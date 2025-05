CGTN ได้เผยแพร่บทความเกี่ยวกับการตรวจเยี่ยมมณฑลเหอหนานทางตอนกลางของประเทศจีนโดยประธานาธิบดี Xi Jinping โดยมุ่งเน้นที่ความพยายามของมณฑลในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูงและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ บทความดังกล่าวเน้นย้ำคำกล่าวของประธานาธิบดีจีนที่ว่า การพัฒนาคุณภาพสูงเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนการทำให้จีนทันสมัย

ปักกิ่ง, May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- บริษัท Luoyang Bearing Group Co., Ltd. ตั้งอยู่ที่เมืองลั่วหยางในมณฑลเหอหนานตอนกลางของประเทศจีน โดยเป็นบริษัทผู้ผลิตแบบดั้งเดิมที่ได้ลงทุนอย่างมากในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้บรรลุความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

บริษัทได้สร้างแพลตฟอร์มทดสอบตลับลูกปืนระดับแนวหน้าของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมอวกาศ การผลิตไฟฟ้าพลังงานลม รถไฟความเร็วสูง และยานยนต์พลังงานใหม่ และยังสามารถทำให้การผลิตสินค้าทั้งกระบวนการตั้งแต่การออกแบบ การคัดเลือกวัสดุ การผลิต ไปจนถึงการจัดส่งเป็นแบบดิจิทัลทั้งหมด โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เช่น อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเชิงอุตสาหกรรมผ่านเครือข่าย 5G

ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 14 (ปี 2021–2025) บริษัทได้สร้างผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน 13 รายการที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ ตลับลูกปืนหลักของกังหันลมของบริษัทในขณะนี้ครองส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศมากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์

“การผลิตสมัยใหม่ต้องอาศัยพลังขับเคลื่อนจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ประธานาธิบดีจีน Xi Jinping กล่าวเมื่อวันจันทร์ระหว่างเยี่ยมชมบริษัทแห่งหนึ่งในการตรวจเยี่ยมมณฑล พร้อมทั้งเรียกร้องให้มีความพยายามมากยิ่งขึ้นในการมุ่งสู่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหลัก และการเดินหน้าในเส้นทางของนวัตกรรมที่เป็นอิสระ

เขาเน้นย้ำถึงความเชื่อมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูงและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ พร้อมกระตุ้นให้มณฑลเหอหนานเปิดบทใหม่ในการขับเคลื่อนการทำให้จีนทันสมัย

ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูง

เมื่อสิ้นปี 2023 มณฑลเหอหนานมีนิติบุคคลทางธุรกิจหลากหลายประเภทประมาณ 10.94 ล้านแห่ง หลายแห่งได้สร้างแรงขับเคลื่อนใหม่ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการสร้างระบบเศรษฐกิจสีเขียว คาร์บอนต่ำ และหมุนเวียน ซึ่งช่วยลดต้นทุนด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมศักยภาพในการเติบโตของตนเอง

มณฑลได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการระดับมณฑลจำนวน 27 แห่ง และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับมณฑลจำนวนหกแห่ง ซึ่งได้กลายเป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการพัฒนาพลังการผลิตคุณภาพใหม่

ห้องปฏิบัติการทั้ง 27 แห่งมุ่งเน้นในหลากหลายสาขาล้ำสมัย เช่น วัสดุใหม่ พลังงานใหม่ ชีวเวชภัณฑ์ เทคโนโลยีอาหาร และนาโนชีววิทยา ห้องปฏิบัติการเหล่านี้ยังได้บูรณาการการผลิต การศึกษา การวิจัย และการประยุกต์ใช้งานเข้าด้วยกัน โดยมีบทบาทสำคัญในการปรับเปลี่ยนและยกระดับอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูงของอุตสาหกรรมเกิดใหม่เชิงกลยุทธ์

ในมณฑลมีวิสาหกิจเทคโนโลยีชั้นสูงจำนวน 12,000 แห่ง และอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของมูลค่าการทำธุรกรรมสัญญาด้านเทคโนโลยีอยู่ที่ 62.3 เปอร์เซ็นต์

มณฑลได้ออกแผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูงของเศรษฐกิจภาคเอกชน โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการสนับสนุนวิสาหกิจเอกชนในด้านต่าง ๆ เช่น การปรับเปลี่ยนและยกระดับ การนวัตกรรม การพัฒนาตลาด การดึงดูดบุคลากร และการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา

Xi Jinping กล่าวว่า มณฑลควรพัฒนาพลังการผลิตคุณภาพใหม่ตามสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น โดยมีนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแนวทาง และเสริมสร้างการสนับสนุนระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูง

ระหว่างการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ Xi Jinping ยังได้เยี่ยมชมวัดม้าขาว ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออก (ปี 25–220) และถ้ำหลงเหมิน ซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกที่มีอายุกว่า 1,500 ปี เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความพยายามของท้องถิ่นในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมจีน

Xi Jinping กล่าวว่า การบูรณาการระหว่างวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีศักยภาพอย่างมาก และจำเป็นต้องมีความพยายามในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูงของภาคส่วนนี้ เพื่อให้กลายเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้างประโยชน์แก่ประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเขา

การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

ช่วงปลายเดือนเมษายน Xi Jinping เป็นประธานในการประชุมสัมมนาว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจีนในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 15 (ปี 2026–2030) โดยได้เน้นย้ำให้ให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นกับการรักษาความสมดุลระหว่างการพัฒนาและความมั่นคง และส่งเสริมปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการพัฒนาคุณภาพสูงกับความมั่นคงระดับสูงผ่านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง

มณฑลเหอหนานได้ยกระดับการบริหารจัดการในระดับรากฐานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการยึดหลักนิติธรรม ความชาญฉลาด และความเป็นมืออาชีพ พร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้สึกถึงความมั่นคง ความสุข และความพึงพอใจให้กับประชาชน

ด้วยพลังขับเคลื่อนจากการบริหารจัดการอัจฉริยะ รัฐบาลท้องถิ่นกำลังยกระดับคุณภาพของบริการสาธารณะให้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น การใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยให้รัฐบาลท้องถิ่นสามารถรวบรวม จัดระเบียบ และจำแนกคำถามที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และสามารถนำเสนอแนวทางแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

มณฑลยังได้ดำเนินมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาพิธีการที่ไร้สาระและระบบราชการที่เป็นภาระ โดยมุ่งลดภาระของระดับรากฐานอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการกำหนดมาตรฐานงาน กระบวนการ และเรื่องการออกเอกสารของหมู่บ้าน (ชุมชน) ให้มีความชัดเจนและเป็นระบบ

นอกเหนือจากมณฑลเหอหนาน ประเทศจีนได้เร่งรัดการพัฒนาการบริหารภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการจัดตั้งแพลตฟอร์มบริการภาครัฐแบบจุดเดียวและบริการสาธารณะเสมือนจริง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการและทำให้การบริหารทันสมัยยิ่งขึ้น

Xi Jinping เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างการบริหารจัดการทางสังคม โดยเรียกร้องให้มีความพยายามในการยกระดับบริการสาธารณะ ใช้บทบาทของหลักนิติธรรมอย่างเต็มที่ในการกำกับดูแลและคุ้มครองการบริหารจัดการทางสังคม และเสริมสร้างมาตรการป้องกันและควบคุมแบบบูรณาการเพื่อรักษาความมั่นคงของสังคม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาคลิก:

https://news.cgtn.com/news/2025-05-20/How-China-boosts-high-quality-development-high-efficiency-governance-1DwZSmLcH7i/p.html

ข้อมูลการติดต่อ: CGTN, cgtn@cgtn.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.