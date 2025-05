CGTN: Çin modernleşme hamlesi doğrultusunda yüksek nitelikli kalkınmayı ve yüksek verimli yönetişimi nasıl destekliyor

CGTN, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Orta Çin'de yer alan Henan Eyaleti'ndeki inceleme gezisini konu alan bir makale yayımladı. Eyaletin yüksek nitelikli kalkınmayı teşvik etme ve yönetişimde verimliliği artırma çabalarına odaklanan makale, Çin Devlet Başkanı’nın yüksek nitelikli kalkınmanın Çin’in modernleşme hamlesinde ilerleme kaydetmek bakımından temel unsur olduğunu vurgulamasına dikkat çekiyor.

PEKİN, May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Orta Çin’deki Henan Eyaleti’ne bağlı Luoyang şehrinde bulunan Luoyang Bearing Group Co., Ltd. geleneksel bir üretim şirketidir. Son yıllarda bilimsel ve teknolojik araştırmalara büyük yatırımlar yapmış ve endüstriyel niteliksel yükseltme konusunda kayda değer ilerleme kaydetmiştir.

Şirket havacılık, rüzgâr enerjisi üretimi, yüksek hızlı trenler ve yeni enerjileri kullanan taşıtlar için önde gelen bir yerli rulman test platformu kurmuş ve 5G Nesnelerin Endüstriyel İnterneti gibi teknolojileri uygulayarak tasarımdan malzeme seçimine, üretimden teslimata kadar ürünlerinde tam dijitalleştirme süreçlerini hayata geçirmiştir.

Şirket 14. Beş Yıllık Plan (2021–2025) süresince uluslararası standartlara ulaşan 13 bilimsel-teknolojik başarıya imza atmıştır. Şirketin ürettiği rüzgâr türbini ana rulmanları, şu anda yüzde 40’ın üzerinde yurt içi pazar payına sahiptir.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, pazartesi günü eyalete yaptığı inceleme gezisi sırasında işletmeyi de ziyaret ederek "Modern üretim, bilimsel ve teknolojik güçlendirmeye bel bağlar." şeklinde konuştu ve temel teknolojilerde çığır açan yenilikler arayışında ve bağımsız inovasyon yolunu izleme konusunda daha büyük çaba harcanması çağrısında bulundu.

Yüksek nitelikli kalkınmayı teşvik etmeye ve yönetişimde verimliliği artırmaya duyduğu sarsılmaz güvenin altını çizen Başkan Xi, Henan eyaletinin Çin'in modernleşmesinde ilerleme kaydetmek için yeni bir sayfa açması gerektiğini vurguladı.

Yüksek nitelikli kalkınmanın teşvik edilmesi

2023 sonu itibarıyla Henan, değişik türden yaklaşık 10,94 milyon işletmeye ev sahipliği yapmıştır. Bunların bazıları yeşil, düşük karbonlu ve döngüsel bir ekonomik sistem inşa etmeye odaklanarak kalkınma için sürekli yeni bir ivme yaratmış, böylece kalkınmanın kaynaklar ve çevre açısından doğurduğu maliyetleri etkin bir şekilde azaltmış ve bu şirketlerin gelişme potansiyellerini artırmıştır.

Eyalet 27 eyalet laboratuvarı ve altı eyalet endüstriyel teknoloji araştırma enstitüsü kurmuştur. Bu kuruluşlar yeni nitelikli üretim güçleri geliştirmek bakımından önemli platformlar hâline gelmiştir.

27 laboratuvar yeni materyaller, yeni enerji, biyotıp, gıda teknolojisi ve nanobiyoloji gibi birçok ileri teknoloji ve bilim alanına odaklanmaktadır. Ayrıca üretim, akademik çalışma, araştırma ve uygulama alanlarını bütünleştirerek geleneksel endüstrileri dönüştürme ve niteliksel açıdan yükseltmenin yanında gelişmekte olan stratejik endüstrilerin yüksek nitelikli gelişiminde önemli bir rol oynamaktadırlar.

