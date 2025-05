iHerb Memperkenalkan California Gold Nutrition® BEAUTY

iHerb Menghadirkan Produk Baru dengan Merek Label Pribadi untuk Menawarkan Pendekatan Holistik untuk Kecantikan dan Perawatan Diri

IRVINE, California, May 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iHerb, tempat belanja global terkemuka untuk produk kesehatan dan kebugaran dengan bangga mengumumkan peluncuran California Gold Nutrition® BEAUTY, lini perawatan pribadi holistik baru yang dibuat dari bahan-bahan premium yang mendukung kesehatan dari dalam ke luar. Debut merek ini ditandai dengan peluncuran koleksi bertarget berupa multivitamin rambut dan produk perawatan rambut esensial berbasis hasil nyata untuk mendukung rambut yang bersih, sehat, dan kuat.

Sebagai merek label pribadi terbesar dan tepercaya milik iHerb, California Gold Nutrition memperluas cakupan produknya ke lini produk kecantikan, mandi, dan perawatan diri sekaligus saat industri kecantikan sedang mengalami pertumbuhan signifikan dan diproyeksikan mencapai $1 triliun secara global pada tahun 2025.* Lini baru ini mencerminkan filosofi “kecantikan dari dalam” 360 derajat, yang memadukan dukungan internal melalui suplemen yang diformulasikan secara ahli dengan perawatan topikal yang mengandung bahan yang aman untuk kesehatan dan berkualitas tinggi.

“Peluncuran California Gold Nutrition BEAUTY menggambarkan satu langkah besar dalam memajukan salah satu prioritas strategis iHerb untuk terus meningkatkan pemilihan produk kami,” ujar Lindsey Wiefels, SVP Merchandising di iHerb. “Lini ini menyediakan cara mewah, tetapi terjangkau untuk konsumen di seluruh dunia agar dapat menikmati rutinitas perawatan diri yang berakar dari kesehatan—dimulai dengan rambut yang kuat dan penuh vitalitas yang didukung dari dalam ke luar.”

Dalam beberapa bulan ke depan, lini California Gold Nutrition BEAUTY akan memperluas jangkauannya untuk mencakup koleksi produk Kulit dan Tubuh—yang menghadirkan serum yang kaya dengan kolagen, pelembap, balm penenang, serbuk minuman energi, dan banyak lagi—yang lebih lanjut mendukung pelanggan untuk membangun rutinitas perawatan diri yang holistik.

Multivitamin Premium untuk Mendukung Rambut Sehat

Peluncuran mencakup Multivitamin Rambut khusus Wanita dan Pria, yang dikembangkan melalui kolaborasi dengan Dr. Michael T. Murray, Kepala Penasihat Ilmiah iHerb. Diluncurkan pada harga eceran yang disarankan sekitar $34 untuk 120 kapsul vegan, tiap formula komprehensif mengandung vitamin, mineral, dan zat gizi esensial termasuk biotin dengan kadar tinggi, plus Hair Dermal Complex dengan campuran tokotrienol, fitosterol, ceramide, dan ekstrak tanaman—yang dipilih secara cermat untuk menutrisi folikel rambut.**

Multivitamin Rambut Wanita – Multivitamin yang diformulasikan secara khusus dan disesuaikan untuk dukungan yang komprehensif ini mendukung wanita untuk mendapatkan rambut yang lebih bervolume, lebih panjang, dan lebih sehat.

– Multivitamin yang diformulasikan secara khusus dan disesuaikan untuk dukungan yang komprehensif ini mendukung wanita untuk mendapatkan rambut yang lebih bervolume, lebih panjang, dan lebih sehat. Multivitamin Rambut Pria – Menawarkan produk alternatif berbahan tanaman yang mengandung vitamin dan mineral esensial untuk mendukung vitalitas dan pertumbuhan rambut pria.

“Di iHerb, kami memahami bahwa kecantikan sejati dimulai dari tingkat sel. Dengan lini California Gold Nutrition BEAUTY, kami menggabungkan biotin dengan kadar tinggi dengan bahan tanaman paling efektif di alam untuk mendukung kesehatan rambut,” ujar Dr. Murray. “Formula ini didesain untuk memberikan hasil positif tanpa mengorbankan aspek keamanan atau kemurnian. Tujuan kami adalah mendukung individu untuk merasa percaya diri dengan kecantikan alami mereka—bernutrisi, kuat, dan bersinar.”

