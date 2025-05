Philadelphia Insurance Companies 於 Formation ’25 上榮獲 Duck Creek 卓越標準客戶大獎

Philadelphia Insurance Companies 榮獲卓越標準客戶大獎,表彰其採用 Duck Creek OnDemand 及 Policy Solutions 於商業東主政策(BOP)轉型上所取得的成就

波士頓, May 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 引領財產與意外險 (P&C) 及一般保險未來的全球智能解決方案供應商 Duck Creek Technologies ,在本週於佛羅里達州奧蘭多舉行的旗艦客戶會議 Formation ’25 中,評選 Philadelphia Insurance Companies(PHLY)成為 2025 年度卓越標準客戶大獎得主。

Duck Creek 卓越標準客戶大獎旨在表彰透過實施 Duck Creek 解決方案實現最高卓越水平的客戶,以及有遠見推動業務發展、同時重新構想保險業未來的客戶。 該獎項表揚 PHLY 在數碼轉型及保險營運創新方面的卓越成就。

PHLY 與 Ernst & Young, LLP(EY US)合作,利用 Duck Creek 的雲端原生 SaaS 解決方案(包括 Duck Creek Policy、Duck Creek Insights 和 Duck Creek Producer Portal)重新構想了 Philadelphia Insurance Companies 的商業東主政策(PHLYBOP)交付方式,提升營運效率、客戶體驗和市場反應能力。

Philadelphia Insurance Companies 保險營運高級副總裁 Brent Skiles 表示:「這獎項突顯了團隊合作的力量和我們技術合作夥伴關係的優勢。 我們共同協助 PHLY 推出了專為未來而設的平台,滿足經紀人和代理合作夥伴的需求,並為未來的擴展機遇做好準備。」

面對舊式系統需要作出現代化,PHLY 著手實施數碼優先的策略,減少手動程序,並且利用數據驅動更佳的決策和客戶洞察。 Duck Creek 的解決方案實現了:

自動化的保單生命周期管理,提升了速度和準確性;

實時數據存取和分析,協助制定決策和合規性;

透過 Duck Creek Producer Portal 網站為代理提供現代化的體驗;以及

利用預先配置模板和可擴展的 API,快速在多個州份部署 BOP 產品。

經重新設計的 BOP 產品於 2024 年尾在三個州份率先推出,並計劃在 2025 年擴展到其餘 20 個州份。 PHLY 的轉型成功提高了市場份額、改善客戶滿意程度,以及更強的代理參與程度,為數碼保險交付奠定了新的卓越標準。

Duck Creek Technologies 北美銷售高級副總裁 William Magowan 表示:「Philadelphia Insurance Companies 展現了一間具前瞻性的保險公司如何採納現代技術,以應對複雜的市場需求。 他們對 Duck Creek OnDemand、Policy、Insights 和 Producer 的策略性運用,是保險公司如何以速度和規模實現有意義轉型的典範。」

Duck Creek 頌揚 PHLY 在財產和意外保險行業中令人讚嘆的卓越成就。

關於 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是引領財產及意外險(P&C)和一般保險行業未來的全球智能解決方案供應商。 我們是現代保險系統的平台,使行業能夠充分利用雲端計算的優勢,構建靈活、智能和持續改進的保險系統。 真誠、使命和透明度是 Duck Creek 的核心價值,而我們認為保險應該在個人和企業最需要時、在最需要的地方以他們最想要的方式提供。 我們領導市場的解決方案可以單獨的形式提供或作為 全套解決方案 的形式提供,所有解決方案均可以透過 Duck Creek OnDemand 取得。 請瀏覽 www.duckcreek.com 了解更多資訊。 關注 Duck Creek 的社交頻道以獲得最新資訊 – LinkedIn 和 X 。

有關 Philadelphia Insurance Companies

60 多年來,Philadelphia Insurance Companies(PHLY)透過與全國客戶、經紀人和獨立代理人建立持久合作夥伴關係,致力提供穩定及令人安心的服務。 公司提供商業財產 / 意外及專業責任保險、全面的風險管理,以及專業索償處理,遍及 120 多個專門行業。

作為 Tokio Marine Group 引以為傲的子公司之一,PHLY 的卓越財務實力自 2011 年以來獲得了 AM Best Company 「A++(優秀)」和標準普爾 「A+」的最高評級,這一成就得到了獨立的驗證。 自 2001 年以來,PHLY 獲全國認可為 Ward's Top 50 成員,自 2010 年起獲評為《Business Insurance》最佳保險工作地點(Best Places to Work in Insurance),並在《Forbes》中獲列為美國最佳中型僱主之一。

欲了解更多資訊,請瀏覽 PHLY.com 及前往 LinkedIn 關注我們。

媒體聯絡人:

Marianne Dempsey/Tara Stred

duckcreek@threeringsinc.com

