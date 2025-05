FCCI Insurance Group fue reconocida con el Premio al Cliente con Estándar de Excelencia de Duck Creek en Formation ’25

Philadelphia Insurance Companies se lleva a casa el Premio al Cliente con Estándar de Excelencia por la transformación de la póliza de propietarios de negocios (BOP) con Duck Creek OnDemand y Policy Solutions

BOSTON, May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, el proveedor global de soluciones inteligentes que definen el futuro de los seguros de propiedad y accidentes (P&C) y generales, nombró a Philadelphia Insurance Companies (PHLY) ganador del Premio al Cliente con Estándar de Excelencia 2025 en Formation ’25, su principal conferencia para clientes celebrada esta semana en Orlando, Florida.

El Premio al Cliente con Estándar de Excelencia de Duck Creek reconoce a los clientes que han alcanzado el más alto nivel de excelencia mediante la implementación de soluciones Duck Creek, y que tienen una visión para avanzar su negocio, mientras reinventan el futuro de los seguros. El premio reconoce a PHLY por su destacado logro en la transformación digital y la innovación en las operaciones de seguros.

Junto con Ernst & Young, LLP (EY US), PHLY implementó las soluciones nativas en la nube de Duck Creek, basadas en SaaS, incluyendo Duck Creek Policy, Duck Creek Insights y Duck Creek Producer Portal, para reinventar la forma en que se emiten las palizas de Philadelphia Insurance Companies BOP (PHLYBOP), impulsando importantes avances en eficacia operativa, experiencia del cliente y capacidad de respuesta del mercado.

"Este reconocimiento destaca el poder del trabajo en equipo y la fortaleza de nuestras asociaciones tecnológicas", dijo Brent Skiles, vicepresidente sénior de operaciones de seguros de Philadelphia Insurance Companies. "Juntos, hemos ayudado a PHLY a lanzar una plataforma preparada para el futuro, que satisface las necesidades de nuestros socios corredores y agencias, mientras se expande hacia las oportunidades del mañana".

Ante la necesidad de modernizar los sistemas tradicionales, PHLY se propuso implementar una estrategia digital, reducir los procesos manuales y utilizar los datos para tomar mejores decisiones y perspectivas del cliente. Con las soluciones de Duck Creek, lograron:

Gestión automatizada del ciclo de vida de las pólizas, mejorando la velocidad y la precisión;

Acceso y análisis de datos en tiempo real para apoyar la toma de decisiones y el cumplimiento;

Una experiencia moderna y orientada al agente a través del Portal del Productor de Duck Creek; y

Implementación rápida de productos BOP en varios estados utilizando plantillas preconfiguradas y APIs escalables.

La versión fundamental de la oferta de BOP reinventada se lanzó en tres estados a fines de 2024, con implementación en 20 estados adicionales planificada a lo largo de 2025. La transformación de PHLY ya ha conducido a una mayor participación en el mercado, satisfacción del cliente mejorada y mayor compromiso de los agentes, estableciendo un nuevo punto de referencia de excelencia en emisión digital de seguros.

"Philadelphia Insurance Companies ha demostrado lo que es posible cuando una aseguradora visionaria adopta tecnología moderna para satisfacer las complejas demandas del mercado", dijo William Magowan, vicepresidente senior de ventas norteamericanas de Duck Creek Technologies. "Su uso estratégico de Duck Creek OnDemand, Policy, Insights y Producer es un excelente ejemplo de cómo los transportistas pueden ofrecer una transformación significativa con velocidad y escala".

Duck Creek celebra el increíble éxito de PHLY en el sector de seguros de propiedad y accidentes (P&C).

Acerca de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies es el proveedor global de soluciones inteligentes que definen el futuro del sector de seguros de propiedad y accidentes (P&C) y generales. Somos la plataforma sobre la que se construyen los sistemas de seguros modernos, lo que permite al sector capitalizar el poder de la nube para ejecutar operaciones ágiles, inteligentes y evergreen. La autenticidad, propósito y transparencia son fundamentales para Duck Creek, y creemos que los seguros deben estar disponibles para personas y empresas cuándo, dónde y cómo más los necesiten. Nuestras soluciones líderes en el mercado están disponibles de forma independiente o como suite completa, y todas están disponibles a través de Duck Creek OnDemand. Para más información visite, www.duckcreek.com. Siga a Duck Creek en nuestras redes sociales para acceder la última información – LinkedIn y X.

Acerca de Philadelphia Insurance Companies

Durante más de 60 años, Philadelphia Insurance Companies (PHLY) ha brindado estabilidad y tranquilidad a través de alianzas duraderas con nuestros clientes, corredores y agentes independientes en todo el país. Ofrecemos coberturas de propiedad comercial y accidentes y responsabilidad profesional, gestión integral de riesgos y manejo de reclamos de expertos en más de 120 sectores especializados.

Como miembro orgulloso de Tokio Marine Group, uno de los grupos de seguros más grandes del mundo, la excepcional solidez financiera de PHLY ha sido validada de forma independiente a través de las calificaciones más altas de AM Best Company ["A++" (Superior)] y Standard & Poor's ["A+"] desde 2011. PHLY es reconocida a nivel nacional como miembro de Ward's Top 50 desde 2001, los Mejores Lugares para Trabajar en Seguros de Business Insurance desde 2010, y clasificada como uno de los Mejores Empleadores Medianos de Estados Unidos por Forbes.

Para más información visite, PHLY.com y conéctese con nosotros en LinkedIn.

Contacto de Medios:

Marianne Dempsey/Tara Stred

duckcreek@threeringsinc.com

