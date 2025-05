CGTN פרסמה מאמר על סיור הפיקוח של נשיא סין שי ג'ינפינג במחוז הנאן במרכז סין. המאמר מתמקד במאמצי המחוז להגביר את הפיתוח האיכותי ולהגביר את יעילות הממשל, ומדגיש את הדגשתו של הנשיא הסיני כי פיתוח איכותי הוא בסיסי לקידום המודרניזציה הסינית.

ממוקמת בלואו-יאנג במחוז הנאן במרכז סין, Luoyang Bearing Group Co., Ltd היא חברת ייצור מסורתית שהשקיעה רבות במחקר מדעי וטכנולוגי ועשתה התקדמות משמעותית בשדרוג תעשייתי בשנים האחרונות.

החברה בנתה פלטפורמת בדיקת מיסבים מקומית מובילה לתעופה וחלל, ייצור חשמל מרוח, רכבות מהירות ורכבי אנרגיה חדשים ומימשה דיגיטציה מלאה של מוצרים מעיצוב, בחירת חומרים וייצור ועד לאספקה על ידי יישום טכנולוגיות כגון G5 ו- IOT.

במהלך תקופת תוכנית החומש ה-14 (2021-2025), החברה הגיעה ל-13 הישגי מדע-טק שהגיעו לסטנדרטים בינלאומיים. המסבים הראשיים של טורבינות הרוח שלה מחזיקים כעת ביותר מ-40 אחוז מנתח השוק המקומי.

"הייצור המודרני מסתמך על העצמת מדע-טכנולוגיה", אמר נשיא סין שי ג'ינפינג ביום שני בעת ביקור במפעל במהלך סיור פיקוח במחוז, וקרא למאמצים גדולים יותר בחיפוש אחר פריצות דרך טכנולוגיות מרכזיות וחתירה לנתיב של חדשנות עצמאית.

הוא הדגיש את הביטחון הבלתי מעורער בהגברת הפיתוח האיכותי ושיפור יעילות הממשל, ודחק בהנאן לפתוח פרק חדש בקידום המודרניזציה הסינית.

קידום פיתוח איכותי

עד סוף 2023, הנאן הפכה לביתם של כ-10.94 מיליון ישויות עסקיות מסוגים שונים. כמה מהם יצרו ללא הרף מומנטום חדש לפיתוח על ידי התמקדות בבניית מערכת כלכלית ירוקה, דלת פחמן ומעגלית, תוך הפחתת המשאבים והעלויות הסביבתיות של הפיתוח ושיפור פוטנציאל הפיתוח שלהם.

המחוז חשף 27 מעבדות מחוזיות ושישה מכוני מחקר מחוזיים לטכנולוגיה תעשייתית, שהפכו לפלטפורמות חשובות לפיתוח כוחות ייצור איכותיים חדשים.

27 המעבדות מתמקדות במספר תחומים חדשניים, כגון חומרים חדשים, אנרגיה חדשה, ביו-רפואה, טכנולוגיית מזון וננו-ביולוגיה. הם גם שילבו ייצור, לימוד, מחקר ויישום, וממלאים תפקיד מרכזי בשינוי ושדרוג תעשיות מסורתיות ופיתוח איכותי של תעשיות מתפתחות אסטרטגיות.

ישנם 12,000 מפעלי היי-טק במחוז, ושיעור הצמיחה השנתי הממוצע של נפח עסקאות חוזי הטכנולוגיה הגיע ל-62.3 אחוזים.

המחוז פרסם לאחרונה תוכנית פעולה לקידום פיתוח איכותי של הכלכלה הפרטית, שמטרתה להגביר את התמיכה במיזמים פרטיים בתחומים כמו טרנספורמציה ושדרוג, חדשנות, פיתוח שוק, הכנסת כישרונות והשקעה במחקר ופיתוח.

בהנחיית חדשנות מדעית-טכנולוגית, המחוז צריך לפתח כוחות ייצור איכותיים חדשים בהתאם לתנאים המקומיים ולשפר את התמיכה במערכת התעשייתית המודרנית כדי לקדם פיתוח באיכות גבוהה, אמר שי.

במהלך סיור הפיקוח, שי ביקר גם במקדש הסוס הלבן (White Horse), שנבנה במקור בתקופת שושלת האן המזרחית (25-220), ובמערות לונגמן (Longmen Grottoes), אתר מורשת עולמית של אונסק"ו בן למעלה מ-1,500 שנה, ולמד על המאמצים המקומיים לשמר ולרשת את התרבות הסינית.

שי אמר כי שילוב התרבות והתיירות טומן בחובו פוטנציאל גדול ודורש מאמץ לקדם את הפיתוח האיכותי של המגזר ולהפוך אותו לתעשיית עמוד התווך המיטיבה עם האנשים ומעשירה את חייהם.

שיפור יעילות הפיקוח

בסוף אפריל, שי ניהל סימפוזיון על הפיתוח הכלכלי והחברתי של סין בתקופת תוכנית החומש ה-15 (2026-2030), שבו הוא קרא לדגש רב יותר על הבטחת פיתוח וביטחון וקידום האינטראקציה החיובית בין פיתוח איכותי וביטחון ברמה גבוהה באמצעות ממשל יעיל.

מחוז הנאן המשיך לשפר את רמת הפרקטיקה מבוססת החוק, האינטליגנציה והמקצועיות של הממשל העממי והגביר את תחושת הרווח, האושר והביטחון של האנשים.

הממשלות המקומיות, המועצמות על ידי ממשל חכם, משפרות את איכות השירותים הציבוריים. לדוגמה, השימוש בבינה מלאכותית אפשר לממשלות מקומיות לאסוף, לארגן ולסווג שאילתות הקשורות לפרנסתם של אנשים מהר יותר ולהציע פתרונות בצורה יעילה יותר.

המחוז גם נקט בצעדים קונקרטיים לתיקון פורמליות ובירוקרטיה חסרות טעם כדי להפחית ביעילות את העומס על השטח על ידי סטנדרטיזציה של ענייני עבודה, נהלים וענייני הסמכה בכפרים (קהילתיים).

מעבר להנאן, המדינה קידמה במהירות את הממשל האלקטרוני, והציגה פלטפורמות שירות ממשלתיות חד פעמיות ושירותים ציבוריים וירטואליים כדי לשפר את היעילות הניהולית ולחדש את הממשל.

בהדגישו את הצורך בשיפור הממשל החברתי, שי קרא למאמצים לשפר את רמות השירות הציבורי, לתת את מלוא התפקיד של שלטון החוק בוויסות ושמירה על הממשל החברתי, ולהגביר את אמצעי המניעה והבקרה המקיפים כדי להבטיח ביטחון סוציאלי.

