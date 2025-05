フィラデルフィア・インシュアランス・カンパニーズ (Philadelphia Insurance Companies)、フォーメーション'25 (Formation ’25) にて、ダック・クリーク・スタンダード・オブ・エクセレンス・カスタマー・アワード (Duck Creek Standard of Excellence Customer Award) を受…

フィラデルフィア・インシュアランス・カンパニーズ、ダック・クリーク・オンデマンド (Duck Creek OnDemand) およびポリシー・ソリューション (Policy Solutions) を活用したビジネスオーナーズ保険 (Business Owners Policy) (BOP) の変革により、スタンダード・オブ・エクセレンス・カスタマー・アワードを受賞

ボストン発, May 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 損害保険および一般保険の未来を再定義する世界的なインテリジェントソリューションのプロバイダーである ダック・クリーク・テクノロジーズ (Duck Creek Technologies) は、今週フロリダ州オーランドで開催された同社の主要顧客会議である フォーメーション'25 において、フィラデルフィア・インシュアランス・カンパニーズ (PHLY) を2025年のスタンダード・オブ・エクセレンス・カスタマー・アワード受賞企業として選出した。

ダック・クリークのスタンダード・オブ・エクセレンス・カスタマー・アワードは、ダック・クリークソリューションの導入により、最高レベルの卓越性を達成し、保険の未来を再形成しながら、ビジネスを発展させるビジョンを持っている顧客を表彰するものである。 このアワードは、保険業務におけるデジタル変革とイノベーションにおいて卓越した成果を挙げたPHLYの取り組みを称えるものである。

PHLYは、アーンスト・アンド・ヤングLLP (Ernst & Young, LLP) (EY US) と連携し、ダック・クリーク・ポリシー (Duck Creek Policy)、ダック・クリーク・インサイト (Duck Creek Insights)、ダック・クリーク・プロデューサー・ポータル (Duck Creek Producer Portal) を含むダック・クリークのクラウドネイティブかつSaaSベースのソリューションを活用することで、フィラデルフィア・インシュアランス・カンパニーズ・ビジネスオーナーズ保険 (Philadelphia Insurance Companies BOP) (PHLYBOP) の提供方法を再構築し、業務効率、顧客体験、市場対応力の各面で大きな進展を実現した。

フィラデルフィア・インシュアランス・カンパニーズの保険業務担当シニア・バイスプレジデント (SVP of Insurance Operations)、ブレント・スカイルズ (Brent Skiles) は以下のように述べている。「この受賞は、チームワークの力とテクノロジーパートナーシップの強さを示すものです」。 「我々は協力して、ブローカーおよび代理店パートナーのニーズに応えると同時に、将来のビジネス機会にも対応できる、PHLYの『未来対応型』プラットフォームを立ち上げました」。

既存のレガシーシステムの近代化という課題に直面していたPHLYは、デジタルファースト戦略の導入、手作業プロセスの削減、そしてデータを活用した意思決定および顧客インサイトの向上を目指して取り組みを開始した。 ダック・クリークのソリューションを活用することで、同社は以下の成果を達成している:

ポリシー・ライフサイクル管理の自動化により、処理速度と精度を向上

意思決定とコンプライアンス対応を支えるリアルタイムのデータアクセスと分析機能

ダック・クリーク・プロデューサー・ポータルを通じた、モダンでエージェント向けのユーザー体験の提供、および

事前構成されたテンプレートとスケーラブルなAPIを活用した、複数州にわたるBOP商品の迅速な展開

再構築されたBOP商品の基盤となる初期リリースは2024年後半に3州で開始されており、2025年中にはさらに20州への展開が予定されている。 PHLYのこの変革は、すでに、市場シェアの拡大、顧客満足度の向上、エージェントとの関係強化といった成果を上げており、デジタル保険提供の分野における新たな卓越性のベンチマークを打ち立てている。

ダック・クリーク・テクノロジーズの北米営業担当シニア・バイスプレジデント (SVP North American Sales) であるウィリアム・マゴーワン (William Magowan) は以下のように述べている。「フィラデルフィア・インシュアランス・カンパニーズは、先進的な保険会社が現代のテクノロジーを取り入れることで、複雑な市場の要求にいかに応えられるかを示してくれました」。 「ダック・クリーク・オンデマンド、ポリシー、インサイト、プロデューサーを戦略的に活用した同社の取り組みは、保険会社が迅速かつ大規模に有意義な変革を実現できることを示す代表的な事例です」。

ダック・クリークは、損害保険業界におけるPHLYの目覚ましい成功を称えている。

ダック・クリーク・テクノロジーズについて

ダック・クリーク・テクノロジーズは、損害保険 および一般保険業界の未来を定義する、グローバルなインテリジェントソリューションのプロバイダーである。 最新の保険システムを構築するためのプラットフォームであり、保険業界がクラウドのパワーを活用し、俊敏でインテリジェントな常勝のオペレーションを実行することを可能にする。 ダック・クリークの中核を成すのは信頼性、目的、透明性であり、個人や企業が最も必要とするタイミング、場所、方法で保険が提供されるべきだと考えている。 市場をリードする同社のソリューションは、スタンドアロンでも フルスイート でも利用可能であり、すべて ダック・クリーク・オンデマンド で利用できる。 詳しくは、 www.duckcreek.com を参照されたい。 最新情報については、 LinkedIn および X のソーシャルチャネルでダック・クリークをフォローされたい。

フィラデルフィア・インシュアランス・カンパニーズについて

60年以上にわたり、フィラデルフィア・インシュアランス・カンパニーズ (PHLY) は、全米の顧客、ブローカー、独立系代理店との長期的なパートナーシップを通じて、安定性と安心を提供してきた。 同社は、120以上の専門業種にわたり、商業用財産/損害賠償および専門賠償責任保険、包括的なリスク管理、そして専門的な保険金請求対応を提供している。

PHLYは、世界最大級の保険グループである東京海上グループ (Tokio Marine Group) の一員として、その卓越した財務健全性が外部機関によって証明されており、2011年以降、AMベスト社 (AM Best Company) からは最高評価「A++ (優良)」、スタンダード&プアーズ (Standard & Poor’s) からは「A+」の格付を継続して獲得している。 PHLYは、2001年以降「ウォーズ・トップ50 (Ward’s Top 50)」、2010年以降はビジネス・インシュアランス誌 (Business Insurance) の「保険業界における最良の職場 (Best Places to Work in Insurance)」に継続して選出されており、フォーブス誌 (Forbes) からも「全米の中規模企業トップ雇用主 (America’s Best Midsize Employers)」の一社として評価されている。

詳しくは、 PHLY.com を参照し、 LinkedIn で同社をフォローされたい。

報道関係者向けの問い合わせ先:

リアンヌ・デンプシー (Marianne Dempsey)/タラ・ストレッド (Tara Stred)

duckcreek@threeringsinc.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.