปิดกว้าง ซึ่งนักเทรดสามารถเข้าถึงเครื่องมือ ข้อมูลเชิงลึก และความรู้ที่เหมาะสมได้อย่างทั่วถึง” เดวิด บาร์เร็ตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท EBC Financial Group (UK) Ltd. กล่าว “ความร่วมมือด้านองค์ความรู้กับ Brokeree Solutions ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของเทคโนโลยี แต่คือการนำความเชี่ยวชาญของทั้งสองฝ่ายมาสร้างสภาพแวดล้อมการเทรดที่มั่นใจและขับเคลื่อนด้วยผลลัพธ์ เรากำลังร่วมกันสร้างแพลตฟอร์มที่ทั้งนักเทรดหน้าใหม่และมืออาชีพสามารถเรียนรู้ เติบโต และประสบความสำเร็จไปด้วยกัน”



ความร่วมมือด้านองค์ความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี

Brokeree Solutions ได้นำเสนอระบบลงทุนแบบ Social Trading ที่พร้อมใช้งาน ช่วยให้นักลงทุนสามารถลงทะเบียนเป็นนักเทรดมืออาชีพหรือผู้ติดตาม (Follower) ได้โดยตรงผ่านแพลตฟอร์มของโบรกเกอร์ ระบบนี้มาพร้อมกับฟีเจอร์การตั้งค่าควบคุมการขาดทุน/ทำกำไรขั้นสูง (Stop-Loss/Take-Profit) การคัดลอกคำสั่งซื้อขายแบบสัดส่วน และการกรองสัญญาณตามสินทรัพย์ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความยืดหยุ่นในการเทรด

EBC เสริมความแข็งแกร่งให้กับความร่วมมือครั้งนี้ด้วยความเชี่ยวชาญด้านตลาดโลก แนวทางที่ยึดผู้ลงทุนเป็นศูนย์กลาง และความมุ่งมั่นในความโปร่งใส โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้นักเทรดเข้าใจและประยุกต์ใช้ระบบคัดลอกการเทรดในฐานะเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมทางการเงินที่ซับซ้อนในปัจจุบัน ความร่วมมือครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าถึงเครื่องมือระดับมืออาชีพ และยกระดับ Copy Trading ให้กลายเป็นช่องทางในการพัฒนาทักษะและมีส่วนร่วมในตลาดการเงินอย่างมั่นใจ

รวมบทความและสัมมนาออนไลน์ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการเทรด

ภายใต้ความร่วมมือเชิงองค์ความรู้ในครั้งนี้ EBC และ Brokeree ได้เปิดตัวซีรีส์บทความรายเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้ ครอบคลุมหลากหลายหัวข้อเกี่ยวกับการเทรดและการลงทุน โดยเนื้อหาจะถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาที่นักเทรดต้องเผชิญจริง พร้อมกลยุทธ์ที่สามารถนำไปใช้ได้ทันทีเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการเทรด การควบคุมความเสี่ยง และการตัดสินใจที่แม่นยำมากยิ่งขึ้น บทความแต่ละชิ้นจะผสมผสานองค์ความรู้จากทั้งสององค์กร และเผยแพร่ผ่านช่องทางดิจิทัลต่างๆ เพื่อให้ชุมชนเทรดเดอร์ทั่วโลกได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง

นอกจากนี้ ความร่วมมือยังรวมถึงการจัดซีรีส์สัมมนาออนไลน์ (Webinar) รายไตรมาส ซึ่งจะรวบรวมนักเทรด โบรกเกอร์ และผู้ให้สัญญาณการเทรดมาแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงลึกในประเด็นสำคัญ โดยสัมมนาครั้งแรกซึ่งจะจัดขึ้นเร็ว ๆ นี้ จะมุ่งเน้นที่ “การบริหารความเสี่ยง” ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญทั้งสำหรับนักเทรดรายบุคคลและสถาบัน โดยจะเจาะลึกเทคนิคการบริหารความเสี่ยงในทางปฏิบัติ เครื่องมือบริหารความเสี่ยงบนแพลตฟอร์ม และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถยกระดับวินัยในการเทรดและการปกป้องเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความริเริ่มเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อไม่เพียงแค่ให้ความรู้เท่านั้น แต่ยังต้องการสร้างการมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในชุมชนเทรดเดอร์ ให้ความรู้หลั่งไหลได้ทั้งสองทาง ตั้งแต่ผู้เชี่ยวชาญสู่ผู้ใช้งาน และจากประสบการณ์หน้างานกลับไปยังผู้พัฒนาเทคโนโลยีและกลยุทธ์

“เราซาบซึ้งในความไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญของเรา ความร่วมมือครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้นักเทรดและผู้ให้สัญญาณการเทรดทั่วโลกได้เข้าถึงฟีเจอร์ขั้นสูงของ Copy Trading เพื่อปรับกลยุทธ์และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง” ทาเทียนา พิลิเพนโก หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจประจำภูมิภาค (APAC, UK, Americas) จาก Brokeree Solutions กล่าว “แพลตฟอร์มนี้จะช่วยให้โบรกเกอร์สามารถสร้างสภาพแวดล้อมการเทรดที่ครอบคลุมและตระหนักถึงความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการเติบโตและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกับชุมชนนักเทรด”

ความร่วมมือด้านองค์ความรู้ในครั้งนี้สะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมกันของ EBC และ Brokeree ในการหลอมรวมเทคโนโลยี การศึกษา และความโปร่งใส เพื่อเสริมพลังให้นักเทรดทั่วโลก ท่ามกลางตลาดการเงินที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อย ๆ ความร่วมมือครั้งนี้ตั้งเป้าที่จะมอบเครื่องมือ ความมั่นใจ และความเข้าใจที่จำเป็นให้แก่นักเทรดทุกระดับ ตั้งแต่ผู้เริ่มต้นจนถึงมืออาชีพ เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและรอบคอบมากยิ่งขึ้น

ผ่านการร่วมมือเหล่านี้ EBC และ Brokeree ไม่เพียงแค่ขับเคลื่อนอนาคตของ Copy Trading แต่ยังร่วมกันวางรากฐานสำหรับการสร้างชุมชนการลงทุนที่มีความรู้ เชื่อมโยงถึงกัน และยืดหยุ่นอย่างแท้จริง

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ebc.com และ https://www.brokeree.com

