Philadelphia Insurance Companies ได้รับรางวัล Duck Creek Standard of Excellence Customer Award ในงาน Formation ’25

Philadelphia Insurance Companies ได้รับรางวัล Standard of Excellence Customer Award สำหรับโครงการปรับปรุง Business Owners Policy (BOP) ด้วย Duck Creek OnDemand และ Policy Solutions

บอสตัน, May 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies ผู้ให้บริการโซลูชันอัจฉริยะระดับโลกที่กำหนดอนาคตของประกันภัยทรัพย์สินและภัยพิบัติ (P&C) รวมถึงประกันภัยทั่วไป ได้ประกาศให้บริษัท Philadelphia Insurance Companies (PHLY) เป็นผู้ได้รับรางวัล Standard of Excellence Customer Award ประจำปี 2025 ในงาน Formation ’25 ซึ่งเป็นงานประชุมลูกค้าหลักที่จัดขึ้นในสัปดาห์นี้ ณ เมืองออร์แลนโด รัฐฟลอริดา

รางวัล Duck Creek Standard of Excellence Customer Awards ยกย่องลูกค้าที่ประสบความสำเร็จในระดับความเป็นเลิศสูงสุดผ่านการนำโซลูชันของ Duck Creek ไปใช้ และมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาธุรกิจของตน และขณะเดียวกันก็พลิกโฉมอนาคตของการประกันภัย รางวัลนี้ยกย่อง PHLY สำหรับความสำเร็จอันโดดเด่นในการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลและนวัตกรรมในกระบวนการดำเนินงานประกันภัย

LLP (EY US) PHLY ร่วมกับ Ernst & Young ได้นำโซลูชันบนคลาวด์แบบ SaaS ของ Duck Creek ได้แก่ Duck Creek Policy, Duck Creek Insights และ Duck Creek Producer Portal มาใช้ในการออกแบบวิธีให้บริการกรมธรรม์ BOP (PHLYBOP) ของ Philadelphia Insurance Companies ใหม่ทั้งหมด ซึ่งส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าอย่างมากทั้งในด้านประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประสบการณ์ของลูกค้า และความสามารถในการตอบสนองต่อตลาด

“รางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงพลังของการทำงานเป็นทีมและความแข็งแกร่งของความร่วมมือทางเทคโนโลยีของเรา” Brent Skiles รองประธานอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการประกันภัยของ Philadelphia Insurance Companies กล่าว “เราได้ช่วยให้ PHLY เปิดตัวแพลตฟอร์มที่พร้อมสำหรับอนาคตร่วมกัน ซึ่งตอบสนองความต้องการของพันธมิตรโบรกเกอร์และบริษัทตัวแทนของเราได้อย่างครบถ้วน พร้อมทั้งสามารถขยายขีดความสามารถเพื่อตอบรับโอกาสในวันข้างหน้า”

PHLY จำเป็นต้องปรับปรุงระบบเดิมที่ล้าสมัย จึงตั้งเป้าหมายที่จะนำกลยุทธ์ดิจิทัลเป็นหลักมาใช้ ลดขั้นตอนการทำงานด้วยมือ และใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนการตัดสินใจที่ดีขึ้น รวมถึงเพิ่มความเข้าใจในลูกค้า ด้วยโซลูชันของ Duck Creek บริษัทดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จดังนี้

ระบบจัดการวงจรชีวิตกรมธรรม์แบบอัตโนมัติ ซึ่งช่วยเพิ่มความรวดเร็วและความแม่นยำ

การเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ประสบการณ์การใช้งานที่ทันสมัยสำหรับตัวแทนผ่าน Duck Creek Producer Portal และ

การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ BOP อย่างรวดเร็วในหลายรัฐโดยใช้เทมเพลตที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าและ API ที่สามารถขยายได้

การเปิดตัวรากฐานของผลิตภัณฑ์ BOP ที่ได้รับการออกแบบใหม่ เริ่มในสามรัฐปลายปี 2024 โดยมีแผนขยายไปยังอีก 20 รัฐเพิ่มเติมตลอดปี 2025 การเปลี่ยนแปลงของ PHLY นำไปสู่การเพิ่มส่วนแบ่งตลาด ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของตัวแทนอย่างเข้มแข็ง ซึ่งกำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับความเป็นเลิศในการให้บริการประกันภัยดิจิทัล

