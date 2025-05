iHerb California Gold Nutrition® BEAUTY 系列隆重登場

新產品擴闊了 iHerb 頂尖的自家品牌,提供全方位的美容和自我護理體驗

加州爾灣, May 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖的健康及保健網站 iHerb 欣然宣佈推出嶄新的全方位自我護理系列 California Gold Nutrition® BEAUTY,採用優質成分製造,助您促進由內而外的健康。 該品牌首次推出一系列針對頭髮的綜合維他命,以及潔淨高效的護髮必需品,打造強韌又健康的秀髮。

作為 iHerb 最具規模及信譽的自家品牌,California Gold Nutrition 現將其產品擴展至美容、沐浴和個人護理領域;適逢此刻美容行業正顯著增長,預計到 2025 年全球市場規模將達到 1 萬億美元。* 此全新產品系列體現了 360 度全方位「由內到外美麗」的理念,結合支持健康的專業配製補充劑及優質潔淨外用護理。

iHerb 採購部門高級副總裁 Lindsey Wiefels 透露:「California Gold Nutrition BEAUTY 的推出,代表 iHerb 在持續提升產品選擇方面邁出重要的策略性一步。 這個產品系列讓全球消費者以奢華而實惠的方式,享受以健康為根基的日常個人護理,從內而外打造強健而充滿活力的秀髮。」

在接下來的幾個月,California Gold Nutrition BEAUTY 系列將擴展至皮膚和身體系列,包括富含膠原蛋白的精華液、潤膚霜、修護霜、能量飲品沖劑等,進一步協助顧客建立全面的自我護理習慣。

優質綜合維他命,支援秀髮健康

這次推出的產品包括專為男女頭髮而設的綜合維他命,由 iHerb 的首席科學顧問 Michael T. Murray 博士共同合作開發。 120 粒素食膠囊的建議零售價約 $34 美元,每種綜合配方均含有維他命、礦物質及必需營養素,當中包括高效生物素 (biotin),以及含有混合生育三烯酚 (tocotrienol)、植物固醇 (phytosterol)、神經酰胺 (ceramide) 和植物萃取物的頭髮真皮複合物 (Hair Dermal Complex);所有成分經精心挑選,可滋養毛囊。**

Murray 博士說道:「iHerb 深知真正的美麗由細胞層面開始。 透過 California Gold Nutrition BEAUTY 產品系列,我們將高效的生物素與自然界最具效力的草本成分合而為一,幫助頭髮健康成長。 這些配方在不影響安全性和純正度的大前提下,帶來了正面的效果。 我們的目標是讓人們對自己的自然美態充滿信心,以滋養、具彈性及容光煥發的一面示人。」

全球公認的自然醫學權威 Michael Murray 博士,近期為 iHerb Wellness Hub 撰寫了一篇深入、以證據為本的文章,對有助頭髮自然生長方案所必需的維他命及補充劑背後的科學作出了探討。

草本成分護髮系列

標誌性的外用護髮產品系列與頭髮綜合維他命相輔相成,融入提神的迷迭香與薄荷氣息,帶來清新的日常護理體驗。 每種配方均為無動物實驗產品,亦不含對羥基苯甲酸酯、硫酸鹽、石蠟、礦物油或二乙醇胺 (DEA) 化合物。 該系列每件產品的建議零售價為 $10 美元,價格實惠,當中包括:

如欲下載用於媒體報導和文章的產品圖片,請瀏覽 https://brandfolder.com/iherb/pressassets

* 根據 Nielsen IQ 資料-https://nielseniq.com/global/en/insights/commentary/2025/the-global-beauty-edit-seeking-balance-for-growth-in-2025/

**此等陳述並未經過美國食品藥品監督管理局 (FDA) 評估。 這些產品並非用於診斷、治療、治癒或預防任何疾病。

關於 iHerb:

iHerb 為專門提供維他命、礦物質、營養補充劑及其他健康和保健產品的全球頂尖網上零售商之一,卓越的產品系列無可比擬,當中包括來自 1,800 多個信譽昭著品牌的運動營養、美容、沐浴及個人護理、雜貨、嬰兒及寵物護理用品。 在全球 3,000 名團隊工作人員的支援下,iHerb 於全球 180 個國家及地區,以 22 種語言為接近 1,300 萬環球客戶提供服務。 iHerb 精密的全球物流網絡,由美國和亞洲的七個溫度控制付運中心為基礎,為客戶提供無縫及可信賴的購物體驗。 在 1996 年,iHerb 於風光秀麗的南加州成立,公司的使命是要讓所有人都能擁有健全身心。 欲了解更多資訊,請瀏覽 corporate.iherb.com 並於 Facebook、Instagram 及 TikTok 關注 iHerb。

此公告隨附的照片可在以下網址查看:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/05ad7000-78ce-4a48-b68d-e7c7ca04e228

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a8e90b90-4eb0-4c9a-8cca-2e90c639b573

聯絡方式:press@iherb.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.