Dr. Michael Murray, tokoh yang diakui dunia untuk pengobatan natural, baru-baru ini menuliskan artikel mendalam berbasis bukti untuk Pusat Kesehatan iHerb, yang mengulas sains di balik vitamin dan suplemen esensial yang mendukung solusi pertumbuhan rambut alami.

Koleksi Produk Perawatan Rambut Berbahan Tanaman

Melengkapi Multivitamin Rambut adalah koleksi perawatan rambut topikal khas, yang disertai aroma rosemary dan mint yang menyegarkan untuk ritual harian yang menyenangkan. Setiap formula dibuat dari bahan yang tidak menyakiti hewan serta tidak mengandung paraben, sulfat, parafin, minyak mineral, atau senyawa DEA. Dengan harga eceran yang disarankan sebesar $10 untuk setiap item, koleksi ini mencakup:

Sampo Penguat – Membersihkan dan mengembalikan kesehatan rambut dengan biotin serta minyak kelapa dan babassu yang menutrisi, yang memberikan busa berlimpah dan kilau lebih pada rambut.

– Membersihkan dan mengembalikan kesehatan rambut dengan biotin serta minyak kelapa dan babassu yang menutrisi, yang memberikan busa berlimpah dan kilau lebih pada rambut. Kondisioner Penguat – Menghidrasi secara mendalam dan melembutkan, yang membuat rambut lebih halus, kuat, dan mudah diatur.

– Menghidrasi secara mendalam dan melembutkan, yang membuat rambut lebih halus, kuat, dan mudah diatur. Masker Rambut Penguat – Perawatan intensif minggu yang diperkaya dengan rosemary, minyak wijen, biotin, madu, dan minyak kelapa untuk menutrisi secara mendalam dan merevitalisasi rambut.

– Perawatan intensif minggu yang diperkaya dengan rosemary, minyak wijen, biotin, madu, dan minyak kelapa untuk menutrisi secara mendalam dan merevitalisasi rambut. Minyak Penguat Rambut & Kulit Kepala – Formula lembut yang cepat menyerap yang menenangkan kulit kepala dan meningkatkan kilau rambut, dengan aroma menyegarkan dari tea tree dan mint.

Untuk gambar produk yang dapat diunduh untuk digunakan dalam cerita dan artikel media, silakan kunjungi https://brandfolder.com/iherb/pressassets

* Menurut data Nielsen IQ - https://nielseniq.com/global/en/insights/commentary/2025/the-global-beauty-edit-seeking-balance-for-growth-in-2025/

**Pernyataan-pernyataan ini tidak dievaluasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA). Produk ini tidak dimaksudkan untuk mendiagnosis, mengobati, menyembuhkan, atau mencegah penyakit apa pun.

Tentang iHerb:

iHerb adalah salah satu peritel online terkemuka di dunia yang berfokus menawarkan pilihan terbaik untuk vitamin, mineral, suplemen, serta produk kesehatan serta kebugaran lainnya, termasuk nutrisi olahraga, kecantikan, mandi dan perawatan diri, bahan pangan, perawatan bayi dan hewan peliharaan dari lebih dari 1.800 merek tepercaya. iHerb yang didukung oleh tenaga kerja global yang terdiri dari 3.000 anggota tim melayani hampir 13 juta pelanggan di seluruh dunia di 180 negara dalam 22 bahasa. Jaringan logistik global iHerb yang canggih didukung oleh tujuh pusat pemenuhan pesanan dengan pengendalian suhu yang terletak di A.S. dan Asia, sehingga memberi pelanggan pengalaman belanja tanpa kendala dan dapat diandalkan. iHerb, yang didirikan pada tahun 1996 di California yang indah, memiliki misi untuk membuat kesehatan dan kebugaran dapat diakses oleh semua orang. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, silakan kunjungi corporate.iherb.com serta ikuti iHerb di Facebook, Instagram dan TikTok.

Foto yang disertakan pada pengumuman ini tersedia di:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/05ad7000-78ce-4a48-b68d-e7c7ca04e228

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a8e90b90-4eb0-4c9a-8cca-2e90c639b573

Kontak: press@iherb.com

