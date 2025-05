Philadelphia Insurance Companies, Formation ’25 컨퍼런스에서 Duck Creek 우수고객상 (Standard of Excellence Customer Award) 수상

Philadelphia Insurance Companies,Duck Creek OnDemand와 Policy Solutions 통한 사업주 정책(BOP) 혁신으로 우수 고객상인 스탠다드 오브 엑설런스 고객상 수상의 영예 안아

BOSTON, May 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 손해보험(P&C) 및 일반 보험의 미래를 만들어가는 글로벌 인텔리전트 솔루션 기업인 Duck Creek Technologies 가 이번 주 플로리다주 올랜도에서 개최된 자사의 대표 고객 컨퍼런스인 Formation ’25 에서 Philadelphia Insurance Companies (PHLY)를 2025년 우수 고객상(Standard of Excellence Customer Award) 수상자로 선정했다.

덕 크릭 우수 고객상 ( Duck Creek Standard of Excellence Customer Awards)은 Duck Creek 솔루션 구현을 통해 최고 수준의 우수성을 달성하고 보험의 미래를 재구상하면서 비즈니스를 발전시킬 비전을 가진 고객에게 수여하는 상이다. 이번 시상을 통해 보험 운영의 디지털 전환과 혁신에서 탁월한 성과를 거둔 PHLY의 공로를 인정하게 되었다.

PHLY는 Ernst & Young, LLP(EY US)와 함께 Duck Creek Policy, Duck Creek Insights, Duck Creek Producer Portal 등 Duck Creek의 클라우드 네이티브 SaaS 기반 솔루션을 활용하여 Philadelphia Insurance Companies BOP(PHLYBOP) 정책 제공 방식을 재구성함으로써 운영 효율성, 고객 경험 및 시장 대응력 전반에 걸쳐 큰 발전을 이끌었다는 평가다.

Philadelphia Insurance Companies의 보험 운영 부문 수석 부사장인 Brent Skiles는 “이번 수상은 팀워크의 힘과 기술 파트너십의 강점을 강조한 것”이라고 강조하였다. 그는 이어 “PHLY가 브로커 및 대행사 파트너의 요구를 충족하는 한편 미래의 기회를 위해 확장 가능한 미래형 플랫폼을 출시하는 과정에서 도움을 얻게 되었다.”고 밝혔다.

레거시 시스템을 현대화해야 할 필요성에 직면한 PHLY는 디지털 우선 전략을 구현하고, 수동 프로세스를 줄이고, 데이터를 사용하여 더 나은 의사 결정과 고객 인사이트를 도출하기 시작했다. Duck Creek의 솔루션을 통해 다음과 같은 결과를 이끌어냈다:

자동화된 정책 수명주기 관리로 속도와 정확성 향상;

실시간 데이터 액세스 및 분석을 통해 의사 결정 및 규정 준수를 지원;

덕 크릭 프로듀서 포털 (Duck Creek Producer Portal)을 통한 현대적인 상담원 대면 환경 제공

사전 구성된 템플릿과 확장 가능한 API를 사용하여 여러 주에 걸쳐 BOP 제품을 신속하게 배포

2024년 말 3개 주에서 새롭게 재탄생한 BOP 오퍼링의 기본 버전이 출시되었으며, 2025년까지 20개 주에 추가로 출시될 예정이다. PHLY의 혁신은 이미 시장 점유율 증가, 고객 만족도 향상, 설계사 참여 강화로 이어져 디지털 보험 제공의 우수성에 대한 새로운 벤치마크를 제시하고 있다.

Duck Creek Technologies의 북미 영업 담당 수석 부사장 William Magowan은 “Philadelphia Insurance Companies는 미래 지향적인 보험사가 복잡한 시장 수요를 충족하기 위해 최신 기술을 도입할 때 무엇이 가능한지 보여주었다.”라고 강조했다. 그는 이어 “Duck Creek OnDemand, Policy, Insights, Producer의 전략적 사용은 보험사가 어떻게 속도와 규모 측면에서 의미 있는 혁신을 제공할 수 있는지 보여주는 대표적인 사례"라고 높은 평가를 했다.

Duck Creek은 P&C 보험 업계에서 PHLY가 이루어 낸 놀라운 성과에 대해 이 자리를 빌어 축하 인사를 보낸다.

Duck Creek Technologies 소개

Duck Creek Technologies는 재산 및 손해(P&C), 일반 보험 산업의 미래를 주도할 지능형 솔루션을 공급한다. 당사는 최신 보험 시스템 구축의 기반이 되는 플랫폼으로 업계가 클라우드를 활용해 민첩성을 가지고 지능형 방식으로 원활하게 사업을 운영할 수 있도록 지원한다. 진정성, 목적성, 투명성을 핵심 가치로 삼는 Duck Creek은 개인과 기업이 가장 필요로 하는 시기, 장소, 방법을 통해 보험을 이용할 수 있어야 한다고 믿는다. 시장을 선도하는 당사의 솔루션은 독립형 또는 전체 제품군으로 제공되며, Duck Creek OnDemand를 통해 이용할 수 있다. 자세한 정보는 회사 홈페이지 www.duckcreek.com에서 확인하세요. 소셜 채널인 – LinkedIn과 X에서 Duck Creek을 팔로우해 최신 정보 확인도 가능합니다.

Philadelphia Insurance Companies 소개

Philadelphia Insurance Companies (PHLY)는 60년 이상, 미 전역의 고객, 중개인 및 독립 에이전트와의 지속적인 파트너십을 통해 안정과 마음의 평화를 제공해 왔다. 당사는 120개 이상의 전문 산업에 걸쳐 상업용 재산/상해 및 전문직 배상책임 보장, 종합적인 위험 관리, 전문 클레임 처리 서비스를 제공하고 있다.

세계 최대 보험 그룹 중 하나인 Tokio Marine Group의 자랑스러운 일원으로서 PHLY의 탁월한 재무 건전성은 2011년부터 AM Best Company [“A++”(우수)]와 Standard & Poor's [“A+”]의 최고 등급을 통해 독립적으로 검증되었다. PHLY는 2001년부터 Ward's Top 50, 2010년부터 Business Insurance의 보험 분야 최고의 직장, 포브스의 미국 최고의 중견 고용주 중 하나로 선정되는 등 전국적으로 인정받고 있다.

자세한 내용은 PHLY.com 을 방문하거나 LinkedIn 에서 확인하세요.

언론 문의 연락처:

Marianne Dempsey/Tara Stred

duckcreek@threeringsinc.com

