Plongez dans la Semaine de l'océan Canada : du 1er au 8 juin 2025

Participez à la célébration nationale de l'océan d'une côte à l'autre

HALIFAX, Nouvelle-Écosse, 22 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Semaine de l'océan Canada sera lancée à l'échelle nationale le 1er juin et durera jusqu'à la Journée mondiale de l'océan, le 8 juin. Au cours de cette célébration annuelle des liens et de la culture océaniques, les gens de tout le pays sont invités à s'informer, à réfléchir et à agir pour l'océan.

Des centaines d'événements inspirants sur le thème de l'océan se déroulent partout au Canada, allant du nettoyage des côtes à des conférences scientifiques, incluant aussi des expositions artistiques et des projections de films. Il y a plein de façons pour les gens de toutes les communautés de participer.

Découvrez le programme d'événements en personne et virtuels pour tous les âges sur www.semainedelocean.ca .

Voici d'autres façons de célébrer la Semaine de l'océan Canada :

Passez une journée sur l'eau. Les expériences directes contribuent à renforcer notre lien avec la nature. Qu'il s'agisse d'un lac, d'une rivière ou d'une baie, tous les plans d'eau du Canada sont reliés à l'océan.

Regardez les récits des Water Guardians et des communautés côtières . Découvrez l'océan et sa culture où que vous soyez.

. Découvrez l'océan et sa culture où que vous soyez. Agissez pour l'océan. Trouvez des informations sur le nettoyage des côtes, des projets scientifiques communautaires, des actions de sensibilisation et beaucoup plus dans la Zone d'action de la Semaine de l'océan Canada.



La Semaine de l'océan Canada est coordonnée par la Coalition canadienne de la connaissance de l'océan, en collaboration avec des hubs régionaux et des partenaires à travers le pays : www.semainedelocean.ca.

Contact médias:

Meghan Callon

Responsable des communications et du design

Coalition canadienne de la connaissance de l'océan

media@colcoalition.ca

1 (519) 501-3027