“Philadelphia Insurance Companies แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นไปได้เมื่อบริษัทประกันภัยที่มีวิสัยทัศน์ก้าวหน้าได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการตลาดที่ซับซ้อน” William Magowan รองประธานอาวุโสฝ่ายฝ่ายขายภูมิภาคอเมริกาเหนือของ Duck Creek Technologies กล่าว “การใช้โซลูชัน Duck Creek OnDemand, Policy, Insights และ Producer อย่างมีกลยุทธ์ของพวกเขา เป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ให้บริการสามารถส่งมอบการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายด้วยความรวดเร็วและขนาดที่เหมาะสม”

Duck Creek ขอร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จอันน่าทึ่งของ PHLY ในอุตสาหกรรมประกันภัยทรัพย์สินและภัยพิบัติ (P&C)

เกี่ยวกับ Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies เป็นผู้ให้บริการโซลูชันอัจฉริยะระดับโลกที่กำหนดอนาคตของอุตสาหกรรมประกันภัยทรัพย์สินและภัยพิบัติ (P&C) รวมถึงประกันภัยทั่วไป เราคือแพลตฟอร์มที่สร้างสรรค์ระบบประกันภัยสมัยใหม่ ช่วยให้อุตสาหกรรมใช้ประโยชน์จากพลังของระบบคลาวด์เพื่อดำเนินการได้อย่างคล่องตัว ชาญฉลาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความแท้จริง วัตถุประสงค์ และความโปร่งใส คือหัวใจสำคัญของ Duck Creek และเราเชื่อว่าลูกค้าควรมีการประกันภัยสำหรับบุคคลและอุตสาหกรรมในเวลา สถานที่ และวิธีการที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด เราจำหน่ายโซลูชันชั้นนำของตลาดของเราทั้งแบบแยกเดี่ยวหรือ แบบชุดเต็ม ผ่านทาง Duck Creek OnDemand โปรดไปที่ www.duckcreek.com เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม ติดตาม Duck Creek บนช่องทางโซเชียลของเราเพื่อรับข้อมูลล่าสุดได้ผ่านทาง LinkedIn และ X

เกี่ยวกับ Philadelphia Insurance Companies

เป็นเวลากว่า 60 ปีที่ Philadelphia Insurance Companies (PHLY) มอบความมั่นคงและความสบายใจผ่านความร่วมมือที่ยั่งยืนกับลูกค้า โบรกเกอร์ และตัวแทนอิสระทั่วประเทศ เรามีบริการประกันภัยทรัพย์สิน/ภัยพิบัติทางการค้าและความรับผิดชอบทางวิชาชีพ การจัดการความเสี่ยงอย่างครบถ้วน และการจัดการเคลมอย่างเชี่ยวชาญในกว่า 120 อุตสาหกรรมเฉพาะทาง

ในฐานะสมาชิกที่ภาคภูมิใจของ Tokio Marine Group ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มประกันภัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก PHLY มีความมั่นคงทางการเงินที่โดดเด่น โดยได้รับการรับรองอย่างอิสระในการจัดอันดับสูงสุดจาก AM Best Company ที่ระดับ [“A++” (Superior)] และ Standard & Poor ที่ระดับ [“A+”] ตั้งแต่ปี 2011 PHLY ได้รับการยอมรับในระดับประเทศในฐานะสมาชิกของ Ward’s Top 50 ตั้งแต่ปี 2001 เป็นหนึ่งในสถานที่ทำงานที่ดีที่สุดในวงการประกันภัยโดย Business Insurance ตั้งแต่ปี 2010 และได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในนายจ้างขนาดกลางที่ดีที่สุดในอเมริกาจาก Forbes

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ PHLY.com และติดตามเราได้บน LinkedIn

ข้อมูลติดต่อด้านสื่อ:

Marianne Dempsey/Tara Stred

duckcreek@threeringsinc.com

