アイハーブ (iHerb)、カリフォルニア・ゴールド・ニュートリション® ビューティー (California Gold Nutrition® BEAUTY) を発表

新製品により、アイハーブの主力ハウスブランドを拡充し、美とセルフケアに対するホリスティックなアプローチを提供

カリフォルニア州アーバイン発 , May 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 健康とウェルネスのための世界的リーディングプラットフォームであるアイハーブはこのたび、カリフォルニア・ゴールド・ニュートリション® ビューティーを発表した。これは、内側からのウェルネスを促進する高品質な成分を用いた新たなホリスティック・セルフケアラインである。 このブランドは、健やかで強い髪をサポートすることを目的としたヘア用マルチビタミンと、クリーンかつ高性能なヘアケア製品の厳選コレクションでデビューを果たした。

アイハーブ最大かつ最も信頼されているハウスブランドであるカリフォルニア・ゴールド・ニュートリションは、美容、バス、パーソナルケア分野へとその実績を拡大した。これは、美容業界が著しい成長を遂げ、2025年には世界市場で1兆米ドル (約145兆6,055億円) に達すると予測される中での展開である*。本新ラインは、「内側からの美」を実現する360度のホリスティック哲学を反映しており、専門的に設計されたサプリメントによる内的サポートと、高品質かつクリーンな成分を用いた外用ケアを組み合わせている。

アイハーブのマーチャンダイジング担当シニア・バイスプレジデント、リンジー・ウィーフェルス (Lindsey Wiefels) は以下のように述べている。「カリフォルニア・ゴールド・ニュートリション ビューティーの立ち上げは、当社の製品ラインアップを継続的に強化するというアイハーブの戦略的優先事項の一つにおける重要な前進です」。 「このラインは、健康に根ざしたパーソナルケア習慣を世界中の消費者が取り入れるための、ラグジュアリーでありながら手頃な選択肢を提供します。内側から支える強くつややかな髪から始まるケアが、その第一歩です」。

今後数か月にわたり、カリフォルニア・ゴールド・ニュートリション ビューティーラインはスキンおよびボディコレクションへと拡大し、コラーゲン配合の美容液、保湿クリーム、鎮静バーム、エナジードリンクパウダーなどを展開予定であり、顧客はホリスティックなセルフケア習慣を構築できるようになる。

髪の健康をサポートする高品質マルチビタミン

今回の発売には、アイハーブのチーフ・サイエンティフィック・アドバイザーであるマイケル・T・マーレイ博士 (Dr. Michael T. Murray) との共同開発による、女性用および男性用の専用ヘアマルチビタミンが含まれている。 希望小売価格は120粒入りで約34米ドル (約4,873円) であり、各フォーミュラには、高含有量のビオチンをはじめとするビタミン、ミネラル、必須栄養素に加え、混合トコトリエノール、フィトステロール、セラミド、植物エキスを含むヘアダーマルコンプレックスが配合されており、毛包を健やかに保つために厳選されている**。

「アイハーブでは、真の美しさは細胞レベルから始まると考えています。 カリフォルニア・ゴールド・ニュートリション ビューティーラインでは、高含有量のビオチンと自然界で最も効果的な植物成分を組み合わせ、髪の健康をサポートしています」と、マイケル・マーレイ博士は述べている。 「これらのフォーミュラは、安全性や純度を損なうことなく、前向きな結果をもたらすよう設計されています。 当社の目標は、人々が自然な美しさに自信を持てるようになること――すなわち、内側から栄養が行き届き、しなやかで輝きに満ちた状態を実現することです」。

自然医療の分野で世界的に認められているマイケル・マーレイ博士は最近、アイハーブ・ウェルネス・ハブ (iHerb Wellness Hub) に、自然な発毛をサポートするための必須ビタミンおよびサプリメントに関する科学的根拠を掘り下げた詳細な記事を寄稿している。

ボタニカル配合ヘアケアコレクション

ヘア・マルチビタミンを補完する形で展開されるのが、爽やかなローズマリーとミントの香りを特徴としたシグネチャー・トピカル・ヘアケアコレクションであり、日々のケアを心地よい習慣へと導く。 すべてのフォーミュラにおいて動物実験を行っておらず、パラベン、硫酸系成分、パラフィン、鉱物油、DEA化合物を一切使用していない。 各製品は希望小売価格10米ドル (約1,433円) という手に取りやすい価格設定となっており、コレクションには以下が含まれる:

メディア記事や報道用にダウンロード可能な製品画像については、https://brandfolder.com/iherb/pressassetsを参照されたい。

* 出典:Nielsen IQデータ (Nielsen IQ data) - https://nielseniq.com/global/en/insights/commentary/2025/the-global-beauty-edit-seeking-balance-for-growth-in-2025/

** これらの記載は米国食品医薬品局 (FDA) による評価を受けたものではない。 これらの製品は、病気の診断、治療、治癒、予防を目的としたものではない。

アイハーブについて:

アイハーブは、1,800を超える信頼のおけるブランドからのスポーツ栄養、ビューティー用品、バス・パーソナルケア用品、食料品、ベビー用品、ペット用品を含む、他に類を見ない品揃えのビタミン、ミネラル、サプリメント、その他の健康・ウェルネス製品を提供している世界有数のオンライン小売業者である。 世界中で3,000人の従業員によって支えられているアイハーブは、180か国・22言語にわたり、約1,300万人の顧客にサービスを提供している。 アイハーブの洗練されたグローバル物流ネットワークは、米国とアジアに位置する7つの温湿度が管理されたフルフィルメントセンターを拠点としており、顧客にシームレスで信頼できるショッピング体験を提供している。 1996年、美しい南カリフォルニアで設立されたアイハーブは、すべての人に健康・ウェルネスを提供することを使命としている。 詳しくは、corporate.iherb.comを閲覧し、Facebook、InstagramおよびTikTokでアイハーブをフォローされたい。

この発表に関する写真はこちらで入手可能:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/05ad7000-78ce-4a48-b68d-e7c7ca04e228

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a8e90b90-4eb0-4c9a-8cca-2e90c639b573

問い合わせ先:press@iherb.com