Eyalette 12.000 yüksek teknoloji işletmesi vardır ve teknoloji sözleşmeleri işlem hacminin yıllık ortalama büyüme oranı %62,3'e ulaşmıştır.

Eyalet özel sektör ekonomisinin yüksek nitelikli gelişimini teşvik etmek amacıyla yakın dönemde bir eylem planı yayımladı. Eylem planı dönüşüm ve niteliksel yükseltme, inovasyon, piyasa geliştirme, yetenekli insan kaynağı kazandırma ve Ar-Ge yatırımları gibi alanlarda özel sektör işletmelerine sağlanan desteği artırmayı hedefliyor.

Başkan Xi eyaletin bilimsel ve teknolojik inovasyon rehberliğinde ve yerel koşullar doğrultusunda yeni nitelikli üretim güçleri geliştirmesi ve yüksek nitelikli kalkınmayı teşvik etmek için modern endüstri sistemine sağlanan desteği artırması gerektiğini belirtti.

Başkan Xi inceleme gezisi sırasında Doğu Han Hanedanı döneminde (25-220) inşa edilen Beyaz At Tapınağı ile tarihi 1.500 yıldan öncesine dayanan bir UNESCO Dünya Mirası Alanı olan Longmen Mağaraları’nı da ziyaret etti ve Çin kültür mirasını korumaya ve devralmaya yönelik yerel çabalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Xi kültür ve turizmi bütünleştirmenin büyük bir potansiyel yarattığını belirterek sektörün yüksek nitelikli kalkınmayı teşvik etmek ve sektörü halka yarar sağlayan ve halkın yaşamını zenginleştiren temel bir endüstri haline getirmek için çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Yönetişimde verimliliğin artırılması

Başkan Xi nisan sonlarında 15. Beş Yıllık Plan (2026-2030) döneminde Çin’in ekonomik ve sosyal kalkınması konulu bir sempozyuma başkanlık ederken kalkınma ve güvenliği birlikte sağlamaya daha çok odaklanma, yönetişimde yüksek verimlilik sayesinde yüksek nitelikli kalkınma ile üst düzey güvenlik arasında olumlu etkileşimi teşvik etme çağrısında bulundu.

Henan Eyaleti hukuka dayalı uygulamaların düzeyini, yerel-taban yönetişiminde bilgi toplamayı ve profesyonelliği iyileştirmeye devam etmiş ve halkın kazanım, mutluluk ve güvenlik duygusunu güçlendirmiştir.

Akıllı yönetişimle güç kazanan yerel yönetimler kamu hizmetlerinin kalitesini iyileştirmektedir. Örneğin yapay zekâ kullanımı, yerel yönetimlerin halkın geçim kaynaklarıyla ilgili soruların yanıtlarını daha hızlı toplamasını, düzenlemesini ve kategorilere ayırmasını sağlarken, daha etkin çözümler sunmasına da olanak tanımıştır.

Eyalet bunun yanında köy (topluluk) düzeyinde iş ilişkileri, prosedürler ve belgelendirme konularında standartlaşma sağlayarak halkın üzerindeki yükü etkin şekilde azaltmak amacıyla gereksiz formalitelerde ve bürokraside düzenleme yolunda somut önlemler almıştır.

Yalnızca Henan’da değil, ülke genelinde e-yönetişim hızla ilerletilmiş, yönetimde verimliliği artırmak ve yönetişimi modernleştirmek amacıyla tek noktadan devlet hizmeti platformları ve sanal kamu hizmetleri hayata geçirilmiştir.

Sosyal yönetişimin güçlendirilmesi ihtiyacını vurgulayan Başkan Xi kamu hizmeti düzeylerinin yükseltilmesi, sosyal yönetişimi düzenleme ve koruma konusunda hukukun üstünlüğünün oynadığı rolün tam anlamıyla etkin kılınması ve sosyal güvenliği sağlamak için kapsamlı önleme ve denetim tedbirlerinin iyileştirilmesi yönünde çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

