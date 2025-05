Philadelphia Insurance Companies זכתה בפרס Standard of Excellence Customer של דאק קריק ב-Formation ’25

Philadelphia Insurance Companies לוקחת הביתה את Standard of Excellence Customer Award עבור שינוי שהחלה בפוליסות לבעלי עסקים (BOP) עם Duck Creek OnDemand ו-Policy Solutions

בוסטון, May 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Duck Creek Technologies, (דאק קריק טכנולוגיות), ספקית הפתרונות החכמים הגלובלית המגדירה את עתיד ביטוחי הרכוש והנפגעים (P&C) ותעשיית הביטוח הכללי, הכריזה כי Philadelphia Insurance Companies (PHLY) זכתה ב-Standard of Excellence Customer Award לשנת 2025 בכנס Formation '25, כנס הלקוחות המרכזי שלה שנערך השבוע באורלנדו, פלורידה.

פרסי הלקוחות של Duck Creek Standard of Excellence מעניק הכרה ללקוחות שהשיגו את רמת המצוינות הגבוהה ביותר באמצעות יישום הפתרונות של Duck Creek, ויש להן להם את החזון לקדם את עסקיהם, תוך כדי שהם מדמיינים מחדש את עתיד הביטוח. פרס זה מעניק הכרה ל-PHLY על הישגיה יוצאי הדופן בתחום ההמרה הדיגיטלית והחדשנות בפעילות שלה בשוק הביטוח.

PHLY, יחד עם Ernst & Young, LLP (EY US), מינפה את פתרונות התוכנה כשירות מבוססי הענן של Duck Creek, כולל Duck Creek Policy, Duck Creek Insights ו-Duck Creek Producer Portal, כדי לדמיין מחדש את האופן שבו היא מספקת פוליסות לבעלי עסקים של Philadelphia Insurance Companies (PHLYBOP), מה שהוביל לקידום משמעותי בתחום היעילות התפעולית, חוויית הלקוח ותגובת השוק.

"הכרה זו מדגישה את כוחה של עבודת צוות ואת עוצמתן של השותפויות הטכנולוגיות שלנו", אמר ברנט סקיילס (Brent Skiles), סגן נשיא בכיר לתפעול הביטוח ב-Philadelphia Insurance Companies. "יחד, עזרנו ל-PHLY להשיק פלטפורמה מוכנה לעתיד, העונה על צרכי הברוקרים והסוכנויות השותפות שלנו, תוך התרחבות לקראת ההזדמנויות של המחר".

לנוכח הצורך במודרניזציה של מערכות דור קודם, PHLY יצאה לדרך ליישם אסטרטגיה שהינה קודם כל דיגיטלית, שמטרתה לקצץ תהליכים ידניים ולהשתמש בנתונים כדי להניע החלטות טובות יותר ותובנות לקוחות. בעזרת הפתרונות של Duck Creek, החברה השיגה:

*ניהול אוטומטי של מחזור החיים של הפוליסה, שיפור המהירות והדיוק;

*גישה לנתונים ואנליטיקה בזמן אמת לתמיכה בקבלת החלטות ובתאימות לתקנות;

*חוויה מודרנית לטובת הסוכנים באמצעות Duck Creek Producer Portal; ו-

*פריסה מהירה של מוצרי BOP במספר מדינות באמצעות תבניות מוגדרות מראש וממשקי API ניתנים להרחבה.

ההשקה הבסיסית של פתרון ה-BOP המחודש בוצעה בשלוש מדינות בסוף 2024, עם פריסה ל-20 מדינות נוספות שמתוכננת במהלך 2025. ההמרה של PHLY כבר הובילה לעלייה בנתח השוק, שיפור שביעות רצון מצד הלקוחות ומעורבות חזקה יותר של סוכנים, וקבעה אמת מידה חדשה למצוינות באספקת ביטוח דיגיטלי.

" Philadelphia Insurance Companies הדגימה מה אפשר להשיג כאשר חברת ביטוח עם חשיבה קדימה מאמצת טכנולוגיה מודרנית כדי לעמוד בדרישות שוק מורכבות", אמר ויליאם מגוואן (William Magowan), סגן נשיא בכיר למכירות בצפון אמריקה של Duck Creek Technologies. "השימוש האסטרטגי שלהם ב-Duck Creek OnDemand, Policy, Insights ו-Producer הוא דוגמה מצוינת לאופן שבו חברות ביטוח יכולות להביא לשינוי משמעותי במהירות ובקנה מידה גדול".

דאק קריק חוגגת את ההצלחה המדהימה של PHLY בתעשיית הביטוח P&C.

אודות Duck Creek Technologies

דאק קריק טכנולוגיות - Duck Creek Technologies היא ספקית הפתרונות החכמים המגדירה את עתיד הרכוש והנפגעים (P&C) ותעשיית הביטוח הכללי. אנחנו הפלטפורמה שעליה בנויות מערכות ביטוח מודרניות, המאפשרות לתעשייה לנצל את כוחו של הענן כדי להפעיל פעולות זריזות, חכמות וירוקות עד. אותנטיות, מטרה ושקיפות הם הליבה של Duck Creek, ואנחנו מאמינים שביטוח צריך להיות שם עבור אנשים פרטיים ועסקים מתי, איפה ואיך הם הכי זקוקים לו. הפתרונות המובילים בשוק שלנו זמינים על בסיס עצמאי או כחבילה מלאה, וכולם זמינים דרך Duck Creek OnDemand. בקרו בכתובת www.duckcreek.com לקבלת מידע נוסף. עקבו אחר דאק קריק בערוצים החברתיים שלנו לקבלת המידע העדכני ביותר – לינקדאין ו-X.

אודות חברות הביטוח של פילדלפיה

במשך למעלה מ-60 שנה, Philadelphia Insurance Companies - חברות הביטוח של פילדלפיה (PHLY) סיפקו יציבות ושקט נפשי באמצעות שותפויות מתמשכות עם הלקוחות, הברוקרים והסוכנים העצמאיים שלנו ברחבי הארץ. אנו מספקים כיסויי רכוש מסחרי/נפגעים ואחריות מקצועית, ניהול סיכונים מקיף וטיפול בתביעות מומחים ביותר מ-120 תעשיות מיוחדות.

כחברה גאה בקבוצת Tokio Marine, אחת מקבוצות הביטוח הגדולות בעולם, האיתנות הפיננסית יוצאת הדופן של PHLY אומתה באופן עצמאי באמצעות הדירוגים הגבוהים ביותר של AM Best Company [("++A" (Superior)] ו- Standard & Poor’s ["A+"] מאז 2011. PHLY מוכרת ברמה הלאומית כחברה ב-50 המובילים של Ward מאז 2001, המקומות הטובים ביותר לעבוד בביטוח עסקי מאז 2010, ומדורגת כאחד המעסיקים הבינוניים הטובים ביותר באמריקה על ידי פורבס.

למידע נוסף, בקרו באתר PHLY.com וצרו איתנו קשר בלינקדאין .

