EXEL Industries : résultats semestriels 2024–2025

Priorité à la réduction de la dette et l’optimisation du BFR au premier semestre, résultat net positif porté par la baisse des coûts en réaction à la baisse des volumes dans la Pulvérisation agricole

Au premier semestre 2024–2025, le chiffre d’affaires d’EXEL Industries est en recul de 10,0 % à 443,4 millions d’euros .

. Le Groupe affiche un EBITDA récurrent semestriel à 20,3 millions d’euros , soit 4,6 % du chiffre d’affaires .

, soit . Le résultat net est positif à 1,5 million d’euros .

. Le niveau d’endettement financier net du Groupe s’améliore de 38 millions d’euros par rapport à l’année dernière, grâce aux efforts portés sur la réduction du BFR et, principalement, la réduction des stocks. EXEL Industries continue de se concentrer sur le désendettement et la génération de cash-flow.

Résultats semestriels

(du 1er octobre 2024

au 31 mars 2025) 2023–2024

(en millions d’euros) 2024–2025

(en millions d’euros) CHIFFRE D’AFFAIRES



492,7 443,4 EBITDA RÉCURRENT*



30,5 20,3 En % du chiffre d’affaires



6,2 % 4,6 % RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT



16,0 6,5 En % du chiffre d’affaires 3,3 % 1,5 % Éléments exceptionnels - 1,5 - 0,1 Résultat financier - 6,4 - 4,7 Impôt et mise en équivalence - 3,4 - 0,2 RÉSULTAT NET 4,7 1,5 En % du chiffre d’affaires 0,9 % 0,3 % ENDETTEMENT FINANCIER NET - 212,7 - 174,5 ENDETTEMENT FINANCIER NET

(HORS IFRS 16) - 183,5 - 145,7

*EBITDA récurrent = résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements des immobilisations + variation des provisions (hors provisions sur actif circulant) + résultat des sociétés mises en équivalence

Chiffre d’affaires semestriel

Chiffre d'affaires 6 mois

(octobre 2024–mars 2025))



2023–2024 2024–2025 Variation à données publiées Variation à tcpc* Publié Publié Millions € % Millions € % PULVÉRISATION AGRICOLE 248,3 194,9 - 53,4 - 21,5 % - 53,7 - 21,6 % ARRACHAGE DE BETTERAVES



44,2 44,4 + 0,2 + 0,4 % + 1,1 + 2,6 % LOISIRS



58,5 60,2 + 1,8 + 3,0 % - 0,5 - 0,8 % INDUSTRIE



141,7 143,9 + 2,2 + 1,5 % + 1,8 + 1,3 % Groupe EXEL Industries 492,7 443,4 - 49,4 - 10,0 % - 51,3 - 10,4 %

*tcpc = taux de change et périmètre comparables

Au premier semestre 2024–2025, le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 443,4 millions d’euros, en recul de 10,0 %. À périmètre et taux de change constants, il est en baisse de 10,4 %, principalement en raison de la baisse des volumes dans la Pulvérisation agricole, les autres activités étant stables ou en croissance.

Résultats financiers semestriels

L’EBITDA récurrent est à 20,3 millions d’euros – soit 4,6 % du chiffre d’affaires Groupe, contre 6,2 % en 2023–2024. En réaction à la baisse globale du chiffre d’affaires liée au recul des volumes dans la Pulvérisation agricole, le Groupe a mis l’accent sur les réductions des coûts et l’optimisation de ses marges.

Au 31 mars 2025, le résultat net s’établit à 1,5 million d’euros, contre 4,7 millions d’euros en 2023–2024, affecté par le recul de l’EBITDA récurrent.

Le résultat financier est négatif à - 4,7 millions d’euros mais il s’améliore de 1,7 million d’euros par rapport au premier semestre de l’année dernière, grâce à la diminution de l'endettement moyen brut, combinée à une baisse des taux d’intérêt, et à des pertes de change moins défavorables qu’au 31 mars 2024.

Bilan

Au 31 mars 2025, l’endettement financier net ressort à 174,5 millions d’euros, contre 212,7 millions d’euros au premier semestre 2024, en forte amélioration de 38 millions d’euros, grâce aux efforts d’optimisation du BFR principalement portés par la baisse significative des niveaux de stocks par rapport au premier semestre de l’année précédente. La variation de BFR reste cependant négative sur le premier semestre 2024–2025 et s’élève à 30 millions d’euros, conforme à la saisonnalité des activités du Groupe (contre 77,7 millions d’euros au premier semestre 2023–2024).

Le Groupe maintient sa politique d’investissement avec des Capex à 15,6 millions d’euros, comprenant notamment la poursuite des travaux de construction de la nouvelle usine de Sames à Stains, en France.

En parallèle, EXEL Industries continue de renouveler ses lignes de crédit pour ses besoins d’exploitation.

Processus d’audit

Le Comité d’audit du Groupe s’est tenu le 20 mai 2025.

Le Conseil d’administration s’est réuni le 21 mai 2025 et a arrêté les comptes semestriels d’EXEL Industries au 31 mars 2025.

Les procédures de certification des comptes semestriels ont été effectuées et un rapport sans réserve est en cours d’émission par les commissaires aux comptes du Groupe.

Perspectives 2025

Dans la Pulvérisation agricole, les prises de commandes offrent toujours une visibilité réduite, mais commencent à montrer des signes de reprise, principalement en Europe et sur les marchés grandes cultures. Les perspectives sur les marchés viticoles en Europe restent incertaines pour les mois à venir.

Dans l’Arrachage de betteraves, les conditions de marché sont incertaines, avec un recul global du marché en Europe lié à une baisse des surfaces cultivées et un certain attentisme en Amérique du Nord (dollar plus faible, taux d’intérêts plus élevés et baisse des cours du sucre).

Dans le Jardin, l’activité est bien orientée pour la suite de l’exercice avec des niveaux de prises de commandes toujours satisfaisants.

Dans la Pulvérisation industrielle, les perspectives de ventes restent dynamiques pour l’Europe et l’Amérique du Nord mais devraient ralentir en Asie.

En raison de l’incertitude économique lié à la politique tarifaire des États-Unis, EXEL Industries évalue ses effets sur les coûts et les chaînes d’approvisionnement pour prendre les mesures adaptées dans ses activités agricoles et de Pulvérisation industrielle.

Dans les activités souffrant d’une baisse de volumes, le Groupe continuera d’aligner ses capacités de production et sa structure de coûts sur le niveau d’activité.

Le Groupe entend poursuivre ses efforts sur la génération de cash-flow en optimisant notamment son BFR via la réduction des stocks sur toutes ses activités.



Daniel Tragus, Directeur général du groupe EXEL Industries





« Le Groupe affiche des résultats positifs au cours du premier semestre, dans un environnement macroéconomique incertain. Nos efforts pour diminuer nos coûts ont commencé à porter leurs fruits et ont permis de faire face aux baisses de volume dans la Pulvérisation agricole pour limiter leur impact sur nos marges. Sur l’ensemble de nos activités, nous avons également travaillé à l’optimisation du BFR en réduisant avec succès le niveau des stocks. Nous sommes confiants pour la suite de l’exercice, dont les priorités restent le désendettement et la génération de cash-flow, tout en poursuivant notre politique d’investissement de long terme. »

