Philadelphia Insurance Companies Dianugerahi Penghargaan Standar Keunggulan Layanan Pelanggan Duck Creek di Formation ’25

BOSTON, May 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies , penyedia solusi cerdas global yang menentukan masa depan asuransi harta benda dan aneka (P&C) serta asuransi umum, telah menobatkan Philadelphia Insurance Companies (PHLY) sebagai penerima Penghargaan Standar Keunggulan Layanan Pelanggan 2025-nya di Formation ’25 , konferensi pelanggan unggulannya yang diselenggarakan minggu ini di Orlando, Florida.

Penghargaan Standar Keunggulan Layanan Pelanggan Duck Creek mengapresiasi pelanggan yang telah mencapai tingkat keunggulan tertinggi melalui implementasi solusi Duck Creek mereka serta memiliki visi untuk memajukan bisnis mereka, sekaligus menata ulang masa depan asuransi. Penghargaan ini memberikan pengakuan kepada PHLY atas pencapaian luar biasanya dalam transformasi digital dan inovasi dalam operasi asuransi.

Bersama dengan Ernst & Young, LLP (EY US), PHLY memanfaatkan solusi berbasis SaaS dan cloud Duck Creek, termasuk Duck Creek Policy, Duck Creek Insights, dan Duck Creek Producer Portal, untuk menata ulang cara penyampaian polis Philadelphia Insurance Companies BOP (PHLYBOP), yang mendorong kemajuan besar dalam hal efisiensi operasional, pengalaman nasabah, dan daya tanggap pasar.

“Pengakuan ini menyoroti kekuatan kerja sama tim dan kekuatan kemitraan teknologi kami,” ungkap Brent Skiles, SVP Operasi Asuransi di Philadelphia Insurance Companies. “Bersama-sama, kami telah membantu PHLY meluncurkan platform yang siap menghadapi masa depan yang memenuhi kebutuhan mitra pialang dan agensi kami, sembari meningkatkan skala untuk menyambut peluang masa depan.”

PHLY, yang menghadapi kebutuhan untuk memodernisasi sistem lama, mulai menerapkan strategi yang mengutamakan aspek digital, mengurangi proses manual, serta menggunakan data untuk mendorong keputusan dan wawasan nasabah yang lebih baik. Dengan solusi Duck Creek, mereka mencapai:

Manajemen siklus hidup polis otomatis, sehingga meningkatkan kecepatan dan akurasi;

Analitik dan akses data waktu nyata untuk mendukung pengambilan keputusan dan kepatuhan;

Pengalaman modern yang dirancang khusus untuk agen melalui Duck Creek Producer Portal; dan

Peluncuran cepat produk BOP di berbagai negara bagian dengan menggunakan templat yang dikonfigurasi sebelumnya dan API yang dapat ditingkatkan skalanya.

Peluncuran awal penawaran BOP yang didesain ulang diluncurkan di tiga negara bagian pada akhir tahun 2024, dengan peluncuran ke 20 negara bagian tambahan yang direncanakan di sepanjang tahun 2025. Transformasi PHLY telah menghasilkan peningkatan pangsa pasar, peningkatan kepuasan nasabah, dan keterlibatan agen yang lebih kuat, sehingga menjadi tolok ukur baru untuk keunggulan dalam penyediaan asuransi digital.

“Philadelphia Insurance Companies menunjukkan apa yang mungkin terjadi ketika perusahaan asuransi yang berpikiran maju mengadaptasi teknologi modern untuk memenuhi tuntutan pasar yang kompleks,” ungkap William Magowan, SVP Penjualan Amerika Utara di Duck Creek Technologies. “Penggunaan strategis mereka terhadap Duck Creek OnDemand, Policy, Insights, dan Producer merupakan contoh utama bagaimana perusahaan asuransi dapat menghadirkan transformasi bermakna dengan cepat dan dalam cakupan yang luas.”

Duck Creek merayakan keberhasilan luar biasa PHLY dalam Industri Asuransi P&C.

Tentang Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies adalah penyedia solusi cerdas global yang menentukan masa depan industri asuransi harta benda dan aneka (P&C) serta asuransi umum. Kami adalah platform yang menjadi dasar bagi sistem asuransi modern sehingga memungkinkan industri ini memanfaatkan kekuatan cloud untuk menjalankan operasi yang tangkas, cerdas, dan berkelanjutan. Autentisitas, tujuan, dan transparansi merupakan inti dari Duck Creek, dan kami yakin asuransi seharusnya ada untuk mendampingi individu dan pelaku usaha kapan pun, di mana pun, dan bagaimana pun mereka paling membutuhkannya. Solusi kami yang terdepan di pasar tersedia secara mandiri atau dalam versi rangkaian lengkap (full suite) , dan semuanya tersedia melalui Duck Creek OnDemand . Kunjungi www.duckcreek.com untuk mempelajari selengkapnya. Ikuti Duck Creek di saluran media sosial kami untuk mendapatkan informasi terbaru – LinkedIn dan X .

Tentang Philadelphia Insurance Companies

Selama lebih dari 60 tahun, Philadelphia Insurance Companies (PHLY) telah memberikan stabilitas dan ketenangan pikiran melalui kemitraan berkelanjutan dengan nasabah, pialang, dan agen independen kami di berbagai penjuru negeri. Kami menyediakan perlindungan terhadap risiko kecelakaan/properti komersial dan tanggung jawab profesional, manajemen risiko komprehensif, dan penanganan klaim ahli di lebih dari 120 industri khusus.

Sebagai anggota Tokio Marine Group, salah satu grup asuransi terbesar di dunia, kekuatan finansial PHLY yang luar biasa telah divalidasi secara independen melalui peringkat tertinggi dari AM Best Company [“A++” (Unggul)] dan Standard & Poor’s [“A+”] sejak tahun 2011. PHLY diakui secara nasional sebagai anggota Ward’s Top 50 sejak tahun 2001, Tempat Terbaik untuk Bekerja di Bidang Asuransi versi Business Insurance sejak tahun 2010, dan menduduki peringkat sebagai salah satu Pemberi Kerja Ukuran Menengah Terbaik di Amerika oleh Forbes.

Untuk mendapatkan informasi selengkapnya, kunjungi PHLY.com dan terhubung dengan kami di LinkedIn .

